Contre aprinse pe tema portarului titular de la Rapid: „Are burtică!” / ”L-a prins pe Dumnezeu de un picior!”

la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, unde au discutat despre problema portarilor la Rapid. Emisiunea este live pe website în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30.

Portarii Rapidului, nepregătiți

Alin Buzărin a spus că Lobonț a greșit din postura de antrenor cu portarii, . Sub comanda lui Bergodi, fostul portar nu s-a impus pentru a aduce un al doilea nume cu greutate în poartă.

ADVERTISEMENT

„Tu, Lobonț, vii la echipă din postura aia. Rămâi, nu vii, urci din postura de antrenor de portari cu Licență Pro. Din postura asta, tu timp de 7-8 luni ai pregătit trei băieți. El, din postura de antrenor cu portarii, sub Bergodi, trebuia să formuleze o idee.

‘Băi, Cristiano, noi l-am adus pe Aioani că a plecat Horațiu. Dar ăsta poate să ia roșu sau să se accidenteze. Eu cu cine mă duc, cu Drăghia, care la Constanța nu a putut să facă 5 metri până a făcut Louis Munteanu 30?’.

ADVERTISEMENT

Și îi spui principalului, în această de dublă calitate, de om cu experiență, ‘Nu putem, ne trebuie încă un portar, unul care să îl concureze pe Aioani’. Aioani până să se accidenteze a gafat mult mai mult că la Hagi, unde și acolo greșea.

În plus, ce te faci dacă trebuie să stai 3-4-5 etape fără el? Aperi cu copilul ăsta. Din ce știu eu de acest Ungureanu, nu prea știu să fii fost pe la loturile naționale“, a spus Alin Buzarin, în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Robert Niță, de partea portarilor

Robert Niță a fost de partea portarilor, pe care nu i-a analizat la sânge, dar a punctat că sunt favorizați. Fostul atacant al Rapidului a spus că Virgil Drăghia își cunoaște locul, iar Bogdan Ungureanu își așteaptă șansa.

„Era unul care era foarte mulțumit, Moldovan, care e portarul numărul 1. Indiferent cât o gafează, are și a două și a treia șansă. Al doilea e Drăghia. Nu mai discutăm dacă are burtică sau nu are. Un portar liniștit, care nu pune presiune. Știe care e locul lui, ‘Dom’le, sunt portraul numărul doi’.

ADVERTISEMENT

Și al treilea e copilul ăsta (n.r. Bogdan Ungureanu), care l-a prins pe Dumnezeu de picior că se antrenează cu Rapid. Te antrenezi pe un colț de teren, neavând imaginea panoramică a 24 de jucători, să acoperi și să te impui cu fiecare în parte.

Gestionezi 11, care sunt ușor de gestionat, că ei sunt titulari în săptămâna premergătoare. Cinci care sunt așa și așa, care intră, sunt nemulțumiți că nu sunt titulari, dar duminică sau luni după meci sunt ok că au jucat. Și restul, care nu intră sau rămân în tribună. Știi ce e grav? Ești în obiectiv și se întâmplă asta și ratezi un an, un obiectiv. Ungureanu e un copil care a aparat“, a spus Robert Niță.

TIRADA IMPOTRIVA portarului Rapidului! Robert Nita - Alin Buzarin, DEZBATERE INCINSA!