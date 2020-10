Cosmin Contra, atac la Mirel Radoi? „Cu mine selecţioner, am fost egalii Norvegiei!”

România a pierdut ruşinos, cu 0-4, meciul din Norvegia din etapa a treia din Liga Naţiunilor, iar reacţiile oamenilor de fotbal nu au întârziat să apară.

Fostul selecționer Cosmin Contra a încercat să găsească scuze naţionalei conduse de Mirel Rădoi, dar a trimis şi înţepături în direcţia selecţionerului.

Predecesor al lui Rădoi pe banca României, Contra a criticat jocul şi implicarea „tricolorilor“, dar a punctat faptul că Norvegia este o echipă superioară naţionalei noastre.

Cosmin Contra: „La națională, trebuie să dai totul“

„Eu cred că Mirel a vrut să aducă prospeţime, pentru că avea nevoie de prospeţime. D-aia a făcut 7 schimbări. A continuat cu 4-3-3… Nu ştiu dacă e inadecvat, nu ştiu dacă jucătorii şi-au revenit după Islanda. Norvegia a fost mult superioară României. Are jucători care joacă la echipe de top, Haaland care cred că valorează 150 de milioane, Odegaard la Real Madrid, Joshua King care a retrogradat în Anglia, dar e jucător de top şi a intrat în repriza a doua. Din păcate, nu cred că ne-am revenit după Islanda.

Când eram selecţioner, am tras un semnal de alarmă că trebuie să lucrăm la mentalitate. Trebuie sacrificiu, nivel fizic foarte mare. Nu avem jucători care să evolueze la nivel foarte mare. Şi ca mentalitate, şi ca sacrifiu am dat multe posibilităţi norvegienilor să mai marcheze. În primul rând, jucătorii trebuie să îşi facă autocritica şi când revin la naţionala să înţeleagă că trebuie să dai totul. Asta trebuie să transmită şi actualul antrenor al naţionalei. Eu nu cred că au dat totul”.

Cosmin Contra: „Aş fi vrut să văd un jucător care îi dă una unui norvegian, când au început cu călcâiele“

„Eu am jucat două meciuri cu Norvegia şi, chiar dacă în prima repriza nu am făcut mare lucru, în celelalte reprize am demonstrat că putem juca de la egal la egal cu ei. Toate vocile din România au spus că vor o întinerire şi, poftim!, am avut cea mai mică medie de vârstă cu 6-7 jucători tineri. Eu am spus că la naţionala mare e altceva, nu e ca la tineret. Trebuie să fim alături de Mirel şi aceşti jucători trebuie să dea mai mult. Eu aş fi vrut să văd un jucător care îi dă una unui norvegian, când au început cu călcâiele.

Mă gândesc că jucătorii tineri au o dorinţă mai mare. Să demonstreze că pot şi la echipa mare. Eu cred că nu asta e adevărata faţă a naţionalei. Că e mai aproape cea din meciul cu Austria”.

Cosmin Contra: „Niciodată Islanda nu este peste Norvegia, că am auzit nişte comentarii“

„Nu suntem competitivi. Jucătorii tineri de la noi nu sunt competitivi. La U19, la U17, nu sunt dueluri, nu sunt competitivi. Noi ar trebui să facem o chestie naţională. Ar trebui să găsim o soluţie să îmbunătăţim centrele de copii şi juniori de la toate cluburile. Noi avem foarte puţini bani care sunt băgaţi în centrele de copii şi juniori. Un antrenor principal la echipele de juniori este şi secund, şi preparatorl fizic, şi duce şi echipamentul. Nu avem secund, preparator fizic, psiholog la juniori. Trebuie să facem o campanie naţională să schimbăm lucrurile astea.

Mirel trebuie lăsat până la finalul contractului. A început un drum. Chiar dacă a pierdut barajul, a avut egalul cu Irlanda, victoria cu Austria. Niciodată Islanda nu este peste Norvegia, că am auzit nişte comentarii. Norvegia are o generaţie de excepţie“, a spus Cosmin Contra la Digisport.

