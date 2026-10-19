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Contra a dezvăluit cum l-a învins pe Răzvan Lucescu în duelul din Qatar. Ce a remarcat: „Era puțin abătut”

Tibi Cocora
19.10.2026 | 05:30
Contra a dezvaluit cum la invins pe Razvan Lucescu in duelul din Qatar Ce a remarcat Era putin abatut
EXCLUSIV FANATIK
Cosmin Contra a povestit cum a învins-o pe Al-Sadd, echipa lui Răzvan Lucescu, în campionatul din Qatar. Foto: Colaj Fanatik.
Cosmin Contra a povestit cum a învins-o pe Al-Sadd, echipa lui Răzvan Lucescu, în campionatul din Qatar. Cei doi au discutat înaintea meciului, iar antrenorul lui Al-Arabi a dezvăluit ce a observat la tehnicianul român.
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Cosmin Contra a obținut de curând o victorie mare în Qatar, după ce Al-Arabi s-a impus cu 3-2 pe terenul lui Al-Sadd, formația pregătită de Răzvan Lucescu. La câteva zile după confruntarea dintre cei doi antrenori români, „Guriță” a vorbit despre succesul echipei sale, despre factorii care au făcut diferența și despre discuția purtată cu fostul selecționer înaintea fluierului de start. Contra a recunoscut că a avut și puțin noroc, dar s-a declarat mulțumit că munca depusă în ultimul an începe să se vadă în rezultate. În același timp, tehnicianul lui Al-Arabi a dezvăluit cum l-a simțit pe Răzvan Lucescu după perioada extrem de dificilă din viața acestuia.

Cosmin Contra a învins-o pe Al-Sadd, echipa lui Răzvan Lucescu, în Qatar

Al-Arabi a produs una dintre surprizele etapei a cincea din campionatul Qatarului, reușind să câștige cu 3-2 în deplasare, pe terenul lui Al-Sadd. Echipa lui Răzvan Lucescu venea după patru victorii consecutive în campionat și pornise excelent în noul sezon, însă formația pregătită de Cosmin Contra a reușit să-i provoace primul eșec în această competiție. Contra a recunoscut că succesul a fost obținut și cu ajutorul unui dram de noroc, dar consideră că rezultatul confirmă progresul echipei sale și munca depusă în ultimele luni.

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„Nu a fost derby între mine și Răzvan, a fost între Al Sadd și Al Arabi, unul dintre derby-urile campionatului. Răzvan a început foarte bine sezonul, cu patru victorii din patru, cu un joc ofensiv extraordinar, cu o echipă bine organizată, cum de altfel sunt toate echipele pe care le antrenează Răzvan. Am avut un pic de noroc și am câștigat acel meci. Ne-a dat încredere acea victorie, am mai câștigat și meciul de după cu 6-0 în deplasare, așa că suntem și noi pe un drum bun și mă bucur tare”, a declarat Cosmin Contra, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a remarcat Cosmin Contra la Răzvan Lucescu înaintea meciului

Cei doi tehnicieni români au avut ocazia să discute aproximativ 15 minute înaintea partidei. Conversația nu s-a limitat la fotbal, ci a inclus și aspecte personale, în contextul perioadei dificile prin care a trecut Răzvan Lucescu (n.r. decesul lui Mircea Lucescu). Contra a povestit că l-a găsit pe antrenorul lui Al-Sadd ușor abătut și a explicat că nu este simplu să treci repede peste momentele grele.

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„Este o surpriză că am câștigat pe terenul lui Răzvan, pentru că e cea mai bună echipă din ultimii 10 ani din Qatar. Se pare că munca pe care am depus-o în ultimul an a dat roade. Am vorbit înainte de meci, am vorbit cam 15 minute, așa, despre cum a găsit campionatul după mulți ani. El a mai fost antrenor aici, în Qatar. A avut un an greu din toate punctele de vedere și se vedea așa, abătut un pic, pentru că nu e ușor să treci rapid peste tot ce i s-a întâmplat lui”, a povestit Cosmin Contra.

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Antrenorul lui Al-Arabi a subliniat că viața trebuie să continue, iar oamenii trebuie să găsească puterea de a merge înainte, inclusiv în perioadele complicate:„Viața merge înainte, trebuie să ne-o continuăm în cel mai bun mod și să facem ca persoanele care au plecat de lângă noi să fie mândre de ce realizăm. Asta i-am transmis și i-am urat baftă, că are și meciuri de Champions League”, a mai spus Contra, la FANATIK SUPERLIGA.

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Contra a dezvăluit cum l-a învins pe Răzvan Lucescu în duelul din Qatar.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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