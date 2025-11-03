Contre fără precedent în direct Florin Prunea – Ilie Dumitrescu: „Tu trebuia să ieși la Kennet Andersson” / „Bă, m-ați înnebunit, terminați!”

ADVERTISEMENT

Ilie Dumitrescu și Florin Prunea, foștii mari fotbaliști ai naționalei României, componenți ai „Generației de Aur”, s-au contrat savuros în direct la , după remiza spectaculoasă dintre Universitatea Craiova și Rapid, scor 2-2, în etapa a 15-a din SuperLiga. Ilie Dumitrescu a adus în discuție celebra fază din meciul naționalei României cu Suedia de la Campionatul Mondial din 1994.

Contre în direct între Florin Prunea și Ilie Dumitrescu. Cum l-a înțepat „Mister” pe fostul portar

Totul a plecat de la gafa lui Aioani, care a decis derby-ul Universitatea Craiova – Rapid, scor 2-2. Portarul alb-vișiniilor a ieșit hazardat și a comis un penalty, după ce și-a lovit adversarul cu mâna în față în careu. Florin Prunea a comentat greșeala lui Aioani, dar și cea a lui Isenko de la golul 2 al giuleștenilor.

„(n.r. Aioani) Amândoi au greșit în a doua repriză, și Isenko… Și eu aș fi ieșit la amândouă, dar problema este că trebuie să îți asumi niște riscuri când ieși așa de departe. Să joci mingea, da”, a spus Florin Prunea, moment în care Ilie Dumitrescu a intervenit.

„Tu trebuia să ieși pe centrare la Kennet (n.r. Andersson, fost atacant suedez), acolo”, a spus Ilie Dumitrescu pe un ton ironic specific. Fostul fotbalist de la Steaua a făcut referire din sferturile CM 1994. În minutul 115 al prelungirilor, Prunea a ieșit neinspirat și a ratat balonul, iar Kennet Andersson a marcat cu poarta aproape goală.

„Păi, am ieșit și eu la fel. Și Aioani a ieșit la 2-1 și s-a întors la 2-2. Și eu am făcut la fel, nu am făcut la fel? Bine, la mine a fost direct, nu am mai făcut penalty. Este greșeală, este penalty”, s-a „apărat” Florin Prunea.

„Aioani a fost extraordinar în prima parte a jocului, Isenko la fel unu la unu cu Petrila. De fapt, aceea a fost singura situație în care s-a remarcat”, au fost concluziile lui Ilie Dumitrescu despre portarul Rapidului și al Universității Craiova.

Contrele au continuat! La ce aspect nu s-au pus de acord Prunea și Dumitrescu după Universitatea Craiova – Rapid 2-2

Meciul din Bănie a fost unul extrem de spectaculos, cu o mulțime de decizii ale arbitrilor, în frunte cu cele ale „centralului” Marcel Bîrsan. Florin Prunea l-a atacat frontal pe arbitrul rămas fără ecuson FIFA.

„Au fost și cele două faulturi chiar în fața băncii, care nu au fost, la Bancu și la Anzor. Care este raționamentul când aduci la un meci un arbitru… N-am nimic cu Bîrsan, dar un astfel de meci trebuie să fie arbitrat de cel mai bun arbitru, cu ecuson FIFA. Bîrsan nu mai este, a fost scos.

A avut o evoluție penibilă Bîrsan. El n-a fluierat nici penalty. Nu se leagă. Istvan a fost la ultimele două delegări cu fratele lui. De ce acum, la Liverpool cu Real, îl iei pe Bîrsan? Nu-ți pui niște întrebări, nu te gândești?

Îi dau dreptate lui Mirel! Dacă ai două faze așa de simple, te scoate din minți. Dacă meciul ăsta se termina 2-1 pentru Rapid, ieșea un scandal cât casa cu maniera asta de arbitraj”, a declarat, tăios, Florin Prunea.

Ilie Dumitrescu l-a contrazis pe Florin Prunea: „A arbitrat bine”

Ilie Dumitrescu a simțit nevoia să intervină și a mărturisit că Marcel Bîrsan a arbitrat bine, iar în cazul în care a greșit, „centralul” nu a influențat rezultatul final al meciului. ”A fost discret, adică a arbitrat bine. Nu mi s-a părut că a influențat jocul”, a spus Ilie Dumitrescu.

„Mister” l-a lăsat mască pe Florin Prunea: „A arbitrat bine? Zici tu?”, a fost replica fostului portar, care va pleca în Thailanda pentru a concura la un nou show pe Pro TV,

Moderatorul Radu Naum a simțit nevoia să facă o remarcă. „În seara asta am senzația că avem un nou meci și arbitrează domnul Kennet (n.r. Andersson”. Florin Prunea nu a mai răbdat și mai în glumă, mai în serios, a mărturisit în direct:

„Bă, ia terminați cu Kennet. Dacă nu m-ați înnebunit cu Kennet ăsta”, a fost replica lui Florin Prunea, care a închis subiectul. România a fost eliminată în sferturi de Suedia la CM 1994, după 2-2 (4-5 la loviturile de departajare).