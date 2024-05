Contracandidații lui Pandele la Primăria Voluntari. Oamenii de afaceri în luptă pentru cel mai bogat oraș din Ilfov

Cu venituri estimate de 494 milioane lei la bugetul local în 2024, Primăria Voluntari constituie una dintre cele mai râvnite victorii electorale pentru partidele politice. Primarul orașului Voluntari, încă din 2020, este Florentin Pandele, cu șanse mari să continue în funcție și după iunie 2024, fiind susținut de PSD. Cu toate acestea, scandalurile din acest an, în principal scandalul „azilelor groazei”, pot să-i vulnerabilizeze poziția, iar la alegerile din iunie va avea nu mai puțin de 11 contracandidați.

PNL trimite în cursa electorală un medic stomatolog

Cum PNL și PSD au decis să meargă cu proprii candidați la alegerile locale, liberalii au nominalizat-o pe Daniela Gruia drept candidat pentru Primăria Voluntari. De profesie medic stomatolog, aceasta este consilier local la Voluntari din 2022. Într-o postare recentă, aceasta admite că lupta la care s-a înhămat pare imposibilă, însă, cu un citat din Scriptură, transmite că e vorba de o obligație morală de a face bine comunității.

„Am primit însă, constant, și o întrebare: ești un antreprenor de succes, un medic foarte respectat, ce cauți tu în politică? Înțeleg reticența voastră, mai ales că pare că mă înham la o lupta imposibilă. Dar, imposibil a fost totul, până când oameni buni l-au făcut posibil. Voluntariul este un oraș frumos, care s-a dezvoltat foarte mult in ultimii 20 de ani, dar a atins un plafon. E timpul pentru pasul următor. (…) „Cine ştie să facă bine şi nu face, săvârșește un păcat” (Iacov 4:17)”, a scris aceasta pe pagina sa de Facebook.

Declarația de avere a Danielei Gruia, depusă în luna iunie a anului trecut, arată că aceasta deține o casă de 140 mp cu un teren de 100 mp în Voluntari, cumpărate în anii 2019 și 2020. Nu apar menționate alte bunuri mobile (autoturisme) sau conturi de economii. Totuși, la capitolul venituri, pe lângă cei 7.100 lei, salariu de consilier local, aceasta a mai declarat 344.000 lei, venituri din activitatea de la Cabinetul Medical Individual „Dr. Gruia Daniela”. Aceasta este numele de la Registrul Comerțului, clinica dentară din zona Aviației funcționând sub numele de Dental Garant.

Înființată în anul 2018, cu Daniela Gruia fondator și asociat unic, firma Dental Garant Estetik Center Srl era dizolvată în anul 2022. privind rezultatele financiare ale acestei firme arată că în cei patru ani de activitate, firma a avut tot timpul pierderi, acumulând datorii de 236.000 lei, cu o cifră de afaceri zero în fiecare an.

În ceea ce privește campania pentru Voluntari, organizația PNL din oraș nu pare implicată foarte mult. Pe pagina de Facebook, ultima postare este din decembrie 2023, atunci când a fost sărbătorit Nicolae Ciucă cu ocazia zilei Sfântului Nicolae. Pagina personală a medicului Daniela Gruia are doar două postări recente cu privire la candidatura la Primăria Voluntari, iar programul electoral, cu cele zece obiective principale, și l-a făcut public , cu conținut strict politic. Prima postare pe această pagină datează de la începutul lunii mai, și nu există niciun mesaj critic la adresa actualei administrații.

Candidatul Alianței Dreapta Unită, om de afaceri din Voluntari

Candidatul Dreptei Unite la Primăria Voluntari este Aurelian Vîrgă, din 2020, ales consilier local la Voluntari din partea USR în anul 2020. Spre deosebire de Daniela Gruia, candidatul USR are, cel puțin în spațiul online o mulțime de mesaje critice la adresa administrației Primarului Pandele, criticând, în decursul celor patru ani, modul în care este votat bugetul localității și, în special,

Acesta și-a făcut public la jumătatea lunii aprilie, promițând o administrație eficientă și transparentă. În acest sens, în 19 aprilie, acesta a obținut o victorie în instanță împotriva administrației Pandele, instanța obligând publicarea informațiilor privind modul în care a fost adoptat PUZ-ul orașului.

La finalul lunii aprilie, Aurelian Vîrgă a reclamat faptul că, pe panourile publicitare din oraș, compania care le administrează a refuzat să-i pună imaginea, motivând că acest lucru le-ar afecta afacerile din oraș. Potrivit acestuia, acest lucru s-a întâmplat doar la Voluntari și în Craiova. „După desemnarea candidatului local pentru Primăria Orașului Voluntari, imaginea acestuia trebuia să o înlocuiască pe cea a președintelui de partid. Văzând că acest lucru nu se întâmplă, după ce am solicitat zile la rând lămuriri de la compania care le deține, am primit următorul răspuns: “Din păcate, la nivelul orașelor Voluntari și Craiova nu putem rula imaginea cu candidatul local”. De ce? “Nu dorim să ne compromitem business-ul”. Prea multe cuvinte sunt de prisos. Vă dați seama cum funcționează lucrurile”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ultimei declarații de avere, Aurelian Vîrgă deține un teren intravilan de 670 mp în Voluntari, unul agricol de 2,4 ha în localitatea Nuci din Ilfov și un altul în județul Suceava. Locuiește într-o casă de 289 mp, construită în 2010, în Voluntari. În conturi are economii de circa 12.500 USD și mai puțin de 3.000 lei. Acesta este acționar și administrator la două firme, Sc Romand Invest

Construct SRL – firmă de construcții din Ilfov, și Sc Edilvar Serv SRL, o firmă de imobiliare din aceeași localitate. Cele două societăți comerciale i-au adus în anul 2022 un venit de circa 350.000 lei.

O altă firmă, unde deține 50% din acțiuni, este Bran Cottage Srl. Firma, înființată în anul 2021, gestionează o cabană de lux din stațiunea Bran. În declarația de avere, candidatul ADU menționează două împrumuturi către această firmă făcute în 2022, împrumuturi ce însumează aproape 200.000 euro. Datele de la Ministerul Finanțelor arată că anul trecut, firma a avut venituri de peste 1,1 milioane lei, însă profitul a fost de doar 1.500 lei. Activele imobilizate ale firmei, în speță construcția de la Bran, sunt de peste două milioane lei. Cabana poate fi închiriată de pe site-urile de turism, are cinci dormitoare, iar prețurile pe noapte variază între 2.000 și 2.700 lei.

Candidata REPER, antreprenoare cu firme la secret

Din partea REPER, candidată la Primăria Voluntari este Eva Lificiu, copreședinta organizației din Ilfov și care se prezintă cu un citat din Popper pe pagina oficială a partidului. Dublă licențiată în Științe Politice și Finanțe și Contabilitate, cu câte un master în fiecare domeniu, Eva Lificiu este prezentată ca o antreprenoare cu zece ani experiență în domeniul consultanței și al energiei regenerabile. „De mai bine de zece ani a devenit antreprenoare şi a deţinut şi manageriat afaceri în domeniul consultanţei, energiei regenerabile şi al contabilităţii şi auditului financiar”.

Despre intrarea în politică spune că a devenit un „pas esențial pentru a crea premisele unui viitor mai bun pentru generațiile viitoare” după ce a devenit mama a doi copii.

În ceea ce privește declarația de avere depusă înaintea alegerilor, documentul nu este chiar un model de transparență. Aceasta declară că deține o cotă parte din două terenuri intravilane, ambele moștenite, unul dintre acestea în județul Călărași, iar la altul nu menționează locația. La fel și la capitolul imobile, unde menționează o casă de locuit și una de vacanță, în cazul cărora deține la fel o cotă parte, ambele moștenite. Tot aici menționează și un apartament, de 39 mp, cumpărat împreună cu soțul în 2013, fără a menționa însă localitatea în care se află.

Aceasta mai menționează bijuterii în valoare de 6.000 euro și un cont curent cu circa 25.000 lei. La capitolul venituri, și în cazul ei și al soțului, menționează un contract de muncă ce i-a adus venituri de 23.792 lei. Nu menționează însă angajatorul, nici în cazul ei nici al soțului. De menționat că venitul lunar din această sumă echivalează cu circa 1.950 lei, iar în declarația de interese menționează funcția de director general.

Tot la capitolul venituri, în ceea ce privește bunurile date în folosință, sunt menționate șase surse de venit din închirierea unor bunuri, două pe numele ei, patru pe al soțului. Doar în cazul a două bunuri se menționează că acestea sunt în București. Din închirierea celor șase bunuri, soții Lificiu au obținut anul trecut circa 450.000 lei.

Apoi, sunt menționați alți 149.000 lei, „venituri din investiții”. Din nou, nu e clar de unde provin acești bani în condițiile în care la capitolul plasamente și investiții directe nu a menționat nimic.

În ceea ce privește declarațiile de interese menționează că este asociată în două firme, unde deține 49 și 50% din acțiuni, fără însă a menționa numele societăților comerciale unde este acționară. Acest lucru încalcă atât normele de completare a acestor documente, dar ne-menționarea numelor firmelor este cu atât mai ciudată cu cât candidata REPER este prezentată drept o antreprenoare cu experiență.

Datele publice arată că Eva Lificiu este acționară la firma , firmă deținută împreună cu soțul în procente egale de 50%. Firma are ca domeniu de activitate construcțiile, cu zero cifră de afaceri din 2018 până în 2022, dar cu datorii de 115.000 lei. Cea de-a doua firmă unde candidata REPER este acționară este Life Cont Expert SRL, consultanță financiară, care în 2022 a avut un profit de aproape 100.000 lei, la o cifră de afaceri de 260.000 lei.

Experiența în domeniul energiei regenerabile, menționată în descrierea de pe pagina de Facebook, e poate o referire la o altă firmă, EIG Solar Solutions Srl, firmă de instalat panouri solare. Firma este însă radiată din octombrie 2021, iar singurii bani i-a făcut în 2013, când a avut o cifră de afaceri de 17.000 lei, de atunci cifra de afaceri fiind zero. Compania a fost radiată având datorii de aproape 400.000 lei. Eva Lificiu mai apare acționară într-o altă firmă de consultanță, și aceasta radiată din februarie 2019. Soțul acesteia este și el asociat în două firme în activitate, și a fost în alte două firme, radiate între timp.

Și AUR mizează pe un antreprenor

Și partidul lui George Simion mizează pe un antreprenor la Primăria Voluntari, după cum este descris Andrei Bratu, candidatul celor de la AUR, într-un material finanțat de partid. „Bratu, un tânăr antreprenor și tată a doi copii, își clădește campania electorală cu un mesaj puternic de schimbare și o critică vehementă la adresa actualului primar, Florentin Pandele. Bratu își propune să “decăpușeze” sistemul administrativ din Voluntari și să aducă un suflu nou în conducerea orașului”.

Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, sub o poză în care se închină în fața unei icoane, acesta invocă chiar vârsta primarului Pandele și îi sugerează să se retragă la pensie. „La 63 de ani, poate, domnul Pandele a obosit și este momentul să se retragă și să se bucure de anii pe care îi are înainte. Este timpul să lase primăria pe mâna unei noi generații”, a scris Andrei Bratu, care spune că obiectivul său numărul unu pentru Voluntari este construcția de piste de biciclete.

În ceea ce privește declarația sa de avere, Andrei Bratu deține un apartament de 87 mp în Mamaia Nord, cumpărat în anul 2018, un autoturism marca Mercedes Benz (pe numele soției), fabricat în anul 2020 și bijuterii în valoare de 10.000 euro. Acesta menționează că are două conturi curente, unul în lei și un altul în valută, fără a menționa sumele din conturi, iar ca venituri acesta precizează că este angajat la Ebra Cakes Srl, unde câștigă 13.200 lei anual.

Ebra Cakes Srl este firma care administrează patiseria „Parisielle”, firmă deținută de soția acestuia, Bratu Elena, lucru care nu este menționat în declarațiile de avere sau de interese, așa cum ar fi trebuit. „Totul a început atunci când am devenit mamă și am experimentat procesul de diversificare a hranei pentru copilul meu. Am hotărât să-mi dezvolt abilitățile la prestigioasa școală Le Cordon Bleu din Paris, unde am fost inspirată să creez deserturi rafinate și să le duc la un nivel superior. Astfel, s-a născut Parisielle”, scrie pe site-ul patiserie Elena Bratu.

Firma a fost înființată în toamna anului trecut, deci nu există date financiare cu privire la această companie.

Candidații partidelor mici și ei oameni de afaceri

Candidatul PUSL, partidul lui Dan Voiculescu condus de Popescu Piedone, la Primăria Voluntari este Andrei Ninel-Florin, consilier local la Voluntari, ales pe listele PMP. Acesta a și candidat pentru fotoliul de primar în 2020, însă a obținut sub 3% din voturi.

Acesta este om de afaceri, dar și angajat la companiile municipale. În declarația de avere din mai 2023, unde nu menționează niciun teren, imobil sau conturi de economii, acesta spune că este salariat la TPBI – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, una dintre companiile municipale înființate de către administrația Firea la București. Salariul încasat de aici în 2022 a fost de 5.600 lei, sub salariul de consilier local la Voluntari, de 9.400 lei. În anul 2018 acesta era angajat la o altă companie municipală, Consolidări SA, unde era manager formare profesională.

Andrei Inel este însă și antreprenor, fiind unic acționar la societatea Revozzo Internațional Srl, firmă ce se ocupă cu consultanța în afaceri și management, cu sediul în Tunari. În 2022, firma i-a adus acestuia peste 112.000 lei din dividende. În 2022, firma a avut o cifră de afaceri de 188.000 lei, realizând un profit de 159.000. Nu a avut contracte publice cu autoritățile locale.

Un alt candidat la Voluntari este Florin Eremia, chiar președintele Blocului Suveranist Român, una din formațiunile politice de extremă dreapta din România. Dincolo de activitatea politică a acestuia nu este clar din ce anume trăiește candidatul Florin Eremia în condițiile în care nu a declarat nicio sursă de venit sau vreun cont de economii. Acesta deține însă un teren intravilan de 930 mp în Voluntari și două case de locuit, una de 126 mp și alta de 106 mp, ambele în Voluntari. Toate cele trei proprietăți i-au fost donate în anul 2013.

Primul candidat la Voluntari care nu este antreprenor este Niculae Gheorghe Bogdan, susținut în această cursă electorală de Partidul Patrioților. În declarația de avere acesta menționează că este salariat, cu o indemnizație anuală de 84.000 lei, dar nu menționează numele angajatorului. Acesta deține o casă de locuit de 140 mp, construită în 2010, fără a menționa din nou unde este localizată, și două terenuri intravilane în Ilfov, dintre care unul de 720 mp în Voluntari.

Un alt om de afaceri ce s-a înscris în cursa pentru Primăria Voluntari este și Angel-Cristian Neagu, candidatul Partidului Reduta Respect, Educație, Demnitate, Unitate, Tradiție, Adevăr. Acesta este unic acționar la firma Ilra Events Srl, firmă care se ocupă de organizarea evenimentelor, conferințelor. Firma a fost înființată în iunie 2023, iar până la finalul anului a reușit să aibă o cifră de afaceri de 4.200 lei.

Acesta deține un apartament de 63 mp, cumpărat în 2018, și o casă de locuit de 119 mp. Acesta nu menționează unde sunt cele două proprietăți, însă casa a fost cumpărată în 2023, același an în care a luat două credite cu o valoare totală de 580.000 lei. Soții Neagu sunt și salariați, însă numele angajatorului apare anonimizat în declarațiile de avere. Totuși, declarațiile de avere din 2022 și 2023 arată că soții Neagu sunt angajați la firma Security Vol SA, compania de pază a Primăriei Voluntari. În 2022, soția acestuia a fost chiar secretar al CA și AGA. Salariul încasat de Angel Neagu de la firma primăriei lui Pandele a fost de 65.000 lei.

Un alt candidat la Primăria Voluntari din partea unui partid mic este Bogdan Barbu, co-președinte al partidului ACUM, din partea căruia candidează. Formațiunea se descrie ca fiind una cu o platformă ecologistă, având o orientare de centru-stânga. Bogdan Barbu este un fost activist de mediu, lucrând în prezent în domeniul IT, anul trecut câștigând 120.000 lei în funcția de consultant securitate informatică. Deține o casă (136 mp) cu teren (170 mp) în Voluntari, cumpărate în 2014, atunci când a luat un credit ipotecar pe 30 de ani de 376.000 lei. Nu are alte afaceri.

Candidatul este Cosmin Cilibiu, și el om de afaceri. Este administrator și unic acționar la Cyly Business Srl (cu un profit de 8.000 lei în 2022) și Julys Dream Srl (cu pierderi de 7.500 lei în același an 2022). În declarația de avere depusă acum acesta precizează că a realizat un venit de 1.300 lei la firma sa Cyly Business. Soția sa este psiholog, iar anul trecut a câștigat peste 10.000 lei. Cosmin Cilibiu deține patru terenuri, dintre care două în Pipera, bijuterii în valoare de 10.000 euro iar în conturi are 100.000 lei. În 2020 acesta făcea parte din partidul lui Victor Ponta, fiind președintele organizației din Ilfov a ProRomânia.

În final, ultimul candidat înscris este Robert-Florin Gogorici, înscris candidat independent, însă susținut în cursa electorală de PMP Voluntari. Robert Gogorici este și el un om de afaceri, acționar la două firme, cea mai importantă fiind Media Service Print Srl, firmă care se ocupă cu service-ul și livrarea de tonere pentru copiatoare. Anul trecut firma, înființată în 2007, a avut un profit brut de puțin peste un milion de lei. În ultimii ani, firma a avut parte de circa 880 de contracte publice – e vorba de contracte mici, achiziții directe de consumabile pentru copiatoare, însă în anul 2020 valoarea totală a contractelor publice a depășit un milion lei. Potrivit declarației de avere, Robert Gogorici deține o casă în Voluntari, cumpărată anul trecut, cu o suprafață totală de 600 mp.