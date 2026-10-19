Contra a dezvăluit cum l-a învins pe Răzvan Lucescu în duelul din Qatar. Ce a remarcat: „Era puțin abătut”

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Cosmin Contra a obținut de curând o victorie mare în Qatar, după ce Al-Arabi s-a impus cu 3-2 pe terenul lui Al-Sadd, formația pregătită de Răzvan Lucescu. La câteva zile după confruntarea dintre cei doi antrenori români, „Guriță” a vorbit despre succesul echipei sale, despre factorii care au făcut diferența și despre discuția purtată cu fostul selecționer înaintea fluierului de start. Contra a recunoscut că a avut și puțin noroc, dar s-a declarat mulțumit că munca depusă în ultimul an începe să se vadă în rezultate. În același timp, tehnicianul lui Al-Arabi a dezvăluit cum l-a simțit pe Răzvan Lucescu după perioada extrem de dificilă din viața acestuia.

Cosmin Contra a învins-o pe Al-Sadd, echipa lui Răzvan Lucescu, în Qatar

Al-Arabi a produs una dintre surprizele etapei a cincea din campionatul Qatarului, reușind să câștige cu 3-2 în deplasare, pe terenul lui Al-Sadd. Echipa lui Răzvan Lucescu venea după patru victorii consecutive în campionat și pornise excelent în noul sezon, însă formația pregătită de Cosmin Contra a reușit să-i provoace primul eșec în această competiție. că succesul a fost obținut și cu ajutorul unui dram de noroc, dar consideră că rezultatul confirmă progresul echipei sale și munca depusă în ultimele luni.

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„Nu a fost derby între mine și Răzvan, a fost între Al Sadd și Al Arabi, unul dintre derby-urile campionatului. Răzvan a început foarte bine sezonul, cu patru victorii din patru, cu un joc ofensiv extraordinar, cu o echipă bine organizată, cum de altfel sunt toate echipele pe care le antrenează Răzvan. Am avut un pic de noroc și am câștigat acel meci. Ne-a dat încredere acea victorie, am mai câștigat și meciul de după cu 6-0 în deplasare, așa că suntem și noi pe un drum bun și mă bucur tare”, a declarat Cosmin Contra, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a remarcat Cosmin Contra la Răzvan Lucescu înaintea meciului

. Conversația nu s-a limitat la fotbal, ci a inclus și aspecte personale, în contextul perioadei dificile prin care a trecut Răzvan Lucescu (n.r. decesul lui Mircea Lucescu). Contra a povestit că l-a găsit pe antrenorul lui Al-Sadd ușor abătut și a explicat că nu este simplu să treci repede peste momentele grele.

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„Este o surpriză că am câștigat pe terenul lui Răzvan, pentru că e cea mai bună echipă din ultimii 10 ani din Qatar. Se pare că munca pe care am depus-o în ultimul an a dat roade. Am vorbit înainte de meci, am vorbit cam 15 minute, așa, despre cum a găsit campionatul după mulți ani. El a mai fost antrenor aici, în Qatar. A avut un an greu din toate punctele de vedere și se vedea așa, abătut un pic, pentru că nu e ușor să treci rapid peste tot ce i s-a întâmplat lui”, a povestit Cosmin Contra.

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Antrenorul lui Al-Arabi a subliniat că viața trebuie să continue, iar oamenii trebuie să găsească puterea de a merge înainte, inclusiv în perioadele complicate:„Viața merge înainte, trebuie să ne-o continuăm în cel mai bun mod și să facem ca persoanele care au plecat de lângă noi să fie mândre de ce realizăm. Asta i-am transmis și i-am urat baftă, că are și meciuri de Champions League”, a mai spus Contra, la FANATIK SUPERLIGA.

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