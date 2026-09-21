Sport

Contre acide între Ilie Dumitrescu și Decebal Rădulescu în direct la TV: „De ce iei apărarea Federației când nu e cazul?” / „La meciul Rapidului n-ai comentat”

Corvinul Hunedoara a învins în deplasare pe Oțelul Galați cu 3-2, după un presupus ofsaid. Tușierul ridicase fanionul, însă totul a fost întors din camera VAR.
Flaviu Popa
21.09.2026 | 23:20
Contre acide intre Ilie Dumitrescu si Decebal Radulescu in direct la TV De ce iei apararea Federatiei cand nu e cazul La meciul Rapidului nai comentat
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Ilie Dumitrescu, contre cu Decebal Rădulescu
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Decebal Rădulescu și Ilie Dumitrescu s-au contrat în studioul Digi Sport, după faza controversată prin care Corvinul Hunedoara a învins cu 3-2 pe Oțelul Galați. Motivul? Oaspeții au înscris dintr-un presupus ofsaid, cu toate că tușierul ridicase fanionul.

Decebal Rădulescu și Ilie Dumitrescu s-au contrat în direct, după Oțelul – Corvinul 2-3

Faza a fost întoarsă din camera VAR, care a tras „linii pixselate” și a constatat că jucătorul Corvinului n-ar fi fost în ofsaid. Faza a semănat izbitor cu cea din care Rapid a înscris golul de 2-0 cu FC Argeș prin Grameni. Atunci, Stojilkovic ar fi fost în ofsaid înainte ca faza să curgă spre Grameni și implicit să se facă 2-0.

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Ilie Dumitrescu i-a reproșat lui Decebal Rădulescu că judecă fazele cu dublă măsură, după ce în meciul Rapidului ar fi spus că nu e ofsaid, iar acum era convins că e ofsaid la Corvinul. A urmat un dialog savuros, în care Ilie Dumitrescu și Decebal Rădulescu s-au contrat.

  • Ilie Dumitrescu: „La Stojilkovic a fost ceva de genul ăsta. Atunci n-a mai comentat Decebal, că era Rapid.”
  • Decebal Rădulescu: „Eu comentez întotdeauna, Ilie. Ce treabă are Rapid?”
  • Ilie Dumitrescu: „Ce ai comentat tu? Ai comentat tu la gol?”
  • Decebal Rădulescu: „De ce iei apărarea Federației când nu e cazul? Eu sunt relaxat.”
  • Ilie Dumitrescu: „Relaxează-te!”
  • Decebal Rădulescu: „Sunt zero! Cele două camere sunt zero.”
  • Ilie Dumitrescu: „Nu ai fost la fel de vehement la meciul Rapidului.”
  • Decebal Rădulescu: „Ba am fost! Nu are nicio legătură. Încerci să mă ataci spunând că sunt rapidist. Eu nu sunt rapidist, eu sunt jurnalist. Am demonstrat-o în 25 de ani.”
  • Ilie Dumitrescu: „Cum ai tratat faza lui Stojilkovic și cum tratezi faza asta?”

După ce a oftat îndelung cu mâna la frunte, Radu Naum a încercat, împăciuitor să le găsească circumstanțe atenuante arbitrilor din camera VAR.

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„Ajungi să dovedești că habar nu ai, dacă te încăpățânezi la o astfel de fază. Oricât de bine ar fi intenționați, tehnologia are limite”, a remarcat Naum. În studio a fost pusă ulterior faza din Rapid – FC Argeș, de la 2-0, moment în care Decebal Rădulescu a recunoscut că și acolo pare ofside: „Și aici se vede că-i offside”.

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După o dezbatere de zeci de minute, toți cei din studio au recunoscut, într-un final, că atât golul de 2-0 al Rapidului, cât și cel al Corvinului, par a fi marcate din poziție afară din joc. „Anul trecut nu era gol nici pentru Rapid, nici pentru Corvinul”, a remarcat Dumitrescu, înainte de a se împăca cu Decebal Rădulescu. Nu este pentru prima oară când Ilie Dumitrescu și Decebal Rădulescu se contrează în direct la TV.

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Contrele au continuat între Decebal Rădulescu și Ilie Dumitrescu pe tema Gigi Becali

Când părea că lucrurile s-au calmat, spiritele s-au aprins în momentul în care Ilie Dumitrescu a părut că-i ia apărarea lui Gigi Becali, faimos că face schimbările și se bagă peste antrenorii săi. „Procesul de pregătire, iarăși cu procesul de pregătire”, a comentat ironic Decebal Rădulescu, sătul de explicațiile lui Dumitrescu.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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