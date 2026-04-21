Contre în direct: “Câte etape de suspendare ia Craiova pentru bannerele rasiste?” / “Mai ții minte găleata de pipi aruncată în Giulești pe antrenor?”

Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0 în derby-ul cu Rapid și a revenit pe primul loc în Superliga României. Din păcate, am avut parte din nou de un episod de rasism în tribune. Mai multe bannere cu caracter discriminatoriu au fost afișate pe stadionul din Bănie. În studioul FANATIK SuperLiga a avut loc o adevărată dezbatere legată de sancțiunile pe care clubul lui Mihai Rotaru ar trebui să le primească.

Dezastru în tribune la U. Craiova – Rapid. Mesaje rasiste pe stadionul din Bănie

Din păcate, rasismul pare că nu dispare din fotbalul românesc. Din nou, jucătorii de la Rapid au fost victimele suporterilor. Pe tot parcursul meciului din Bănie, fanii Universității Craiova au afișat bannere cu mesaje discriminatorii și au scandat lozinci xenofobe.

, iar cel mai probabil clubul lui Mihai Rotaru va avea de suferit. În fotbalul din campionatele mari, astfel de incidente sunt aspru sancționate. Rămâne de văzut cum se va finaliza acest caz și care va fi poziția luată de Universitatea Craiova.

În studioul FANATIK SuperLiga, invitații lui Horia Ivanovici au analizat . Robert Niță, Eugen Trică și Marius Mitran au vorbit despre mesajele lansate de suporterii olteni. Toți au ajuns la concluzia că trebuie luate măsuri serioase.

Dialog pe seama incidentelor de la U. Craiova – Rapid. Ce sancțiuni ar trebui să primească oltenii

Robert Niță: „Cu tot respectul pentru investițiile de acolo, ce se întâmplă în peluză e strigător la cer. E o atmosferă frumoasă, dar nu poți să afișezi mizeriile alea. Ne batem cu pumnul în piept, închidem stadionul din Giulești și spunem că suntem corecți. Sunt curios acum: apar în raport? Sunt curios câte etape de suspendare ia Craiova pentru bannerele rasiste. Rapid a jucat un meci fără spectatori pentru o brichetă și un mir de la biserică. Dacă vrem să eradicăm fenomenul ăsta, nu merge așa. Trebuie tratat cu maximă seriozitate. Pentru ce pui cearșafurile alea în peluză? Nu ca să susții echipa ta, faci un deserviciu. Totul până la un punct. Când echipa pe care o susții e afectată, nu e în regulă. Nu poți 90 de minute așa”.

Marius Mitran: „Mai merg la meciuri. Ce s-a întâmplat la VIP? Eu nu am văzut nimic”.

Robert Niță: „Acolo te aștepți ca lumea mai educată, mai realistă, mai așezată să stea. La Craiova e total invers. E incredibil. Pare mai mult un bar acolo. Se stă la un șpriț, se fumează o țigară. E prea mult pentru ce înseamnă Craiova. Trebuie altceva. Cum să vii la meci să stai cu paharul de vin și să te apuci să înjuri? Era un băiat acolo, negru de fum. A înjurat din minutul 1 până în 90+5. Din zburători nu i-a scos pe rapidiști. Fără rost. Nu am văzut așa ceva, mă jur. E păcat. Oamenii au evoluat. Suntem în 2026”.

Marius Mitran: „Eu nu am văzut așa ceva. Am spus eu că e ok așa ceva?”.

Eugen Trică: „Eu prefer să fiu înjurat în halul în care ai fost tu înjurat la Craiova decât să arunce suporterii o găleată de pipi, cum au aruncat în Reghecampf. Îți aduci aminte? Mai bine înjură-mă”.

Robert Niță: „Suntem în 2026. Ar trebui civilizație acum. Nu poți așa ceva non-stop. Din primul minut, rasism”.

Marius Mitran: „Îmi pare rău că nu mai este printre noi Adrian Păunescu. A compus echipele ambelor tabere. A fost omul care a încercat să unească suporterii. Nu a înțeles nimeni că se pot duce mai departe ideile sale”.

Robert Niță: „Păcat de oamenii ăia. Din parcare te primesc frumos, apoi vezi strigăturile alea. E păcat de investiții, în primul rând. Vin doi, trei și fac lucrurile astea. Craiova trebuie să fie un reper în fotbalul românesc. Nu poți să pui cearșafurile alea. Nu poți așa ceva”.

Marius Mitran: „Normal că nu e voie să pui așa ceva în peluză. Mesajele se prezintă la ședința tehnică. Foarte mulți suporteri din toate galeriile ascund bannere. Trec mulți cu bannere ascunse. Normal că vor fi sancțiuni, vreau să spun asta. Am auzit discuții că meciul trebuia oprit. Nu se poate ca arbitrul să oprească meciul când Bancu e la balon pentru că undeva, în rândul 6, a apărut un mesaj rasist. Dacă se strigă, da, al patrulea oficial poate să îl sesizeze pe central prin cască. Observatorii trebuie să se ocupe de asta”.