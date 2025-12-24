Contract de milioane din PNRR, pierdut prostește de o firmă de stat. Amenda dată de Curtea de Conturi: 2.500 lei

ADVERTISEMENT

Apavital SA este operatorul regional responsabil pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare din județul Iași și zone limitrofe, compania municipală fiind deținută de către CJ Iași. În luna aprilie a anului trecut, compania a lansat o licitație publică pentru construirea unei centrale fotovoltaice cu puterea de 770 Kw. Valorea estimată a contractului a fost de 4,1 milioane lei, fără TVA, bani din PNRR.

Contract de milioane din PNRR, pierdut de o companie de stat

La finalul lunii aprilie în 2024, compania municipală Apavital SA a lansat în SEAP procedura simplificată de atribuire a contractului pentru instalarea unei centrale electrice fotovoltaice cu puterea de 770 Kw. Criteriul de atribuire utilizat a fost „cel mai bun raport calitate – preț”, iar factorii de evaluare au fost următorii: componenta financiară – Prețul ofertei – pondere 70%; componenta tehnică – Eficiența panourilor fotovoltaice – pondere 20% și componenta tehnică – Garanție suplimentară – pondere 10%.

Potrivit informațiilor existente în Caietul de sarcini compania menționa că „orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor din caietul de sarcini. Ofertarea de servicii/produse/lucrări cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului”.

Tot în caietul de sarcini apăreau și specificațiile tehnice pentru acest proiect, de la ce tip de panouri trebuiau instalate până la parametrii tehnici și funcționali a echipamentelor adiacente, informații ce aveau la bază un studiu de fezabilitate realizat în prealabil.

Potrivit unui raport recent al Curții de Conturi, în luna mai, compania Apavital SA primise șase oferte din partea mai multor firme. Auditorii Curții notează că dintre toate cele șase oferte doar una respecta condițiile tehnice specificate clar în caietul de sarcini. Comisia de evaluare a companiei a ales o ofertă care a venit cu o altă soluție tehnică decât cea prezentă în caietul de sarcini.

Membri comisiei de evaluare au dat crezare informațiilor depuse de către firma aleasă câștigătoare, susținând că au considerat că proiectul propus de aceștia era tehnic superior, asta deși contrazicea datele din studiul de fezabilitate.

„Membrii comisiei de evaluare au considerat că propunerea tehnică „oferă performanțe superioare față de cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini”, reprezentând „o abordare calitativă îmbunătățită” și considerând, din eroare, că numărul de echipamente care folosesc algoritmi pentru urmărirea punctului de putere maximă (MPPT) „nu influențează în mod direct conformitatea sau performanța generală a echipamentului ofertat””, se arată în raportul Curții de Conturi.

Suma irosită prin evaluarea greșită a cerințelor tehnice

Astfel, în luna iulie a anului 2024, compania Apavital SA a semnat un contract cu firma declarată câștigătoare pentru suma de 2,34 milioane lei, sumă fără TVA. În momentul în care a început faza de montare a panourilor fotovoltaice pentru centrala de la stația de pompare Păcurari, experții companiei câștigătoare au realizat că rezervorul subteran pe care urmau să fie amplasate panourile fotovoltaice nu suporta greutatea acestora.

În acest punct, . Astfel că la data de 29 noiembrie, adică la șapte luni de la publicarea anunțului de achiziție în SEAP, cele două părți au hotărât rezilierea de comun acord a contractului.

Anterior încetării contractului, compania municipală plătise 46.050 lei, fără TVA – pentru proiectul tehnic, și alți 414.390,75 lei fără TVA, pentru o carcasă de beton.

Sancțiunea ridicolă aplicată de autorități

Raportul Curții de Conturi, ale cărei concluzii au fost acceptate în totalitate de către compania municipală din Iași, spune că eroarea a fost comisă în momentul acceptării

„În cazul procedurii simplificate (…) având ca obiect „Centrală Electrică Fotovoltaică – 770 KW Stația de pompare PĂCURARI – IAȘI”, comisia de evaluare a declarat câștigătoare o ofertă care este neconformă, deoarece nu îndeplinește toate cerințele și criteriile stabilite în documentele achiziției (caietul de sarcini), fiind încălcate prevederile art. 219, precum și ale art. 228 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale”, se arată în raportul Curții.

Nerespectarea prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale constituie contravenție ce se sancționează cu amendă de la 5.000 la 30.000 lei. În acest caz, Curtea de Conturi a decis să aplice amenda minimă, iar reprezentanții companiei de stat au achitat, așa cum le permite legea, jumătate din sumă, adică 2.500 lei.

„A fost stabilită sancțiunea de amendă contravențională în sumă de 5.000. (…) Reprezentanții societății comerciale APAVITAL S.A. au achitat jumătate din minimul amenzii prevăzute”, se mai arată în documentul citat.

Ce știm despre firma câștigătoare în acest caz

În raportul Curții de Conturi nu este menționat numele firmei câștigătoare, însă informațiile privind atribuirea acestui contract important apar atât în presa locală din Iași, iar .

Compania desemnată câștigătoare, deși nu îndeplinea condițiile tehnice specificate, este Clima Therm Center din Iași. Firma, înființată în anul 2000, a avut o cifră de afaceri de 64 de milioane anul trecut, cu un profit net de peste 10 milioane de lei. Ea este deținută de către omul de afaceri George Cătălin Popovici, profesor la Facultatea de Construcții din oraș, și unul dintre milionarii discreți din județ. (Presa locală scrie că acesta intră în top 20 al milionarilor din județ.)

Firma este considerată un lider pe piața locală a firmelor care instalează panouri fotovoltaice. Această firmă are și zeci de contracte publice. Anul acesta, firma a beneficiat de contracte cu achiziție directă (cu sume sub 276.000 lei) de peste 850.000 lei. Datele din platforma Sicap.ai arată că în 2024 această firmă a avut 146 de contracte publice cu o valoare totală de 69 milioane lei.

În acest an a câștigat deja 122 de contracte, cu o valoare totală de 16,9 milioane lei. Multe dintre aceste contracte publice au fost încheiate chiar cu Apavital SA, înainte și după eșec acestui contract.

În mod surprinzător, aceeași firmă a obținut în iunie 2025 un contract cu Apavital SA pentru instalarea unei centrale fotovoltaice la stația de pompare Păcurari – Iași, aceeași din contractul anulat în noiembrie 2024. De această dată, puterea centralei a fost redusă de la 770 Kw la 507 Kw. Prețul este și el mai mic, doar 1,18 milioane lei. , de această dată proiectul nu mai est finanțat din fonduri europene.