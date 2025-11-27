„Contravine legislației europene!”. Mihai Stoica iese la atac după adoptarea Legii Novak în sport

ADVERTISEMENT

Ordinul emis în 2022 de fostul ministru al sportului, Carol-Eduard Novak, care prevedea ca echipele care participă la competiții oficiale să folosească în proporție de 40% sportivi de naționalitate română, a fost votată recent în Camera Deputaților pentru integrarea în Legea Educației Fizice și Sportului. În cazul în care legea va fi promulgată de președintele Nicușor Dan, toate echipele de fotbal din România vor fi forțate să joace în permanență cu cel puțin 5 sportivi români pe gazon. Mihai Stoica a criticat dur legea, afirmând că aceasta va avea un efect negativ.

Mihai Stoica, atac la Legea Novak

Oficialul campioanei FCSB e de părere că echipele din fotbalul românesc ar fi puternic afectate în cazul în care acest procent va fi impus. „Nu cred că va trece, până la urmă. Contravine legislației europene, cred. E foarte complicat. Din nou forțezi cluburile, vorbim de fotbal, să prezinte echipe mai slabe decât pot.

Deja regula U21 creează probleme mari tuturor cluburilor. Faci discriminare între cetățeni europeni. Creezi avantaje unor cetățeni europeni în detrimentul altor cetățeni europeni. Să vedem dacă va trece, sunt curios. Nu sunt as în legislație, dar merg pe logică”, a afirmat oficialul FCSB-ului în cadrul emisiunii MM la FANATIK.

Cum a comentat Mihai Stoica amenzile pregătite pentru cluburile care nu respectă Legea Novak

Din câte se pare, amenzile pentru cluburile care nu ar respecta legea ar fi imense, între 500.000 și 1.000.000 de lei. „Vreau să ni se explice foarte clar de ce 40%, la o echipă de fotbal, nu înseamnă 4 și înseamnă 5. De rotunjit știu că se rotunjește de la 4,5 în sus, nu de la 4,4. Trebuie să vedem normele. Să pui amendă de 100.000 de euro, mi se pare ceva… E o greșeală.

Plaja de jucători români nu e foarte largă. Asta înseamnă că vom fi din ce în ce mai slabi, asta se dorește? Când abia ai reușit să te duci cu două echipe în grupe în acest sezon, în Europa League și Conference, tu vrei din ce în ce mai slab? Nu înțeleg. Eu cred că ar trebui consultați și oameni care sunt în acest fenomen de foarte mulți ani”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate pentru FANATIK. .

De ce nu a mai fost Mihai Stoica la vot de peste un deceniu

În contextul , Mihai Stoica a dezvăluit că s-a „rupt” complet de lumea politică după ce a fost condamnat în 2014 în Dosarul Transferurilor. „Habar nu am de politică, n-am votat din 2014 niciodată. Nu mă interesează politica, asta e forma mea de protest, sunt foarte nemulțumit de ce s-a întâmplat cu mine, cu dosarul. Concluzia ministerului public a fost achitare, DNA-ul a cerut achitare, și completul a hotărât…

Toată lumea îmi spunea ‘Coldea a stabilit și cuantumul pedepselor voastre’. Am spus ‘Mie puteți să îmi spuneți orice, eu dacă mă întâlnesc cu el pe stradă, nu știu cine este’. Nu îl cunosc și nici nu mă interesează. Pentru că am luat totul că așa a trebuit să fie și că am fost ferit de ceva mult mai grav care se putea întâmpla. Dar, totuși, nu o să ajung să merg să votez sau să fiu foarte atent la campanii, nu mă interesează”, a declarat acesta în exclusivitate pentru FANATIK.

