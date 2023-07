Contrastele flagrante după evaluarea națională. Un elev a intrat la liceu cu media 1,55

Inspectoratul Școlar Județean Gorj a publicat, luni, 17 iulie, rezultatele repartizării în învățământul liceal de zi pentru elevii romi și cei cu cerințe educaționale speciale (CES). Un număr de 22 de elevi romi și 18 elevi cu CES au fost repartizați în licee.

Un elev a intrat la liceu cu media 1.55

Potrivit IȘJ Gorj, mediile obținute la Evaluarea Națională de către elevii romi variază între 3,87 și 8,80, iar șapte dintre ei au medii sub 5. a fost obținut de un candidat care a optat pentru Colegiul Național “Spiru Haret” din Târgu Jiu, la specializarea Filologie.

În ceea ce privește elevii cu cerințe educaționale speciale, aceștia au obținut medii cuprinse între 1,55 și 7,45, iar zece dintre ei au medii de admitere și la Evaluarea Națională sub 5,00. Candidatul cu media 7,45 a fost repartizat la Colegiul Național “Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu, la specializarea Matematică-Informatică, în timp ce elevul cu cea mai mică medie va urma cursurile Liceului Teoretic Novaci, la specializarea Filologie.

Conform prevederilor legale, inspectoratele școlare județene aloca locuri distincte pentru elevii romi și cei cu CES în unitățile de învățământ de masă, peste numărul de locuri repartizat unităților respective, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Repartizarea computerizată a celorlalți candidați la clasa a IX-a se va desfășura pe 19 iulie, relatează

Elevii vor să se angajeze și să devină independenți

Cererile de angajare din partea adolescenților sunt în creștere în perioada estivală. Iată cum, unde și . Un post popular pentru adolescenți este cel de ajutor de ospătar, unde un elev poate câștiga lunar 2.000 de lei plus bacșiș. Pe lângă acesta, există și alte opțiuni, cum ar fi lucrător comercial, barman sau ospătar, cu salarii lunare de până la 650 de euro, oferind posibilitatea de a lucra în ture de șase ore pe zi.

“Ideea lor este destul de simplă și am auzit-o foarte des în ultimul timp. Vreau să îmi iau un telefon. Nu vreau să le cer părinților. Lucrez toată vara și la final mi-am luat ultimul model de telefon.

La noi se pot angaja pe trei posturi, ca ajutor de ospătar, ajutor de bucătar și fetele hostess. Un elev care vine și lucrează șase ore pe zi, cinci zile pe săptămână, câștigă în medie între 1.700 – 2.000 de lei plus partea de tips”, a explicat Ionuţ Păun, director la un lanţ de restaurante, citat de

Adolescenții pot lucra de la 15 ani

Mulți elevi își caută joburi cu jumătate de normă în timpul vacanței de vară. De exemplu, Paul Acsinte, un tânăr ajutor de ospătar, a avut în vedere acest job încă din toamna trecută. Pentru el, munca este o oportunitate de a înțelege valoarea banilor și de a fi independent financiar, fără a mai depinde de părinți. În România, adolescenții pot lucra de la 15 ani, cu acordul părinților, dar majoritatea angajatorilor preferă ca aceștia să aibă 16 ani împliniți.

“Eu am ideea asta din toamnă, pentru că un coleg de al meu s-a angajat de anul trecut. Era mai mare, avea deja 16 ani și am vrut și eu. Am vrut să mă angajez ca să văd cum funcționează o companie, să învăț valoarea banilor și să fac ceva cu vara mea. O să pun de-o parte o mare parte din bani, dar o să și cheltui din ei, pe diverse. Mă descurc cu banii mei și părinții nu mai trebuie să-mi dea”, spune Paul.