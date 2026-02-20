Contractul lui Selly cu MApN: cum a ajuns influencerul să filmeze cu Smiley în baze militare ale Forțelor Aeriene Române

ADVERTISEMENT

Influencerul Selly (Andrei Șelaru) și interpretul Smiley (Tiberiu Andrei Maria) au filmat în bazele Forțelor Aeriene Române ca urmare a unei înțelegeri dintre MApN și compania influencerului.

Scandalul a ajuns în Parlament. Un deputat AUR a cerut explicații de la MApN pentru filmările cu Selly și Smiley

La finalul anului 2025, Selly și Smiley au jucat rolul unor piloți militari pentru show-ul ”La muncă”, găzduit de canalul de YouTube al influencerului craiovean. Filmările s-au desfășurat la Academia Forțelor Aeriene ”Henry Coandă”, Baza 90 Transport Aerian Otopeni ”Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu” și Baza Aeriană de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic ”Aurel Vlaicu”.

Chiar dacă episodul nu a fost încă difuzat, imaginile publicate în social media, care-i înfățișează pe cei doi influenceri alături de șefii bazelor aeriene au dat naștere unor controverse, inclusiv în Parlamentul României.

În decembrie 2025, deputatul AUR Daniel-Cătălin Ciornei i-a cerut ministrului de la acea vreme, Ionuț Moșteanu, să explice care au fost argumentele pentru care cele două vedete au ajuns să colaboreze cu MApN, precum și natura contractului încheiat cu aceștia.

Cum explică Radu Miruță prezența influencerilor în bazele aeriene ale armatei

Răspunsul a venit abia la începutul lunii februarie 2026, când l . Acesta a explicat că ministerul pe care-l conduce și-a schimbat politica de deschidere în privința colaborării cu influencerii și creatorii de conținut, încă din anul 2015.

Mai exact, MApN îi consideră pe influenceri ”instrumente valororase pentru consolidarea legăturii dintre armată și societatea civilă”. Pe de altă parte, Miruță spune că influencerii care au colaborat cu MApN nu au încasat bani și că instituția statului nu a alocat resurse bugetare pentru activități de social media.

”Colaborările sunt exclusiv pe bază de voluntariat, fără compensații financiare, și urmăresc promovarea imaginii instituției militare, precum și atingerea obiectivelor de comunicare publică ale acesteia.

De la înființarea paginilor oficiale pe rețelele sociale, Ministerul Apărării Naționale nu a alocat resurse bugetare pentru activități de social media sau pentru evenimente în care au fost implicați influenceri”, a explicat Radu Miruță.

Selly a mai filmat de două ori în baze militare. MApN speră să-i inspire pe tineri să vină în rândul armatei

Este pentru a treia oară când Selly filmează în unități militare pentru show-urile sale online. Prima dată s-a întâmplat în 2022, când influencerul a ”inspectat” condițiile de instruire din cadrul forțelor terestre, iar a doua oară a fost în 2023, în cadrul unei campanii privind beneficiile statutului de rezervist voluntar.

”În anul 2025, instituția militară a răspuns favorabil inițiativei domnului Andrei Șelaru (Selly) privind o nouă colaborare în cadrul forțelor aeriene române, eveniment cu vizibilitate ce s-a aliniat obiectivelor de comunicare instituțională. (…).

Colaborarea cu domnul Andrei Șelaru a avut ca premise profilul acestuia de lider de opinie și capacitatea de genera un impact semnificativ în rândul tinerilor, public-țintă pentru Ministerul Apărării Naționale, fiind astfel facilitată transmiterea valorilor carierei militare într-un limbaj adaptat noilor medii de comunicare”, a mai precizat Radu Miruță.

Selly și Smiley au primit ”ore de zbor” din planul de pregătire al piloților

Smiley nu a venit cu ”mâna goală” la filmări ci însoțit de Smiley, un artist la fel de popular, care urmează să apară în . Ministrul apărării spune că prezența cântărețului la filmări a fost propusă de Selly Media Network, ”organizatorii proiectului” și acceptată de instituția militară, având în vedere ”potențialul de atragere a unui segment suplimentar de audiență”.

Ministrul a lăsat să se înțeleagă că Selly și Smiley au aparatele de zbor în filmările pentru YouTube. El spune că ”rezervele implicate (orele de zbor) au fost incluse în planul anual de pregătire a piloților”.

În 2022, când Șelaru a purtat un echipament militar și a filmat alături de ”Scorpionii Roșii” (Batalionul 26 Infanterie), MApN a promovat momentul pe social media cu mesajul ”Dacă până și Selly a decis să se alăture Armatei Române, voi ce mai așteptați?”.

Selly susține că nu face campanie pentru Armata Română

În replică, influencerul a răspuns că filmarea nu face parte dintr-o campanie de recrutare a MApN și că nu a fost plătit de Armata Română să promoveze serviciul militar.

”Nu am fost plătit un leu de către Armata Română sau de vreo instituție subordonată acesteia. MApN nu a cheltuit niciun ban în acest proiect, ba mai mult, toată producția acelui episod “La Muncă” a fost realizată din bugetul personal.

Noi am filmat o zi normală de exerciții în poligon, nimeni nu a scos tancurile sau armele pentru Selly. Mai mult, aceasta a fost ideea și inițiativa mea, nu am fost contactat de vreun reprezentant al acestei instituții. Nu, nu fac parte, nici plătit, dar nici gratuit, din vreo campanie de PR a Armatei Romane”, a declarat Selly într-un vlog postat pe canalul său de YouTube.

Sunt Smiley și Selly potriviți să promoveze valorile armatei?

În clipul din 2025, Selly și Smiley apar purtând uniforma de pilot militar. În timpul filmărilor, cei doi au trecut printr-un instructaj și au experimentat procedurile de zbor cu aeronavele din dotarea bazei.

Reacțiile la imaginile postate în social media au fost mixte. În timp ce mulți fani au apreciat inițiativa, au existat și voci care au considerat că astfel de campanii de imagine sunt ”prea comerciale” sau că trivializează rigoarea vieții militare.