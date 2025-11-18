Contracte publice cu dedicație la Romsilva. Schema prin care banii publici ajungeau la specialiștii în consultanță

ADVERTISEMENT

Un control recent al Curții de Conturi la Administrația Parcului Natural Putna, unitate cu personalitate juridică din structura Romsilva, a scos la iveală mai multe nereguli în acordarea unor contracte publice pe perioada anului trecut. Raportul Curții de Conturi vorbește de faptul că instituția publică a cerut anterior acordării contractelor publice oferte de preț chiar de la firmele ce aveau să primească aceste contracte, firme care au transmis cele mai mari prețuri posibile.

Cum se dau contractele publice cu dedicație la Romsilva

Obiectul controlului Curții de Conturi l-a constituit modul în care R.N.P. ROMSILVA – Administrația Parcului Natural Putna Vrancea a acordat patru contracte publice cu o valoare totală de peste 850.000 lei, acordate în anul 2024. Contractele au vizat realizarea unor documentații pentru cereri de finanțare, un studiu de fezabilitate și un proiect tehnic de împădurire.

ADVERTISEMENT

Modul în care s-au desfășurat cele patru achiziții este descris în detaliu în raportul Curții. În primă fază, persoana cu atribuții în domeniul achizițiilor publice din cadrul Administrației Parcului Natural Putna Vrancea R.A. a elaborat, iar directorul entității a aprobat referatele de necesitate pentru achiziționarea serviciilor din cele patru contracte, „fără ca în cadrul acestora să se menționeze prețurile unitare estimate la care aceste servicii se pot realiza” (contrar normelor metodologice de aplicare a Legii achizițiilor publice).

În timpul controlului Curții de Conturi, directorul Parcului Național Putna le-a spus auditorilor că prețurile de achiziție pentru serviciile de consultanță au fost determinate „în urma dialogului direct avut cu anumiți operatori economici recomandați de colegi din alte structuri ale R.N.P. ROMSILVA și pe baza ofertelor de preț primite din partea acestora pe e-mailul entității”. Altfel spus, entitatea de stat a întrebat efectiv firmele din domeniu ce prețuri să stabilească.

ADVERTISEMENT

Ce sume au propus firmele de consultanță

Auditorii Curții au subliniat că valorile determinate la două dintre cele două contracte ba mai mult au fost folosite alte coduri CPV, care nu erau specifice pentru domeniul de activitate în cauză, conservare a biodiversității.

ADVERTISEMENT

„Analizând valorile ofertelor de preț primite, s-a constatat că acestea sunt foarte apropiate, iar în cazul serviciilor având ca obiect „elaborare cerere de finanțare” și „realizarea proiectului tehnic de împădurire, reconstrucție ecologică habitate forestiere” sunt aproape de pragul valoric legal stabilit (270.120 lei, fără TVA) până la care se poate utiliza achiziția directă, precum și de limita superioară a intervalului valoric al achizițiilor identificate în anul 2024 în SEAP, având aceleași coduri CPV cu cele aferente achizițiilor verificate”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Instituția de control subliniază că regia Romsilva trebuia să inițieze o consultare de piață prin publicarea în SEAP a unui anunț. Modul ales de subsidiara Romsilva, „invitarea doar a anumitor operatori economici recomandați de colegi ca să depună oferte de preț” nu este un mod transparent care să asigure realizarea achizițiilor în condiții de eficiență economică.

ADVERTISEMENT

Curtea de Conturi acuză o înțelegere între firme

Raportul Curții de Conturi spune că există indicii rezonabile cum că ar fi existat , cu atât mai mult cu cât contractele au fost „atribuite în mod direct operatorilor economici care au transmis, anterior pe e-mailul entității, ofertele de preț cu prețul cel mai scăzut”.

„Există indicii rezonabile privind existența unor înțelegeri între operatorii economici care au depus oferte în cadrul celor 4 achiziții verificate, cu scopul de a supradimensiona valorile estimate ale serviciilor, care ar fi fost urmată (în cazul aprobării de către AM PDD a contractului de finanțare) și de acceptarea unor plăți nejustificate din fonduri publice”, se arată în documentul citat.

Pe ce se bazează aceste indicii ale Curții de Conturi? În primul rând, faptul că ofertele trimise de către „operatorii economici recomandați” (sic.) sunt foarte apropiate ca valoare, iar doi din cei patru operatori economici au același administrator, „situație cunoscută de către reprezentanții R.N.P. ROMSILVA – Administrația Parcului Natural Putna Vrancea”.

Ce legături existau între firmele câștigătoare

Apoi, unele dintre cele patru firme au participat, în trecut, în calitate de asociați în cadrul altor proceduri de achiziție. În plus, raportul Curții arată că administratorii a trei dintre firmele consultate locuiesc împreună și au un copil, chiar dacă nu sunt căsătoriți legal.

„Administratorul firmelor XXXXXXXXXXXX și XXXXXXXXXXXXXXX, pe de o parte, și cel al XXXXXXXXXXXXXX, pe de altă parte, au, potrivit adresei nr. 3666021/04.08.2025 a Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, același domiciliu și „cei în cauză figurează ca fiind autorii unui copil minor”, fără existența unui act de căsătorie”, se arată în raportul citat.

Concluzia raportului Curții de Conturi este că unul dintre cele patru contracte, cu o valoare de 272.750 lei trebuia să se facă prin licitație publică, și nu prin încredințare directă, fiind peste suma permisă legal. În final, auditorii Curții spun că întreaga procedură de publicare a acestor contracte în SEAP a fost doar formală și că exista o înțelegere între regia de stat și reprezentanții firmelor în cauză.

„Considerăm că utilizarea SEAP pentru realizarea achizițiilor respective a fost doar formală, cu simularea principiului transparenței, întrucât ofertele acceptate au fost încărcate în catalogul electronic după ce, anterior, au fost agreate off line, în urma dialogului direct avut cu operatorii economici favorizați”, se mai arată în documentul citat.

Care sunt firmele acuzate de Curtea de Conturi

În raportul Curții de Conturi, după cum se observă, numele firmelor în cauză apare anonimizat, însă documentul conține suficiente informații (data semnării contractelor) pentru a afla care sunt, în fapt, firmele ce au participat la această procedură aranjată de achiziții publice.

Astfel, primul dintre contracte, atribuit în noiembrie 2024 și având o valoare de 150.000 lei, a fost atribuit direct firmei Omnia Development SRL, din București. Firma, înființată în anul 2011, a avut în anul 2024 o cifră de afaceri de peste 2,4 milioane lei, și un profit net de 640.000 lei.

În același an 2024, această firmă a mai câștigat un contract important cu Romsilva, cu o valoare de peste 570.000 lei. De asemenea, potrivit platformei Termene.ro, în aprilie 2024, Omnia Development a câștigat un mega contract cu Ministerul Mediului în valoare de 1,9 milioane lei, tot pentru elaborarea unor studii. În august 2023, firma apare ca fiind una dintre cele trei firme care au obținut un contract de 19,7 milioane, de la același minister, pentru servicii de analiză și consultanță tehnică.

Cea de-a doua firmă, beneficiară a contractului din 16 octombrie pentru realizarea unui proiect tehnic de împădurire, este SC Pro Biodiversitas SRL, tot din Capitală. Firma, înființată în anul 2013, a avut în 2024 o cifră de afaceri de 14,3 milioane lei și un profit net de 4,3 milioane lei.

În același an 2024, această firmă făcea parte din asociația de firme care câștiga un contract de 2,9 milioane lei cu Romsilva. În ultimii ani această firmă a beneficiat de mai multe contracte publice fie cu Romsilva sau cu Ministerul Mediului. Pro Biodiversitas SRL apare, alături de Omnia Development, lei cu Ministerul Mediului. În anul anterior obținea un contract de 3,7 milioane lei, încheiat cu Romsilva.

Cel de-al treilea contract, în valoare de 160.000 lei, a fost obținut de către firma Invisible Nature SRL, tot din București. Firma aceasta este ceva mai micuță, având în anul 2024 o cifră de afaceri de 360.000 lei, și un profit de peste 150.000 lei. Firma nu are alte contracte publice, cel cu Parcul Național Putna fiind singurul contract pe fonduri publice încheiat de această firmă.

În final, cel de-al patrulea contract, din mai 2024, încheiat pentru suma de 268.000 lei, a fost primit de către firma Alpha Logic Business Solution SRL, tot din București. Firma, înființată în anul 2011, a avut un an 2024 extrem de ciudat, cu o cifră de afaceri zero și pierderi de 760.000 lei. În 2023, firma a avut o cifră de afaceri de 6,3 milioane, dar și pierderi de 683.000 lei.

Dintre cele trei contracte publice câștigate de această firmă, două sunt încheiate cu Romsilva (2020 și 2022), cu o valoare totală de peste 3,8 milioane lei.

Cine sunt băieții deștepți din „consultanța pe mediu”

Cele două firme cu același administrator sunt Pro Biodiversitas SRL, cea mai mare dintre cele patru implicate în această schemă, și Alpha Logic Business Solution. Administratorul celor două este Emilian Aristide Burdușel, care este și unicul acționar al Pro Biodeversitas și deține 85% din capitalul social al societății Alpha Logic.

Emilian Burdușel este fost consilier la cabinetul ministrului mediului în anii 2015 și 2016, iar în anul 2019 a candidat la alegerile europarlamentare din partea platformei Prodemo, platformă înființată de fostul parlamentar PSD, Cătălin Ivan. În toate declarațiile de avere ale acestuia singurul bun menționat este un autoturism. Emilian Burdușel nu deține terenuri, case sau conturi în bancă de peste 5.000 de euro.

Firma Omnia Development este deținută de către doi asociați: Voinea Flavia Aurelia (76%) și Duluță Mariana (24%). Voinea Flavia Aurelia a fost, cel puțin până în anul 2021, potrivit declarațiilor de avere depuse pe site-ul ANI, manager în cadrul Societății Române de Radiodifuziune (managerul Studioului Regional București). Veniturile declarate în acel an au fost de 153.000 lei.

Flavia Aurelia este și administratorul la care face referire raportul Curții de Conturi, datele de la Registrul Comerțului arătând că ea are aceeași adresă cu Emilian Burdușel. Potrivit informațiilor de pe pagina sa de Facebook, Flavia Aurelia este absolventă a Facultății de Jurnalism, iar mai nou, și al Colegiului Național de Apărare.