Contre dure Andrei Preda – Alin Buzărin din cauza lui Adrian Mititelu: „A distrus tot! Nu se mai poate cu el” / „Voi sunteți suporterii palmaresului?”

. FC U Craiova a terminat pe ultimul loc în Superliga României după un final de play-out dezastruos și a retrogradat în liga a doua.

Craiova lui Mititelu, ultimul loc în Superligă. Fanii s-au depărtat de echipă

Fanii celor de la FC U s-au întors împotriva lui Adrian Mititelu. Suporterii dau vina pe patronul echipei pentru dezastrul din Bănie și nu vor să mai susțină clubul. și rămâne de văzut ce decizie vor lua.

Alin Buzărin a intrat în dialog cu fostul lider de galerie de la FC U, Andrei Preda. Cei doi au avut un schimb de replici la FANATIK SUPERLIGA legat de susținerea fanilor pentru echipa lui Mititelu. Andrei Preda l-a criticat în termeni duri pe omul numărul unu de la FC U.

”Voi susțineți echipa sau patronul?”

Andrei Preda: ”Dacă îmi aduc bine aminte, acum vreo 3 sau 4 ani, domnul Alin, care este în emisiune, mă contacta și mi-a spus că îl admiră pe domnul Mititelu, că a făcut o bază, că va face o bază. Știți că m-ați sunat. V-am spus că noi nu mergem după Adrian Mititelu”.

Alin Buzărin: ”E opțiunea voastră, Andrei. Nu știu dacă doar a ta sau a mai multora. Habar nu am”.

Andrei Preda: ”Suntem mai mulți. Uitați-vă, vă rog, la imaginile de anul trecut, de acum doi ani, cum arăta peluza Cristi Neamțu și cum arată acum peluza care susține FC U”.

Alin Buzărin: ”Voi nu mai urmați această echipă, nu o mai susțineți pentru că patronul este cel care este. Da? Corect? Voi susțineți echipa sau patronul? V-ați dus acolo pentru o echipă sau pentru o persoană?”.

Andrei Preda: ”Noi, în 2017, când am plecat la drum, el avea câștigată la instanță din Craiova palmaresul vechii societăți. Apoi, când am promovat în liga a treia, am câștigat la Timișoara palmaresul definitiv, tot pe vechea societate. El, când a venit să se întâlnească cu noi suporterii, a promis că va plăti datoriile de pe vechea societate. El era obligat să plătească datoriile. Datoriile nu le-am făcut eu ca suporter. El l-a pus pe Pițurcă antrenor în 2010. Nu noi am dezafiliat echipa. Nu noi ne-am certat cu FRF”.

Alin Buzărin: ”Așa a considerat el atunci. Așa a făcut el. Voi sunteți suporterii palmaresului sau ai echipei?”.

”Ce treabă avem noi că se ceartă cu copilul?”

Andrei Preda: ”Noi suntem suporterii Universității Craiova. Nu ai lui FC U. Nu ai Clubului Sportiv Craiova, care știți cum a intrat în fotbalul din România în 2013, direct în liga a doua. Noi vrem o echipă care să se numească Universitatea Craiova, cu toate glorile, fără Adrian Mititelu, care a distrus Universitatea Craiova, care și-a bătut joc de ea, a dezafiliat-o, a băgat-o în liga a patra”.

Alin Buzărin: ”A distrus-o cheltuind vreo… el zice 40. Eu zic 10-15-20 măcar (n.r. milioande de euro)”.

Andrei Preda: ”Este problema lui. Vă dați seama, în 15 ani să distrugi, să ai numai retrogradări. Nu este problema noastră ca suporteri. Ce treabă avem noi că se ceartă cu copilul?”.

Alin Buzărin: ”Voi, firește, aveți libertatea de a veni sau de a nu veni alături de această echipă. Nu e obligatoriu s-o urmați, să vă duceți în cârd, într-o direcție”.

