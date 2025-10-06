Contre dure în direct după schimbarea de neînțeles a lui Rădoi din FCSB – Universitatea Craiova 1-0: „Să nu muriți cu dreptatea în mână” / „Vorbește cu Mirel”

FCSB a reușit să se impună în fața Universității Craiova în etapa a 12-a din SuperLiga, scor 1-0. Oltenii au rămas în 10 oameni din minutul 58, când Alexandru Cicâldău a văzut al doilea cartonaș galben. În urma acestui moment, Mirel Rădoi a efectuat trei modificări la 9 minute distanță, iar una a fost de-a dreptul de neînțeles.

Contre dure în direct după schimbarea de neînțeles a lui Mirel Rădoi în FCSB – Universitatea Craiova 1-0

După ce Alexandru Cicâldău a văzut al doilea cartonaș galben din , Mirel Rădoi s-a văzut nevoit să modifice rapid sistemul de joc. Antrenorul i-a introdus pe teren în minutul 67 pe Mora, Baiaram și Al Hamlawi, cei înlocuiți fiind Romanchuk, Nsimba și Etim, oltenii schimbând astfel sistemul de joc și evoluând într-un 4-4-1.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici și Sorin Cârțu s-au contrat . Moderatorul emisiunii e de părere că fundașul ucrainean era singurul jucător cu profil defensiv care ar fi putut crea pericol în zona porții apărate de Târnovanu, iar Mirel Rădoi nu ar fi trebuit să îl scoată de pe teren.

De cealaltă parte, Sorin Cârțu nu neagă afirmațiile moderatorului, dar nici nu le confirmă, pentru a nu crea speculații. Președintele oltenilor e de părere că modificarea a fost una de manual, Mirel Rădoi fiind nevoit să modifice sistemul după ce Alexandru Cicâldău a fost eliminat.

Discuția a fost pornită de Horia Ivanovici: „Mi-a plăcut mult schimbarea aia, când a fost schimbat Romanchuk. Este singurul fundaș care este ofensiv și care dă goluri. Într-un moment în care ești condus, ești în 10 oameni, iar o fază fixă poate să fie aur, tu îl scoți fix pe Romanchuk dintre toți”. Reacția lui Sorin Cârțu nu a întârziat să apară: „Vorbește cu Mirel, ca să-ți analizeze asta”.

Horia Ivanovici: „Romanchuk e cel mai ofensiv fundal al lui Mirel Rădoi, cum să îl scoată?”

Horia Ivanovici a revenit asupra discuției: „Nu, că ai văzut că e nervos la conferințe. L-ai văzut la conferință că e supărat, nervos. Mi s-a părut o mișcare foarte neinspirată, Sorin, să îl scoată pe Romanchuk. El e cel mai ofensiv fundaș al vostru, v-a dat goluri multe, v-a făcut superioritate perfectă… Erați conduși cu 1-0, trebuia să egalați, vă puneați speranțele într-un corner, dar Rădoi l-a scos tactic pe Romanchuk, ca să joace cu patru fundași, că asta s-a întâmplat. Eu nu mă pricep precum voi, dar să îl scoată fix pe Romanchuk?”.

Sorin Cârțu a transmis că modificarea sistemului este de manual: „Când rămâi în 10 oameni… E o situație prelucrată și pe la Coverciano (n.r. – școală de antrenori din Florența, Italia). Eu am citit multe cărți și referate în sensul acesta. Citeam ce spunea Ciro Ferrara despre minge descoperită… Vă dați seama, a fost unul dintre cei mai tari fundași centrali, iar el prezenta cum se comportă el și apărarea lui atunci când mingea este descoperită.

Nu se explica doar pentru unul singur, ci pentru toți cei 50-60 de cursanți de la lecția respectivă cum trebuie să se comporte un antrenor când ajunge în poziția de 10 contra 11. Întotdeauna cei care sunt în 10 trebuie să se așeze într-o așezare de 4-4-1”.

Sorin Cârțu: „Poate îți dau dreptate vizavi de schimbarea lui Romanchuk, dar nu intru în comentarii”

Moderatorul ar fi înlocuit alt fundaș central: „Sunt de acord, dar nu îl scoți pe Romanchuk! Îl scoți pe Screciu sau pe Rus, ambii sunt jucători care sunt cu veleități defensive puternice, dar nu îl scoți pe singurul fundaș care poate să îți facă superioritate la un corner, asta în momentul în care ești condus cu 1-0. Punct! Nu îl scoți pe Romanchuk”.

Sorin Cârțu a evitat să fie de acord: „Nu intru în comentarii, poate îți dau dreptate! Dacă îți spun acum – ‘da, Horia, ai dreptate!’, îți dai seama ce o să spună mâine ziarele”. Horia Ivanovici a amintit de faptul că oltenii au căzut de pe prima poziție: „Sorin, știi ce îmi doresc? Sincer, sper să nu ajungeți să muriți cu dreptatea în mână! Ați căzut deja pe locul 2, ați pierdut deja locul 1!”.

Președintele oltenilor speră ca echipa să nu ajungă pe locul 3: „Stai puțin, că s-ar putea să fim și pe 3, că mai are Botoșani de jucat. Suntem într-o situație în care am fost și anul trecut, am mai trecut prin experiența asta și trebuie să acționăm. Așa a fost și în turul play-off-ului trecut, am făcut 10 puncte din cinci meciuri și eram într-o zonă de +2 a campionatului… Când a venit returul, mi se pare că am mai făcut doar 4 puncte doar.

Este clar că nu este un moment bun și trebuie să fie reacție. Mai sunt trei meciuri pe care le mai ai din tur și este plauzibil să iei 9 puncte. Mai sunt Slobozia, Metaloglobus și Rapid. Meciul cu Rapid e acasă!”.