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Denis Drăguș (27 de ani) s-a înțeles în sfârșit cu FCSB și va fi noul jucător al roș-albaștrilor. Gigi Becali a explicat că transferul internaționalului român va fi o premieră în ceea ce privește salariul său și că nimeni altcineva nu va mai plăti un fotbalist cu atât de mulți bani în SuperLiga României.

Cum l-a ademenit, de fapt, Gigi Becali pe Denis Drăguș la FCSB

Transferat de Trabzonspor după un sezon bun la Gaziantep și o prestație bună la Campionatul European din 2024, Denis Drăguș nu a confirmat, iar turcii au ales să se despartă de el destul de rapid. După un singur sezon petrecut în tricoul lui Trabzon și încă unul în care a fost împrumutat,

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Conducerea turcă dorea să ajungă la un acord pentru rezilierea contractului, dar pretențiile fotbalistului de a primi toate salariile până la final, adică aproximativ 3 milioane de euro, au îngreunat negocierile. În cele din urmă, Drăguș va renunța cel mai probabil la o bună parte din banii de la Trabzonspor, însă va recupera prin banii veniți de la Gigi Becali. Atacantul român va veni din postură de jucător liber, ceea ce îi va oferi un avantaj financiar în ceea ce privește salariul și banii primiți la semnătură.

„Eu într-un fel mă așteptam să vină la un moment dat, pentru că situația lui acolo nu era deloc bună. Pierdea și foarte mult. Eu nu cred că mai juca și eu știu că avea nevoie și de clauza de reziliere, pentru că sunt niște bani de luat. Am înțeles că s-au înțeles. A renunțat și el la niște bani, plus i s-a promis din partea asta un contract pentru Superliga…(Bogdan Lobonț: astronomic)”, a declarat Cristi Pulhac la

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Ce clauză i-a pus patronul FCSB lui Denis Drăguș

joi dimineață, la FANATIK SUPERLIGA. Pe lângă internaționalul român, roș-albaștrii se mai întăresc cu Korenica și Muhar. Astfel, omul de afaceri scoate bani buni din buzunar pentru cele trei transferuri, însă nu scoate din calcul o vânzare ulterioară a fotbaliștilor.

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În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, el a mai dezvăluit că le-a stabilit și o clauză de reziliere celor trei fotbaliști: „Au clauza de reziliere 1,5 milioane de euro cei doi (n.r. – Korenica și Muhar). Singurul care m-a interesat, să câștig bani cu el, este Drăguș. Am zis: îl iau, câștig și cu el, fac rezultate, apoi îl și vând. I-am pus clauză 4 milioane”, a spus Gigi Becali.