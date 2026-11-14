Contractul de 2,5 milioane de euro pe care Nicolae Stanciu l-a „ratat” pentru a semna cu U Cluj. Exclusiv

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Nicolae Stanciu (33 de ani) a avut un sezon extraordinar în China. Chiar în ultima etapă de campionat, veteranul a ridicat trofeul de campiona deasupra capului, în tricoul formației Dalian Yingbo. În ciuda formei sale sportive încă la cel mai înalt nivel, căpitanul naționalei a decis să vină în România, pentru a juca la U Cluj. Giovanni Becali (74 de ani) a dezvăluit, la FANATIK, contractul uriaș pe care Stanciu l-a „ratat” pentru a reveni acasă.

Câte milioane putea să câștige Stanciu dacă nu semna cu U Cluj. Contractul uluitor dezvăluit de Giovanni Becali

În urmă cu câteva zile, liderul naționalei României din ultimii ani, Nicolae Stanciu, și-a trecut în CV-ul său impresionat un nou titlu de campion. După cele cu FCSB, Anderlecht, Slavia Praga și Wuhan Three Towns, veteranul a devenit campion și cu Dalian Yingbo (China). Mijlocașul român se poate lăuda ca fiind unul dintre puținii români care au reușit să confirme în străinătate în ultimii ani.

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Laude nenumărate a primit Stanciu și în emisiunea „Giovanni SHOW” de la FANATIK. Ioan Becali a spus despre fotbalist că este un veritabil exemplu și, dacă am avea mai mulți de „Stanciu”, am sta mult mai bine la nivel de națională. „Ca Stanciu nouă ne-ar trebui încă 5-6 jucători. O jumătate de echipă. Toți să aibă sinceritatea, atitudinea și dăruirea lui Stanciu”, spune Becali.

Giovanni a dezvăluit apoi că, dacă ar fi vrut, pe un salariu colosal. Contractul pe care l-ar fi avut pe masă era de circa 2.500.000 de euro. „Stanciu a fost declarat jucătorul campionatului din China. El putea să semneze un contract pe 2,5 milioane de euro, chiar dacă în China nu se mai dau banii care erau înainte. El fiind liber, renova, primea ușor 2,5 milioane. Dar a acceptat să vină acasă, la U Cluj. A făcut și el multe milioane de euro. Cred că a investit bine. E familist. Alba-Iulia e aproape de Cluj. La ‘U’ i-au dat probabil un contract bun în România, altfel nu venea”.

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Cât de mult o poate ajuta Nicușor Stanciu pe U Cluj în lupta din SuperLiga

După ce în sezonul 2025 – 2026 a terminat pe locul 2 în SuperLiga, Universitatea Cluj se luptă și în acest sezon, cu șanse reale, la un nou play-off. în echipa, Giovanni Becali a spus că veteranul poate evolua încă 4 – 5 ani și își poate ajuta colegii: „Stanciu joacă atât de ușor. Pentru el fotbalul este o meserie atât de ușoară.

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El ce și-a spus: ‘mai stau în China mai joc un an și mă topesc. Mai joc doi și pierd legăturile, familia, limba, mentalitatea lor, mâncarea lor’. Când aici la Cluj cred că a semnat trei ani cu opțiune. (n.r. Doi ani jumătate). Deci face 35 – 36 de ani. Poate să ajungă și până la 38 de ani aici, fără probleme. Uită-te la celălalt mijlocaș, cum îl cheamă? (n.r. Dan Nistor). Și la Chipciu. Cum joacă. Mă mir că nu e selecționat la echipa națională (n.r. Alex Chipciu)”, punctează Becali.

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