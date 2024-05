Contre dure Sorin Cârțu – Robert Niță pe tema arbitrajului de la U Craiova – FCSB 2-0: „Bîrsan are antecedente cu noi” / „V-ați vorbit în lojă să puneți presiune!”

Sorin Cârțu a fost invitatul video al lui Cristi Coste la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. De asemenea, fostul mare jucător al Științei a dialogat cu Robert Niță, care l-a contrazis. Emisiunea este live pe website lunea, marțea și vinerea de la 10:30.

Nu este penalty la Olaru?

, pe care Darius Olaru nu a reușit să îl transforme, deși l-a obținut. Sorin Cârțu s-a arătat nemulțumit de faptul că penalty-ul a fost acordat cu verificare VAR. .

„Aș vrea să am o intervenție și pe situația de penalty. Putea să dea o altfel de turnură partidei, o altă conjunctură. Se putea schimba finalul. Eu nu am înțeles. Nu știu, nu înțeleg, suntem în 2024, avem și VAR, nu înțeleg cum o acțiune pe care Mitriță o are, și vede toată lumea că ar putea fi posibil penalty, nu îl chemi să îl judece la VAR.

Îl chemi într-o fază în care se vede clar că jucătorul nostru n-are nicio intenție să faulteze, Houri dă în minge, traiectoria balonului.. Normal că ne ciocnim puțin, tot e zona de Paște (n.r. râde). Ăsta e baschet? Total aiurea.

Eu văd o chestie în care este un rău intenționat. Cine a fost la VAR, îl știu și antecedentele lui, domnul Bîrsan, vizavi de Universitatea Craiova. Să nu uităm penalty-ul de la Constanța, când Mazilu a tras peste bară și s-a revenit, s-a dat penalty, dar s-a ratat. El cu Chivulete, că l-a lovit după ce..

Efectiv, Mazilu la faza respectivă n-a fost influențat cu nimic execuția lui. Văd niște lucruri rău intenționate. Să chemi VAR pentru asta? Iar la faza cu Mitriță să nu îl atentionezi?“, a spus Sorin Cârțu, după meciul Universitatea Craiova – FCSB.

Robert Niță, dur după acuzele lui Cârțu

Robert Niță a avut un răspuns foarte dur la adresa acuzelor lansate de Sorin Cârțu, pe care le pune pe seama unor presiuni. Fostul atacant rapidist spune că este penalty clar, iar necesitatea controverselor nu își avea sensul.

„V-ați vorbit în lojă să puneți presiune pe arbitraj? Îi rupe piciorul lui Olaru, cum nu e penalty, nea Sorine? Ați vorbit acolo să puneți presiune pe ultimele etape. L-am auzit pe domnul Cristescu aseară.

Nea Sorine, dacă erai atacant și o făceai în viteză pe lângă fundaș faza aia, cazi? Ceri penalty? Dă mingea în spate, face preluare, se oprește puțin, își aduce mingea pe piciorul stâng și îi da în picior“, a spus Robert Niță, în exclusivitate.

Sorin Cârțu a discutat și despre momentul în care Darius Olaru îl jignește pe centralul partidei. Mijlocașul bucureștenilor a fost văzut adresându-i arbitrului jigniri precum „Băi, prostule“, fără a fi sancționat ulterior.

„Este foarte aproape de fază (n.r. unde îl jignește Olaru). Chiar dacă îl cheamă la VAR, el are 4-5 metri de faza respectivă. Lasă jocul să continue, nu a dat penalty. Pentru mine nu este întâmplător. Omul voia să bage echipa FCSB-ului în joc. Nu îmi spuneți de Bîrsan“, a mai adăugat Sorin Cârțu.

Sorin Cartu - Robert Nita, CONTRE DURE IN DIRECT pe ARBITRAJ! U Craiova - FCSB 2-0