Contre acide între Ilie Dumitrescu și Decebal Rădulescu în direct la TV: „De ce iei apărarea Federației când nu e cazul?” / „La meciul Rapidului n-ai comentat”

Decebal Rădulescu și Ilie Dumitrescu s-au contrat în studioul Digi Sport, după faza controversată prin care Corvinul Hunedoara a învins cu 3-2 pe Oțelul Galați. Motivul? Oaspeții au înscris dintr-un presupus ofsaid, cu toate că tușierul ridicase fanionul.
Faza a fost întoarsă din camera VAR, care a tras „linii pixselate” și a constatat că jucătorul Corvinului n-ar fi fost în ofsaid. Faza a semănat izbitor cu cea din care Rapid a înscris golul de 2-0 cu FC Argeș prin Grameni. Atunci, Stojilkovic ar fi fost în ofsaid înainte ca faza să curgă spre Grameni și implicit să se facă 2-0.
Ilie Dumitrescu i-a reproșat lui Decebal Rădulescu că judecă fazele cu dublă măsură, după ce în meciul Rapidului ar fi spus că nu e ofsaid, iar acum era convins că e ofsaid la Corvinul. A urmat un dialog savuros, în care Ilie Dumitrescu și Decebal Rădulescu s-au contrat.
După ce a oftat îndelung cu mâna la frunte, Radu Naum a încercat, împăciuitor să le găsească circumstanțe atenuante arbitrilor din camera VAR.
„Ajungi să dovedești că habar nu ai, dacă te încăpățânezi la o astfel de fază. Oricât de bine ar fi intenționați, tehnologia are limite”, a remarcat Naum. În studio a fost pusă ulterior faza din Rapid – FC Argeș, de la 2-0, moment în care Decebal Rădulescu a recunoscut că și acolo pare ofside: „Și aici se vede că-i offside”.
După o dezbatere de zeci de minute, toți cei din studio au recunoscut, într-un final, că atât golul de 2-0 al Rapidului, cât și cel al Corvinului, par a fi marcate din poziție afară din joc. „Anul trecut nu era gol nici pentru Rapid, nici pentru Corvinul”, a remarcat Dumitrescu, înainte de a se împăca cu Decebal Rădulescu. Nu este pentru prima oară când Ilie Dumitrescu și Decebal Rădulescu se contrează în direct la TV.
Când părea că lucrurile s-au calmat, spiritele s-au aprins în momentul în care Ilie Dumitrescu a părut că-i ia apărarea lui Gigi Becali, faimos că face schimbările și se bagă peste antrenorii săi. „Procesul de pregătire, iarăși cu procesul de pregătire”, a comentat ironic Decebal Rădulescu, sătul de explicațiile lui Dumitrescu.