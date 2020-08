Contre Dinu la numirea lui Contra la Dinamo. Pe cine ar vrea înapoi pe banca tehnică. Exclusiv

Confirmarea lui Cosmin Contra în postul de antrenor al lui Dinamo a întrunit sufragiile majorității iubitorilor de „câini”. De la suporteri la oameni de fotbal.

Cornel Dinu a făcut, în exclusivitate pentru FANATIK, o analiză a plusurilor și minusurilor numirii noului antrenor de către noua conducere spaniolă a lui Dinamo.

Cu amintiri, plăcute și neplăcute, cu comparații, cu sfaturi, „Procuroru’” nu uită să „înțepe” încă neperfectata cu acte în regulă a „afacerii” dintre Ionuț Negoiță și „investitorii” spanioli conduși de Pablo Cortacero.

În stilul caracteristic, înțepător, atât de cunoscut, „Mister” a început analiza sa despre Cosmin Contra cu o amintire neplăcută. Nu neapărat un reproș, dar nici departe de așa ceva… Conflictul cu acesta atunci când a fost lăsat pe Dinamo pentru echipa națională, la sfârșitul lui septembrie 2017.

„Din punct de vedere tehnic, plec de la faptul că atunci când a fost numit la echipa națională, Cosmin Contra, jucător pe care eu l-am adus la Dinamo de la Timișoara și apoi a plecat în Spania, unde a jucat consistent, l-a care am ținut, țin și continui să am o părere bună despre el, am făcut acea declarație că nu cred că este pregătit pentru echipa națională, nu are încă experiența și nu are capacitatea necesară pentru echipa națională”

ADVERTISEMENT

„Din păcate s-a confirmat și, mai mult decât atât, m-a durut că el însuși mi-a făcut niște observații destul de agresive legate de părerea mea. Aparența în care m-a certat am uitat-o demult, eu am reacții de moment, dar după aia știu să iert chiar și lucruri de 20 de ori mai grave decât un moment, probabil, de insatisfacție pe care l-a avut și el, pe care nu l-a tradus în cea mai potrivită atitudine”