Contractul pentru proiectarea unei ”bijuterii” din București a fost blocat! Locația a ajuns o ruină, iar autoritățile întâmpină mari piedici

Este vorba despre noua Sală Polivalentă din București. Contractul de proiectare a fost sistat din cauza turnului de parașutism din Complexul „Lia Manoliu”, care este scos din uz și degradat. Astfel, lucrurile rămân incerte.

Ce se întâmplă cu noua Sală Polivalentă din București

În ultimii ani, în România au fost demarate numeroase proiecte. Avem stadioane care în curând ar putea fi gata și inaugurate în marile orașe din țară, spre exemplu. Mai sunt însă și proiecte care stagnează.

Iar cel mai bun exemplu este noua Sală Polivalentă din București care a fost promisă. Deși în 2017 a fost aleasă locația, mai exact terenul turnului de parașutism de lângă Arena Națională, în vara acestui an s-a aflat că aceasta nu mai este o variantă.

Au urmat ulterior și alte opțiuni. Un alt loc ar fi fost terenul pe care se află Casa Radio. Menționăm faptul că această clădire gigant se află în centrul Bucureștiului și a ajuns o adevărată ruină.

Și chiar dacă s-ar dori într-adevăr ca aici să fie construită noua Sală Polivalentă din București, locația vine cu probleme administrative, logistice, dar și tehnice. Iar toate acestea împiedică proiectul noii Polivalente.

În ce stadiu se află proiectul și ce spun autoritățile

Cum arată previziunile pentru noua Sală Polivalentă din București în 2026, însă? Mai sunt sau nu șanse ca acesta să devină într-adevăr realitate în perioada următoare?

Iată că există câteva explicații venit de la Primăria Municipiului București. Sursa citată transmite că toate procedurile inițiale au fost sistate, până când va fi căutat și găsit sediul potrivit.

Mai mult de atât, . Autoritățile speră în continuare că vor ridica noua sală promisă, însă locația rămâne incertă momentan.

„Până în acest moment, nu a fost stabilită o locație alternativă clară, locația unde se află turnul de parașutism rămânând principala variantă. Încă nu a fost stabilită locația finală”, se arată în răspunsul oferit de PMB, potrivit .

Ce spune Ciprian Ciucu

În același timp, Primăria Capitalei nu a putut oferi nici un plan financiar privind noua polivalentă și nici un calendar al lucrărilor. Nu este clar ce valoare va avea proiectul și nici când ar putea să prindă contur.

„Până la definitivarea SF-ului și lansarea procedurii de atribuire nu putem comunica o valoare estimată a investiției. Vă vom anunța calendarul la momentul lansării proiectului. Detaliile tehnice vor fi comunicate publicului larg la momentul definitivării temei de proiectare și a Studiului de fezabilitate.

Multiple avantaje cunoscute de toată lumea, de la creșterea semnificativă a numărului de locuri până la varietatea evenimentelor care vor putea fi organizate într-un cadru modern, sigur și performant”, a transmis PMB.

Iar o reacție în acest sens a venit și de la Ciprian Ciucu spune că noua Sală Polivalentă din București rămâne în plan, însă nu este clar când va fi gata.

Chiar și așa, edilul a subliniat faptul că își asumă inițierea acestui proiect. „Nu pot promite construirea unei săli polivalente care să fie gata în restul de mandat, dar pot asuma inițierea unui proiect care să aibă un grad rezonabil de maturitate”, a spus noul edil, pentru .