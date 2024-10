Contre în direct Dănuț Lupu – Robert Niță. „Fără ei, erați ABBA” / „Măi Bon Jovi, tu unde ai jucat?”

Prezenți în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, moderată de jurnalistul HORIA IVANOVICI, doi dintre jucătorii de legendă ai clubului Rapid București, Dănuț Lupu și Robert Niță, și-au exprimat părerile referitoare la actuala formă a echipei de lângă Podul Grant. Lupu a râs pe seama lui Niță, pe care l-a numit “ABBA”, după ce aceștia au rememorat un episod comic petrecut alături de “Il Luce”.

Contre în direct Dănuț Lupu – Robert Niță

Horia Ivanovici a deschis dialogul: “Cum i-ai zis lui Robert?”, ca Dănuț Lupu să spună: “ABBA!” . Apoi, a urmat replica lui Robert Niță: “Tu unde ai jucat, măi, Bon Jovi? Nu ai jucat la Rapid?”

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu: “Ba da!”

Robert Niță: “Atunci ce, o dăm în muzică acum…?”

Dănuț Lupu: “Păi stai, eu nu fac ca tine!”

Robert Niță: “Cum? Eu nu cânt!”

Un val de râsete s-a pornit imediat după această replică, asistând la scenă și Bănel Nicoliță, fost jucător la FCSB, și oficialul FRF, Andrei Vochin. Dănuț Lupu a continuat apoi discuția referitoare la perioada de glorie a Rapidului din anii ’90, când odată cu venirea lui Mircea Lucescu și a lui George Copos, clubul giuleștean avea să câștige campionatul și Cupa României.

Dănuț Lupu: “Rapidul avea nevoie de mine!”

“Trebuie să recunoaștem că Rapidul a reînviat, putem să spunem, o dată cu venirea lui nea Mircea, la Rapid. Au făcut baza Pro Rapid care, la momentul ăla, era cea mai frumoasă bază, n-avea nimeni în România! Am fost eu, Rednic, Sabău… cu Rednic antrenor, nea Ando… deci Rapidul trebuie să-i mulțumească lui Dinamo!”, a mărturisit Lupu.

ADVERTISEMENT

“Că sunt dinamovist, ok, dar… cum am fost iubit în Giulești nu m-a iubit nici o echipă. Nu m-a iubit nimeni. Rapidul pe mine m-a ajutat în acea perioadă foarte mult, am spus-o de atâtea ori… dar și eu i-am ajutat pe ei! Ei aveau nevoie de mine și eu aveam nevoie de ei. Eu cred că și eu și ei ne-am făcut treaba reciproc”, a conchis fostul internațional român.

Dănuț Lupu a jucat pentru Rapid București în două rânduri: mai întâi în 1994, plecând apoi la Brescia și revenind în 1995 lângă Podul Grant, iar mai târziu între 1997 și 2000. În ultima perioadă petrecută la Rapid, Lupu a ridicat trei trofee alături de colegii săi, campion în sezonul 1998-1999, Cupa României în stagiunea 1997-1998 și o Supercupă în 1999.

ADVERTISEMENT

Rapidul lui Șumudică… se ridică! După înfrângerea de la Botoșani, giuleștenii au scos o victorie și un egal

Rapidul pare că a uitat de pasa proastă prin care a trecut recent, Meciul de la Botoșani l-a pus pe gânduri pe antrenorul giuleștenilor care, la cald, declarase că ia în calcul o plecare de pe banca echipei sale. În cele din urmă, situația s-a redresat,

În 27 octombrie, au scos un rezultat de egalitate pe Arena Națională în derby-ul cu FCSB, 0-0 mai exact, prilej pentru care rapidiștii se pot gândi la șansele de a ajunge în play-off. Remiza i-a avantajat pe “feroviari”,

ADVERTISEMENT

Pentru elevii lui Marius Șumudică urmează o nouă înfruntare cu Botoșaniul antrenat de Liviu Ciobotariu, de data aceasta în Cupa României Betano, pe data de 31 octombrie. Rapidul țintește și Cupa, pentru a rămâne cu șansele de a cuceri cel puțin un trofeu în stagiunea 2024-2025.

Dănuț Lupu și Robert Niță, contre în direct