Sport

Contract beton pentru naționala Franței. 3.000.000 de euro de la gigantul american dacă va câștiga Cupa Mondială

Echipa națională a Franței are o miză suplimentară să câștige Cupa Mondială. „Les Bleus” au pe masă 3 milioane de euro din partea unei companii americane uriașe.
Mihai Dragomir
21.06.2026 | 12:21
Contract beton pentru nationala Frantei 3000000 de euro de la gigantul american daca va castiga Cupa Mondiala
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Naționala Franței primește o sumă uriașă de bani de la americani. Care este condiția impusă și cine stă în spatele afacerii. Foto: Hepta.
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Naționala Franței este una dintre favoritele să câștige Cupa Mondială din acest an. „Les Bleus” au motive serioase să adauge în palmares un nou trofeu, având pe masă 3 milioane de euro din partea unei companii americane, dacă îndeplinesc acest scenariu. Despre ce este vorba, de fapt.

Nike recompensează Franța cu o sumă uriașă de bani dacă câștigă Cupa Mondială

Franța a început Campionatul Mondial cu un succes cu scorul de 3-1 în fața Senegalului în Grupa I. „Cocoșul Galic” a pornit astfel excelent în drumul către un nou trofeu, însă mai este drum lung până la marea finală de pe 19 iulie. Echipa pregătită de Didier Deschamps poate încasa o sumă colosală din partea sponsorului de echipament sportiv.

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Lequipe.fr notează că Nike, furnizorul oficial de echipamente pentru echipa națională a Franței, va plăti un bonus uriaș Federației Franceze de Fotbal dacă titlul mondial ajunge, din nou, la Paris. Mai exact, gigantul american a pus pe masă suma de 3 milioane de euro. Sursa precizează că există o clauză stipulată în contractul dintre furnizorul de echipament și Federația Franceză pentru ca aceasta să încaseze un bonus de 1 milion de euro și în cazul în care echipa atinge finală, fără a câștiga titlul. Acest scenariu a fost valabil și la ediția din 2022, când Franța pierdea finala din Qatar în fața Argentinei.

Nike și naționala Franței au în spate o lungă colaborare, iar americanii i-au mai recompensat pe francezi și la titlul câștigat în 2018, în Rusia. La acea vreme, furnizorul de echipament a răsplătit triumful Franței cu 2 milioane de euro, în timp ce bonusul luat în considerare pentru ajungerea în finală fusese de doar 500.000 de euro.

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Ce l-a nemulțumit pe Didier Deschamps la debutul Franței la Cupa Mondială

Chiar dacă au câștigat în fața Senegalului la primul meci de la această Cupă Mondială, francezii tot au găsit motive de supărare. Selecționerul Didier Deschamps s-a plâns de calitatea gazonului de pe MetLife Stadium din New York, locul unde se va juca și finala Cupei Mondiale. „E diferit.

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Trebuie să ne obișnuim. Faptul că există o placă de beton dedesubt înseamnă că fibrele de iarbă sunt foarte scurte. Mingea sare diferit, iar gazonul se schimbă în funcție de modul în care este udat!”, a atras atenția tehnicianul de 57 de ani.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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