Contracte cu dedicație la Primăria lui Piedone. Combinațiile de la Sectorul 5, descoperite de Curtea de Conturi

Pe parcursul anului 2023, dar mai ales în primele patru luni ale anului 2024, Primăria Sectorului 5 a efectuat mai multe achiziții publice prin încălcarea legislației în vigoare, potrivit unui raport al Curții de Conturi, finalizat în luna decembrie și publicat săptămâna trecută. Potrivit sursei citate, deși a fost vorba de achiziția unor produse similare, echipamente pentru terenurile de joacă, contractele au fost divizate în contracte mai mici, ceea ce a permis autorităților să facă asta prin achiziții directe, și nu licitații publice. În plus, toate contractele au mers către aceeași firmă.

Contracte cu achiziție directă la primăria lui Piedone

Potrivit raportului Curții de Conturi, realizat în urma controlului efectuat la , toate de la aceeași firmă. Pentru a nu fi nevoiți să organizeze licitații publice, valoarea acestor contracte este de sub 270.000 lei, pragul maxim permis de lege.

Concret, este vorba de șapte contracte, în valoare de 1,59 milioane lei, pentru anul 2023. Dintre acestea, șase au o valoare apropiată de pragul de 270.000 lei, sumele fiind între 255.000 lei și 269.000 lei. Primul dintre aceste contracte, pentru un gazon sintetic, în valoare de 13.200 lei a fost semnat în luna februarie a anului 2023, iar al doilea, „Bancă Parc Contur”, în valoare de 269.300 lei, în luna mai.

Sunt singurele două contracte semnate înainte de revenirea lui Popescu Piedone la conducerea primăriei, după eliberarea sa din închisoare. Celelalte cinci achiziții directe au avut toate loc în aceeași zi, 10 august. Toate contractele sunt încheiate cu aceeași firmă, SC Geca Impex PM.

Achizițiile directe de la aceeași firmă au continuat și în anul 2024. În primele patru luni ale anului, perioada care a intrat sub verificarea auditorilor Curții de Conturi, Sectorul 5 a efectuat achiziții directe în sumă totală de 2,83 milioane, din nou, toate de la aceeași firmă. Este vorba de 23 de contracte, cinci dintre care au o valoare de peste 200.000 lei.

Cum se stabilește valoarea unei achiziții publice

Din cele 30 de contracte identificate, doar unul a depășit pragul de 270.120 lei, valoarea estimată sub care autoritățile publice au dreptul să achiziționeze direct produse și servicii. Cum a reușit Primăria Sectorului 5 să facă achiziții directe de peste patru milioane fără licitație? Potrivit Curții de Conturi, acest lucru a fost realizat estimând valoarea contractelor pe baza codurilor CPV, sistemul de clasificare al achizițiilor publice introdus cu scopul de a standardiza aceste costuri. Practic, autoritatea contractantă s-a dus la tabelul cu coduri CPV, a găsit acolo produsele pe care dorea să le achiziționeze, și apoi a estimat valoarea contractelor publice.

Raportul Curții spune însă că aceasta nu este procedura legală de estimare a valorii unui contract. Citând chiar din jurisprudența ANAP, Curtea de Conturi subliniază că pentru stabilirea valorii se pleacă de la necesitățile identificate de către autoritatea publică contractantă, adică care este scopul contractului, și apoi se ajunge la obiectul achiziției. Altfel spus, valoarea estimată a unui contract se stabilește potrivit scopului urmărit.

Spre exemplu, o persoană își poate propune o achiziție „mobilare bucătărie” (scopul contractului), care să includă cumpărarea unui frigider, unui aragaz, unei hote, veselă, etc.. Fiecare din aceste obiecte are propriul cod CPV. Acum, mobilarea bucătăriei poate costa 50.000 lei, însă achiziționarea separată a fiecărui obiect poate însemna achiziții mai mici de 10.000 lei. Curtea de Conturi zice că valoarea contractelor se stabilește plecând de la scopul urmărit, pentru că altfel valoarea contractelor poate fi scăzută artificial sub pragul de 270.000 lei, și deci fără obligația unei proceduri simplificate de achiziție.

Dacă ne uităm la cele 5 contracte publicate în SEAP în 10 august 2023, vedem că Sectorul 5 a achiziționat separat aparatele de fitness, apoi două tobogane cu zonă de cățărare, apoi o poartă multifuncțională cu coș de baschet, apoi un gazon sintetic și, în final, echipamentele de joacă, balansoare. Deci cinci contracte distincte cu valori estimate între 255.000 și 268.000 lei.

„Estimarea valorii unei achiziții publice se realizează având în vedere obiectul achiziției, care se stabilește plecând de la scopul atribuirii contractului, respectiv de la necesitățile identificate (…). În acest sens, în cazul în care este necesară achiziția mai multor produse care au același cod CPV sau cod CPV diferit, dar achiziția acestora corespunde aceleiași activități ce caracterizează scopul principal al contractului, valoarea estimată se stabilește prin cumularea valorilor tuturor acestor produse”, se arată în raportul Curții, care citează jurisprudența ANAP privind HG 395/2016. altfel spus, codurile CPV nu influențează nici modalitatea de estimare a valorii unei achiziții și nici alegerea procedurii.

Astfel, raportul Curții menționează că în anul 2023 Sectorul 5 a achiziționat echipamente pentru sporturi în aer liber în sumă totală de 527.000 lei prin divizarea achiziției în achiziții directe diferite, la care au fost asociate coduri CPV diferite. Raportul arată că la ambele achiziții sunt aceleași motivații ale necesității, folosind chiar aceeași frază: „amplasarea unor complexe de joacă/ aparate de fitness în parcurile din Sector, vor fi o bucurie pentru copii, dar și pentru părinții interesați de petrecerea timpului liber în parcuri, de practicarea mișcării, precum și de protejarea mediului”.

În cele patru luni din anul 2024 au fost acceptate ofertele pentru , prin divizarea a 14 achiziții directe, toate cu CPV-uri diferite. La fundamentarea necesității achiziției apare, din nou, aceeași frază cu „bucuria pentru copii”.

Raportul Curții spune că prin divizarea contractelor au fost evitate procedurile concurențiale, încălcându-se art. 11 din Legea 98/2016. „Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică (…) cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire”. Raportul Curții menționează că nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție, Curtea aplicând o amendă contravențională de 30.000 lei.

Piedone promitea că rezolvă problema

Interesant este și faptul că problema divizării contractelor de achiziție nu este una nouă pentru Sectorul 5. La începutul anului 2024, . Primarul Popescu Piedone spunea atunci că respectivele critici vizau fosta administrație, din moment ce el era atunci în pușcărie, dar și că va rezolva aceste aspecte.

„Menţionez faptul că toate măsurile/recomandările făcute de Curtea de Conturi în mare parte vizează activitatea U.A.T. din trecut şi nu îmi aparţin în mod direct. În exercitarea mandatului de primar am luat măsuri pentru soluţionarea acestor probleme în vederea funcţionării în condiţii optime a instituţiilor publice şi a societăţilor comerciale la care Consiliul Local Sector 5 este acţionar”, declara în martie 2024, primarul Piedone.

Firma care a beneficiat de aceste contracte

SC Geca Impex, firma care a beneficiat de toate aceste achiziții directe, este deținută de către omul de afaceri Gelu Palamaru, cel care mai deține și resortul Casa Comana. Potrivit presei, acesta este nașul liderului PNL, Gheorghe Flutur.

De altfel, firma SC Geca Impex este cunoscută pentru zecile de contracte publice, încă de acum zece ani ea intrând în . În prezent, în Capitală, firma are contracte cu primăriile Sectoarelor 2 și 6. Anul trecut, SC Geca Impex a făcut parte din asociația de patru firme care a câștigat contractul de 138 milioane lei cu ADPDU Sector 6 pentru întreținerea spațiilor verzi.

În anul 2023, firma a avut o cifră de afaceri de peste 52 de milioane de lei. În acel an, doar achizițiile directe de care această firmă a beneficiat au fost de peste patru milioane lei, potrivit datelor din platforma Termene.ro.