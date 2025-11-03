Contre Gigi Becali – Dani Coman pe tema transferului lui Mario Tudose la FCSB. „Dacă va fi nevoie, vom vinde!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În căutarea unui jucător eligibil U21, în ultimele zile de mercato din septembrie. Mutarea a căpătat rapid accente telenovelistice, fiind motiv de scandal între oficialii celor două cluburi.

Contre Gigi Becali – Dani Coman pe tema transferului lui Mario Tudose la FCSB

Chiar dacă perioada de mercato s-a încheiat, controversele rămân şi este un război la distanţă între conducătorii celor două cluburi. Gigi Becali a anunţat că nu îl mai interesează Tudose, aruncând cuvinte grele la adresa celor de la Pitești. Dani Coman nu a rămas dator şi a vorbit la FANATIK SUPERLIGA:

„Noi nu l-am pus pe Tudose căpitan ca să impresionăm pe cineva. Nu, l-am pus pentru că merită. Care expresii colorate? Nu mă mai surprinde absolut nimic.

Aş putea să răspund în acelaşi mod. Să fie sănătos. Noi avem drumul nostru. Fiecare echipă cu drumul ei. Noi gestionăm momentele aşa cum credem că este mai bine pentru clubul nostru.

Eu fac orice, dar orice pentru clubul meu să fie bine, să avem stabilitate din toate punctele de vedere. Dacă va fi nevoie să videm jucători, vom vinde. Dacă nu, vom ţine jucătorii pentru ceea ce ne-am propus.

În condiţiile în care va pleca vreun jucător, nu vom fi prinşi nepregătiţi. Suntem pregătiţi să punem altceva în lot. Este posibil să plece 1-2 jucători. Sunt discuţii concrete.

Orice jucător care pleacă de la Piteşti va pleca în condiţiile noastre. (n.r. despre transferul lui Tudose) Horia, eşti băiat deştept şi îţi dai seama când spun de echipă de play-off care se bate la locurile fruntaşe”, a spus Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, atac la adresa celor de la FC Argeş: „Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile”

Gigi Becali a dezvăluit după meciul câştigat de , că nu îl mai interesează Mario Tudose şi îi acuză pe cei de la FC Argeş că i-au dat banderola fundaşului pentru a creşte preţul pentru un eventual transfer în iarnă:

„I-au dat ei banderola. Bă, în viață, când vine trenul, urcă-n el. Dacă te dai șmecher, îl pierzi și apoi nu mai vine. Urcă-te-n tren când ai ocazia. Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile, acum la revedere! Îi dau ei banderola, de parcă mă interesează banderola pe mine”, a spus Becali.