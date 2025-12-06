Contra celor mai tari din lume! Cu cine pot juca, la Mondiale, fotbaliștii din România care au șanse să prindă turneul final

ADVERTISEMENT

Tragerea la sorți a grupelor turneului final din SUA, Canada și Mexic a a stabilit meciurile din primele runde. Fiind un turneu cu 48 de echipe, la start sunt și echipe care în mod normal ar fi prins competiția doar printr-o minune. Cum este cazul Capului Verde, echipă la care unul dintre fotbaliștii din Superligă este titular.

Joao Paolo, contra campioanei Europei

pentru care a evoluat de 38 de ori, marcând un gol. El nu va lipsi de la turneul final, dacă va fi sănătos, deoarece este om de bază pentru Capul Verde. Naționala sa a căzut într-o grupă infernală.

Insulele Capului Verde vor întâlni Spania, Uruguay și Arabia Saudită, fiind repartizată în Grupa H, care se va juca la Miami și al Houston. Participarea lui Joao Paolo la CM 2026 va aduce Oțelului un bonus consistent, în valoare de 600.000 de dolari.

Gălățenii mai au un fotbalist din Capul Verde, pasibil de a fi selecționat. Vârful de atac Patrick (31 ani) a jucat de patru ori pentru naționala țării sale, dar nu a mai prins lotul din 2021. El va fi monitorizat însă de selecționerul Paulo Brito, poreclit Bubista, care va duce la turneul final cei mai buni jucători pe care îi va avea.

Ngezana, la meciul de deschidere

Șanse mari să fie la Mondiale are și Siyabonga Ngezana, care ar putea fi prezent pe gazon chiar la meciul de deschidere. Mexicul întâlnește Africa de Sud, naționala fundașului de la FCSB, în partida de pe Estadio Azteca, singurul stadion din lume care a găzduit două finale de CM (1970 și 1986).

Din grupa A, care se va juca doar în Mexic, mai face parte Coreea de Sud, echipă care n-a lipsit de la Mondiale din 1986. Lor li se va alătura câștigătoarea barajului D din Europa, care se va stabili după meciurile Danemarca-Macedonia de Nord și Cehia – Irlanda.

De la Poli Iași contra Braziliei

. Fotbalistul are 40 de selecții la națională și are șanse să joace la CM 2026. Acolo unde naționala lui a căzut în grupă cu Brazilia, Maroc și Scoția.

Diferența de 52 de ani dintre prima participare a Haitiului (1974) la Cupa Mondială FIFA și a doua (2026) este a patra cea mai lungă din istoria turneului, după Țara Galilor (64 de ani între 1958 și 2022), Egipt (56 de ani între 1934 și 1990) și Norvegia (56 de ani între 1938 și 1994).

În 1974, Haiti a jucat cu Italia, Argentina și Polonia, pierzând pe linie. Acum va întâlni Brazilia, cea mai galonată națională a lumii, cu cinci Cupe Mondiale în palmares. Brazilia este singura națională din America de Sud antrenată de un european.

Jekob Jeno versus Ronaldo

Cu șanse mai mici de a fi la Mondiale este Kader Keita, de la Rapid. El a jucat un meci la națională anul trecut, după ce a fost present la Jocurile Olimpice din 2021. În cazul în care va prinde lotul Coastei de Fildeș, el va ocazia unor dueluri și Germania, Ecuador și Curacao.

O adevărată lovitură poate da Jekob Jeno, de la Unirea Slobozia, care e unul dintre cei mai buni jucători al naționalei din Noua Caledoniei. Acesat este calificată la barajul intercontinental, unde va întâlni Jamaica, în semifinale, și RD Congo, în finală, dacă va fi cazul. Presupunând că Noua Caledonie depășește aceste hopuri, la CM ar fi într-o grupă cu Portugalia, Columbia și Uzbekistan.

Raul Florucz poate juca împotriva lui MEssi

Raul Florucz, austriacul care a fost la un pas de a reprezenta România, poate da piept cu Messi. Austria a căzut în grupă cu Argentina, Algeria și Iordania, care de debutantă. Meciul Argentina – Austria e programat pe 22 iunie în Santa Clara (California)

La ultima Cupă Mondială, cea din 2022 prima divizie a României nu a fost reprezentată de vreun fotbalist. În 2018 a existat însă un jucător din campionatul intern la turneul final. Este vorba despre fostul portar al lui Dinamo, Jaime Penedo, care a fost titular în toate cele trei meciuri disputate de naționala sa, Panama, în grupa G: 0-3 cu Belgia, 1-6 cu Anglia și 1-2 cu Tunisia. Penedo este acum director sportive la naționala Panama, fiind present ieri la Washinghton, echipă care a căzut în grupă cu Anglia, Croația și Ghana.