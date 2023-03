Cătălin Bordea și Nelu Cortea, contract cumplit pentru America Express: ”Am cedat, nu mai puteam”

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au făcut dezvăluiri de senzație despre America Express! Marii câștigători ai reality-show-ului de la Antena 1 au spus lucruri pe care lumea nu le știa până acum.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dezvăluiri despre contractul cu America Express

Nelu Cortea a mărturisit că a avut foarte multe temeri legate de competiția America Express, mai ales că starea sa psihică nu a fost una tocmai bună înainte de acest proiect important.

ADVERTISEMENT

Înainte să ajungă în țările din America de Sud, Cortea a trecut printr-un episod depresiv, cauzat de munca în exces. Și-a făcut temeri în legătură cu faptul că va dezamăgi, căci avea multe proiecte lăsate de izbeliște și nu mai știa dacă va reuși să le ducă la bun sfârșit în timp util, astfel încât să facă față și nebuniei de la America Express.

Șocul celor mare pentru Cătălin Bordea și Nelu Cortea a venit atunci când au trebuit să semneze contractul cu Antena 1. Printre rânduri, cuvântul „moarte” a apărut de trei ori.

ADVERTISEMENT

Nelu Cortea, în depresie înainte de America Express: „N-am mai putut. Am bocit cu lacrimi”

Contractul prevedea ce se întâmpla cu participanții în cazul în care pățeau ceva în acest show, unul care s-a dovedit a fi destul de periculos, mai ales că ei filmau în zone în care mafia drogurilor trăgea focuri de armă ca și cum ar da bună ziua, asta în special în Mexic.

Nelu Cortea a făcut destăinuiri în premieră despre starea sa dinainte de show și panica pe care a avut-o când a citit contractul de la America Express, invitat alături de Cătălin Bordea în podcastul lui Mihai Morar.

ADVERTISEMENT

„Înainte să plecăm în America trecusem printr-o depresie, de fapt, era un burnout. A trebuit să termin foarte multe proiecte pe editare, producție video, stand-up. Am avut o perioadă în care n-am mai putut.

M-a văzut prima oară familia în care am bocit cu lacrimi. A venit nevastă-mea și ziceam că nu mai pot. Cumva, aveam în cap, dacă pățesc ceva”, a dezvăluit Nelu Cortea

ADVERTISEMENT

Bordea și Cortea: „În contract, apare de trei ori cuvântul moarte”

Acesta s-a gândit, apoi, ce va face dacă va muri în expediția de la America Express. A vrut să se asigure că nevasta și întreaga familie nu îi vor moșteni datoriile. Norocul său, pe lângă prevederile secrete ale contractului cu Antena 1, era că avea o asigurare de viață beton.

ADVERTISEMENT

„În contract, apare de trei ori cuvântul moarte. În caz de moarte, în caz de moarte… În caz de moarte, mori. Dar nu te întorci să o bântui pe Mona Segall. Cumva, am zis să las totul ok, că dacă nu mă mai întorc. Măi, dacă crăp, măcar să las totul ok.

Oricum aveam asigurare de viață că știu că se plătește tot, să știu că lumea nu are datorii după ce plec eu. Cu o săptămână înainte am cedat, nu mai puteam. Am terminat toate proiectele și m-am liniștit”, a completat Nelu Cortea.

Cei doi se sunau zilnic după ce s-a mai liniștit, însă cel care era mai stresat, deși nu arăta, a devenit . „Și eu îl sunam și zic: zi, ești stresat, ești stresat?

În fiecare zi!”, a dezvăluit Bordea râzând. „Exact atunci mă relaxasem și mă tot întreba dacă sunt stresat. În prima zi după ce am ajuns, îl întrebam cum e”, a completat Cortea.