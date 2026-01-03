Contract spectaculos pentru Șumudică în Arabia Saudită. Câștigă de 6 ori mai mult pe lună decât la Rapid! Exclusiv

ADVERTISEMENT

După o pauză de peste jumătate de an, Marius Șumudică este gata să revină din nou pe banca tehnică. El , care a aflat și pe ce contract va semna fostul antrenor de la Rapid.

Marius Șumudică, contract spectaculos la Al-Okhdood. Cât va încasa antrenorul în Arabia Saudită

După experiența din fotbalul românesc, de la Rapid, Marius Șumudică și-a găsit un nou angajament departe de casă. El va fi noul tehnician al celor de la Al-Okhdood, iar obiectivul său pentru acest sezon va fi evitarea retrogradării.

În acest moment, echipa se află pe penultimul loc, cu doar 5 puncte adunate în 12 etape și la trei puncte de primul loc deasupra liniei de retrogradare, ocupat în prezent chiar de fosta echipă a antrenorului român. Fiind o misiune dificilă, arabii i-au pregătit lui „Șumi” un salariu pe măsură. din competiție, plus un bonus de 150.000 de euro dacă își îndeplinește obiectivul, sume care vor fi împărțite cu staff-ul său. Acesta este alcătuit din secunzii Petre Cristian, Gabi Mărgărit și Sener Gencturk, analistul video Marius Șumudică Jr., preparatorul fizic Ștefan Anghel și antrenorul cu portarii Cornel Cernea.

În cazul în care Marius Șumudică îi va scăpa pe saudiți de la retrogradare, atunci contractul său se va prelungi pe încă un an și, împreună cu stafful său, va încasa 1,5 milioane de euro pentru un singur sezon. O sumă de șase ori mai mare față de cei 250.000 de euro pe an, cum avea la Rapid.

Marius Șumudică nu este la prima experiență în zona arabă. Ce alte echipe din Golf a mai antrenat

Nu este prima dată când Marius Șumudică antrenează echipe din Golf. El a mai avut 4 astfel de experiențe: una în Emiratele Arabe Unite și alte trei în Arabia Saudită. Pe rând, el a antrenat Al-Shaab, în EAU, urmând să aibă două mandate la Al-Shabab, unde l-a avut și pe Constantin Budescu ca jucător, și un mandat la Al-Raed.

Noul său club, Al-Okhdood, a mai avut români de-a lungul timpului. Nu cu mult timp în urmă, în lotul echipei se regăseau atât Florin Tănase, cât și Andrei Burcă, ambii jucători cu meciuri la echipa națională a României.

În total, Marius Șumudică a adunat un număr de 100 de meciuri pentru echipele din zona arabă și a avut sub comandă jucători importanți precum Ever Banega, cu un CV impresionant la Valencia, Sevilla și Inter Milano.

Ce spunea Marius Șumudică luna trecută despre revenirea în antrenorat

Marius Șumudică profesează de două decenii în meseria de antrenor și nu poate sta prea mult departe de gazon. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK,

„A fost un an cu bune și rele. A fost o dorință mai veche de-a mea să antrenez Rapidul. Într-un final, am plecat de la Rapid și vom vedea ce urmează. (n.r. vă vedem din nou în iarbă din 2026?) Cu siguranță, din ianuarie sper să am un angajament. Vreau să revin acolo unde îmi e locul”, a declarat Marius Șumudică într-un interviu oferit la SUPER GALA FANATIK 2025.