Contre în direct după cea mai controversată fază de la Universitatea Craiova – FCSB 2-2: „Eu nu aș fi dat henț” / „Toate lumea judecă prin subiectivism”

Universitatea Craiova – FCSB, din ultima etapă a Cupei României, s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Oltenii au punctat la al doilea gol prin Florin Ștefan, însă anterior s-a cerut henț la o preluare efectuată de Luca Băsceanu. Faza controversată a stârnit contre în direct.

Contre în direct după cea mai controversată fază de la Universitatea Craiova – FCSB 2-2

FCSB a fost eliminată din Cupa României după 2-2 cu Universitatea Craiova. Meciul nu a fost lipsit de faze controversate, roș-albaștrii solicitând henț la golul al doilea marcat de Florin Ștefan. După ce , Marius Mitran și Sabin Ilie au comentat judecata lui Horațiu Feșnic.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, atât Marius Mitran, cât și Sabin Ilie au căzut de acord că Horațiu Feșnic nu trebuia să acorde henț la preluarea lui Luca Băsceanu. Deși a existat VAR la acest duel, arbitrii din camera video au decis să îi dea credit „centralului”. Totuși, moderatorul Cristi Coste a văzut situația diferit și consideră că arbitrul trebuia să penalizeze atingerea mingii cu brațul.

Marius Mitran a abordat subiectul: „Toți am intrat în meseria asta ca fiind spectatori, având o simpatie pentru o anumită echipă. Toată lumea judecă prin subiectivism. Mie nu mi s-a părut că e henț, argumentul meu este că e total neclar locul loviturii. În momentul când întinzi mâna, pare că suprafața e mai mare, dar nu e”.

Cristi Coste consideră că Horațiu Feșnic trebuia să penalizeze preluarea lui Băsceanu: „În limbaj fotbalistic, henț este în momentul în care mingea atinge brațul sub mâneca tricoului. Mie mi s-a părut henț! Faptul că ridică mâna și oprește mingea ne duce cu gândul la asta”.

Sabin Ilie, explicații după preluarea lui Luca Băsceanu

Sabin Ilie e de părere că nu a fost henț, preluarea lui Luca Băsceanu fiind normală la atacanți: „Eu știu regulamentul, se consideră că mâna e până la cot. Este o fază foarte grea. Din punctul meu de vedere, ca fost atacant, nu aș fi dat henț. L-a lovit exact aici (n.r. – arată spre umăr). Jucătorul nu duce mâinile ca să conducă, orice atacant sare cu mâinile sus ca să protejeze în stânga sau dreapta. Din punctul meu de vedere ca atacant, nu aș fi dat henț aici, nu e clar. Acum e greu și la VAR să iei o decizie”.

Marius Mitran a ținut să amintească că pasa la golul lui Florin Ștefan a fost una frumoasă: „Cred că aceasta a fost cheia, cei de la VAR nu s-au lămurit. Să spunem și lucrurile foarte frumoase. A fost o pasă foarte bună a lui Băsceanu”.

Sabin Ilie a expus că, în cazul în care această fază era pro-FCSB, : „Acum să fim realiști, dacă era un lucru similar pentru FCSB, cei de acolo spuneau că nu a fost henț. Este o fază foarte grea! Totuși, să vedem ce s-a întâmplat și ce s-a întâmplat după acea fază, Crețu și-a pierdut ușor omul.

Dacă Toma avea o experiență mai mare, putea închide unghiul. Nu vreau să zic că a greșit, dar a lăsat un spațiu acolo. Dacă dăm timpul înapoi, putem spune că FCSB a pierdut calificarea printre degete. O să vedeți că duminică o să fie alt meci”.