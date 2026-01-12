Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Contre dure în direct după mazilirea lui Ciprian Deac de la CFR Cluj: „Balaci, Dobrin și Hagi nu au la un loc ce are el"

Situația lui Ciprian Deac la CFR Cluj a creat un val de reacții în fotbalul românesc. Contre dure în direct după ce veteranul ardelenilor a fost exclus din lot.
Mihai Dragomir
12.01.2026 | 14:28
Contre dure in direct dupa mazilirea lui Ciprian Deac de la CFR Cluj Balaci Dobrin si Hagi nu au la un loc ce are el
Contre în direct pe seama situației lui Ciprian Deac la CFR Cluj. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Ciprian Deac, legendă a clubului CFR Cluj, a fost lăsat acasă pentru cantonamentul de iarnă. Situația fotbalistului-emblemă pentru clubul din Gruia a stârnit multe ecouri în peisajul fotbalului românesc.

Situația lui Ciprian Deac la CFR Cluj, motiv de contre în direct

CFR Cluj a trecut, în prima parte a sezonului actual, printr-o perioadă atipică clubului în ultimii ani. Echipa a ratat din nou cupele europene și s-a chinuit teribil în campionat.

Pauza competițională a venit la fix pentru fosta campioană a României, unde antrenorul Daniel Pancu vrea să redreseze situația. Una dintre măsurile luate de tehnician a fost să facă „curățenie” în lot, iar în acest proces a inclus și lăsarea acasă a lui Ciprian Deac înaintea plecării în cantonamentul de iarnă din Spania. Marius Mitran și Dănuț Lupu s-au contrat în direct pe seama acestui subiect.

„Mă uitam la Deac, 7 titluri de campion. Balaci, Dobrin și Hagi la un loc, nu au 7 titluri de campion. Deac are!”, a spus inițial Marius Mitran despre veteranul CFR-ului.

„Deac are 40 de ani… Înainte la 33-34 te lăsai. Veneau foarte mulți copii din spate, nu mai puteai să le faci față. Eu am spus și o repet, de ce generația noastră s-a lăsat la 35-36? Pentru că veneau alții din spate. Acum joacă până la 40-41 de ani!”, i-a răspuns Dănuț Lupu.

Dănuț Lupu știe de ce Daniel Pancu l-a exclus din lot pe Ciprian Deac

Ulterior, fostul internațional român a dezvoltat subiectul și a spus motivul pe care în consideră în spatele deciziei lui Daniel Pancu. Mai exact, Dănuț Lupu consideră că influența prea mare a lui Ciprian Deac putea destabiliza oricând vestiarul echipei.

„Și eu aș fi făcut ca Pancu, dar nu așa. Pentru ce să faci o chestie… să ieși în ziare. Deac, dacă strică toată atmosfera din vestiar, îi convine lui Pancu? Eu vă spun că de asta l-a lăsat acasă. Deac are influență asupra vestiarului!”, a spus Dănuț Lupu ferm convins.

Neluțu Varga a lămurit situația lui Ciprian Deac prin intermediul Fanatik

Neluțu Varga a fost extrem de deranjat de întregul scandal iscat din faptul că Ciprian Deac nu a fost luat în cantonamentul lui CFR Cluj din Spania. Patronul ardelenilor a clarificat pentru FANATIK ce s-a întâmplat, dar și ce funcție va ocupa multiplul campion al României la club.

„Cipi Deac reprezintă portdrapelul nostru, este cu adevărat simbolul acestui club cu atâtea performanțe istorice. Situația este foarte clară… A fost decizia lui Daniel Pancu și are legătură doar cu fotbalul. Este o decizie strict fotbalistică, pe care A1 a luat-o, sunt convins, cu inima grea. Eu nu am intrat în detalii, nu mă ocup de partea tehnico-tactică. Nimeni nu poate juca veșnic, la un moment dat, probabil, că vârsta își spune cuvântul…

Vă spun în premieră acum, Ciprian Deac va avea o funcție foarte importantă în club. Probabil, vicepreședinte al clubului și se va ocupa și de Academie. Va fi șeful Academiei, pentru că toți jucătorii, mai ales cei tineri, trebuie să ia exemplu de la acest fotbalist absolut uluitor”, a spus Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

  • 40 de ani împlinește Ciprian Deac pe data de 16 februarie 2026
  • 14 este numărul total al trofeelor cucerite de jucător la CFR Cluj
