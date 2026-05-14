Contre dure în direct între Nicolae Dică și Daniel Pancu după scandalul de la CFR Cluj: „Ți-a oferit o șansă!” / „Vin de la nivel mare, nu m-a luat de pe stradă!”

Gabriel-Alexandru Ioniță
15.05.2026 | 00:11
Nicolae Dică (46 de ani) și Daniel Pancu (48 de ani) s-au contrat în direct pe seama subiectului reprezentat de conflictul izbucnit recent între antrenorul de la CFR Cluj și patronul Neluțu Varga. După ce a fost catalogat drept „nesimțit” de către omul de afaceri, tehnicianul a venit cu replica. Fostul atacant a ținut să îi transmită că, în viziunea sa, el ar trebui să fie cel recunoscător dintre ei.

Ce i-a transmis Nicolae Dică lui Daniel Pancu după conflictul său cu Neluțu Varga la CFR Cluj

Asta pentru că, a explicat Pancu, atunci când el a preluat echipa din Gruia situația din punct de vedere sportiv era una foarte delicată, iar ulterior el a reușit să redreseze lucrurile și să ajungă în cele din urmă în play-off-ul din SuperLiga. Acum, CFR Cluj are șanse mari la obținerea locului 3, ceea ce ar însemna un mare plus din perspectivă financiară pentru club prin prisma banilor obținuți din drepturile de televizare.

După ce Pancu a spus aceste lucruri, în cadrul unei intervenții telefonice avute în direct la Digi Sport, Nicolae Dică, prezent în studio, a intervenit la un moment dat și i-a transmis antrenorului de la CFR Cluj că, în opinia sa, ar trebui totuși să le fie recunoscător oficialilor grupării ardelene pentru că i-au oferit șansa de a ajunge pe banca ei: „(n.r. Neluțu Varga) Ți-a oferit o șansă”. 

Cum a reacționat Daniel Pancu

Imediat, Daniel Pancu a început să explice de ce nu crede el că lucrurile ar sta în acest fel. Iar principalul său argument a fost că, destul de recent, mai exact în vara anului trecut, deci înainte să meargă la CFR Cluj, el se afla deja la un nivel destul de ridicat din punct de vedere profesional, respectiv pe banca naționalei de tineret a României la Campionatul European.

În plus, antrenorul a dorit în mod special în acest context să puncteze și că acolo echipa lui s-a duelat cu adversari extrem de puternici, cu loturi în valoare de sute de milioane de euro, Italia și Spania. „Vin de la nivel mare, (n.r. Neluțu Varga) nu m-a luat de pe stradă”, a replicat Daniel Pancu.

Dialogul complet dintre Nicolae Dică și Daniel Pancu

Dică: „Eu am fost mai devreme printre cei care au zis zis că CFR Cluj ți-a dat o șansă să antrenezi”.

Pancu: „Dar nu veneam de pe stradă, ci de la EURO. Voi uitați că în vară pregăteam meciuri cu adversari de 200 de milioane. Am venit de la un nivel…”.

Dică: „Știu, dar mă lași și pe mine să spun ce am de spus? Te rog frumos. Ai venit la o echipă care a câștigat campionate, cupe, nu acum mulți ani, ci recent. Echipa trecea printr-un moment dificil, dar știi bine că un antrenor nu vine într-un moment bun, ci într-unul mai greu”.

Pancu: „Dar stai așa, că înaintea mea au mai fost două șanse, doi antrenori”.

Dică: „Eu am spus că ți-au oferit o șansă de care ai profitat și poate era mai bine dacă nu ieșeai cu anumite declarații, mai bine rămâneau acolo”.

Pancu: „Eu ce le spun jucătorilor vă spun și vouă, la fel și ce le spun conducătorilor”.

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
