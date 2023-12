Contre aprinse Vivi Răchită – Gigi Mustață după victoria FCSB la Iași: „Ăia de la Poli erau mai răciți! Așa se spune când un jucător e pârnaie”

Cel mai vehement a fost Vivi Răchită, oficialul celor de la Petrolul fiind ironic într-un dialog cu Gigi Mustață, liderul Peluzei NORD FCSB, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Vivi Răchită l-a desființat pe Nicolas Samayoa, fotbalist care a contribuit decisiv la victoria celor de la FCSB, prin intervențiile sale lamentabile care au dus la penalty.

Contre aprinse Vivi Răchită – Gigi Mustață după victoria FCSB la Iași

De fapt, cei de la FCSB au avut două lovituri de la 11 metri, ambele corecte, în situația în care fotbaliștii celor de la Poli Iași au fost total depășiți de situație și au prins cel mai slab meci al sezonului. ”Final de an pentru voi pentru FCSB, en fanfare. 11 puncte nu cred că vă imaginați că puneți distanța asta”, a remarcat Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

. Ai pierdut puncte, echipa joacă asta ne vrem, tot timpul am spus, atitudine, dăruință și ambiție. Te duce la 11 puncte, un joc frumos, satisfacția suporterului e ca anul ăsta să luăm campionatul, lucrurile să meargă bine pentru echipă.

Subțire, subțire (n.r. banca de rezerve), și-au făcut treaba băieții din teren, s-a văzut atitudinea lor. N-a fost așa frig cum a fost cu ani în urmă pe la Cluj. Totul a fost OK. Eu l-am văzut pe Florinel că e în formă, știam că e puțin răcit”, a transmis Mustață. În discuție a intervenit Vivi Răchită, care a considerat că mulți jucători ai Politehnicii Iași au jucat suspect de slab.

ADVERTISEMENT

Fundașul central de la Iași mai răcit. Păi, când un jucător e pârnaie așa se spune. că e răcit”, a comentat Vivi Răchită. ”Nu, e pe bune, Crețu după meciul de acasă am vorbit cu el, nu prea era bine. Compagno la fel, Djokovic la fel, adică…Hai că sunteți răutăcioși.

Ce se întâmplă, înainte când se făceau penaltyurile care se făceau atunci, mai împingeai, nu erau atâtea discuții, mai auzi câte una, nu vreau să comentez. Băi frate, și la FANATIK și la alte emisiuni, se comentează, se discută fazele, băi fraților dar nu îmi închipui că atâtea discuții că a spus Grozavu aseară, la o declarație dată după meci, a spus că unul s-a cerut afară, unu s-a făcut nu știu ce. Asta a fost declarația antrenorului, nu stai să o dezvolți tu. Mai avea puțin și ieșea prin televizor”, a completat Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Concluzia a tras-o tot Vivi Răchită, fost fundaș de meserie, unul apreciat. ”Niciodată nu atacam ca ăla. Da ce, făceam erorile lui Samayoa? De asta e și fotbalul unde este, nu mai au mentalitate, nici măcar nu mai sunt educați. Din curtea școlii aveam mentalitate, ăștia vin de prin vai de mama noastră, din Groenlanda și iau jucătorul unor jucători tineri ai noștri”, a răbufnit Vivi Răchită.

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Contre în direct între Vivi Răchită și Gigi Mustață