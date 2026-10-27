Contre în direct după FCSB – Rapid 4-1! MM Stoica a ridicat vocea: „Hai, lasă-mă-n pace!”

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Mihai Stoica e pe cai mari după ce pariul său personal, francezul Aymen Boutoutaou, a fost omul meciului pe care FCSB l-a câștigat cu Rapid, scor 4-1. Cu toate acestea, nu toată lumea a fost impresionată de victoria „roș-albaștrilor”, considerând că Rapidul a jucat inexplicabil de slab. A fost și cazul lui Bogdan Cosmescu, comentatorul fiind de părere că înfrângerea este exclusiv vina portarului Bogdan Ungureanu, cel care a primit trei goluri considerate parabile. Același portar a avut o prestație horror și cu Universitatea Cluj, când clujenii au înscris trei goluri etapa trecută.

Meme Stoica, contre în direct la Prima Sport după FCSB – Rapid, scor 4-1

și a ridicat tonul, iritat de faptul că echipa sa nu primește creditul pe care-l merită. Interesant, chiar și Gigi Becali a mărturisit că nu e impresionat în mod special de victoria 4-1 cu Rapid, pentru că echipa lui Daniel Pancu pur și simplu nu a arătat nimic pe Arena Națională. Pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf urmează un meci în deplasare cu Universitatea Cluj, un alt test care va arăta care este, cu adevărat, nivelul celor de la FCSB.

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Primul care a ridicat problema a fost Bogdan Cosmescu, cel care îl consideră vinovat pe puștiul din poarta Rapidului pentru înfrângerea cu FCSB: „Eu cred așa: golul 3 clar, golul 4 clar, și aș zice și la golul 2. Meme nu e de acord”, a transmis comentatorul. Replica lui Stoica a fost acidă: „Ha, ha! Păi uită-te și tu la fază. Nici măcar nu vede când pleacă mingea. Nu are cum să vadă. Nu poți acuza un copil, când el nu vede când pleacă mingea. Ăsta dă foarte tare, dă lângă bară”.

Victor Angelescu, a intervenit: „Nu poți să-i impuți niciodată acest gol unui portar. Poate că un portar foarte bun ți-ar face un reflex senzațional, dar nu e golul lui”. Discuția s-a aprins atunci când Cosmescu și Samuilă au insistat că Boutoutaou nu are un merit deosebit la gol, fiind mai degrabă un gol de portar, la faza în care francezul a șutat plasat din afara careului, lângă bară.

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Bogdan Cosmescu e de părere că Rapid a pierdut meciul cu FCSB din cauza portarului

„Bă, aici nu este nici 1% vină de portar. Niciun portar din lumea asta nu poate să o scoată, decât dacă pleacă dinainte. Niciun portar din lumea asta, decât dacă pleacă dinainte. Bă, știu puțină portărie, iartă-mă că-ți spun”, a insistat Meme Stoica. De aici, lucrurile au „escaladat”, Iar Stoica a ridicat tonul, vizibil iritat de celelalte păreri.

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