Conținutul scrisorilor scrise de Prințul consort Philip către Lady Di, dezvăluit. Ce-i scria după divorțul de Charles

Multă vreme lumea a crezut că Prințesa Diana s-a înțeles bine cu socrul ei Prințul consort Philip, însă după divorțul de tatăl copiilor ei, Prințul Charles, au ieșit la iveală câteva scrisori care arătau o cu totul altă relație între cei doi, scrie okmagazine.ro.

Dacă în timpul căsătoriei Prințului Charles cu Lady Di, relația dintre ea și Prințul consort Philip părea una solidă, declarațiile controversate ale mamei Prințului William și al Prințului Harry i-au făcut pe mulți să se întrebe care era, de fapt, adevărata relație dintre ei.

Simone Simmons, una dintre confidentele Prințesei Diana, a mărturisit pentru publicaţia The Mirror că epistolele primite de Lady Di după divorț din partea Prințului consort Philip conțineau cuvinte dure și critici dureroase. Se pare că aceste scrisori au făcut-o de multe ori pe Lady Di să „roșească” de durere.

Ce conțin scrisorile primite de Prințesa Diana după divorțul de Charles, din partea socrului

În plus, scriitoarea cărții „Diana: The Last Word” a dezvăluit că la un moment dat Prințesa Diana i-a citit una dintre scrisorile primite din partea Prințului consort Philip, socrul ei. Simone Simmons a mărturisit că epistolele primite după divorțul de Prințul Charles o înfuriau pe cea care a fost una dintre cele mai iubite figuri regale ale timpului.

„Diana mi-a citit una dintre scrisori, imitând vocea Ducelui de Edinburgh, fiind extrem de nervoasă”, a spus autoarea despre epistola pe care i-a citit-o Diana, amintindu-și că la momentul respectiv a vorbit ore în șir despre conținutul acesteia.

Mai mult decât atât, scriitoarea britanică a declarat în cadrul anchetei din anul 2007 legat de moartea Prințesei care că unele epistole erau scrise de mână, în timp ce alte erau tehnoredactate.

De-a lungul investigației avocații și jurații au primit numai variante redactate, Familia Regală Britanică susținând că Ducele de Edinburgh i-a trimit Prințesei Diana doar 6 scrisori, în anul 1992, însă au ieșit la iveală mai multe.

Scriitoarea britanică, dezvăluiri despre epistolele primite de Lady Di

De asemenea,, confidenta Prințesei Diana a fost întrebată în timpul investigației dacă Prințul consort Philip a făcut prin intermediul scrisorilor sale observații crude și peiorative la adresa fostei sale nurori, aceasta răspunzând afirmativ.

Toate aceste afirmații contrazic declarațiile oficiale ale Palatului Buckingham, atât despre numărul scrisorilor trimise de Ducele de Edinburgh Prințesei Diana, cât mai ales despre conținutul acestora.

Familia Regală a susținut mereu că Philip i-a trimis Dianei doar şase scrisori în 1992, precizând că acestea erau „dojenitoare şi pline de afecţiune”, menite să o ajute pe Diana să gestioneze mai uşor viaţa după divorţul de Charles.