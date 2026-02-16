Contre în direct între Mihai Stoica și Victor Angelescu: „Radu Petrescu e cu CFR, nu cu FCSB! / O iei pe coclauri!”. Video

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica și Victor Angelescu au stat față în față după atacurile acționarului de la Rapid. În exclusivitate pentru FANATIK, „Centralul” bucureștean a fost „omul-negru” de la Petrolul – FC Argeș 2-1.

FCSB și Rapid au avut o etapă neagră în SuperLiga. Cele două rivale bucureștene au pierdut în runda cu numărul 27. Roș-albaștrii au fost învinși la Craiova, scor 0-1, și sunt cu un pas în afara play-off-ului. De celaltă parte, Rapid a pierdut șansa de a ține aproape de locul 1, după 1-3, cu Farul Constanța.

Invitați în studioul Prima Sport 1, Mihai Stoica și Victor Angelescu au avut un schimb dur de replici din cauza unui alt meci: Petrolul – FC Argeș 2-1. Partida de pe „Ilie Oană” a fost decisă de o eroare imensă a lui Radu Petrescu, iar acționarul minoritar al giuleștenilor „a dat vina” pe FCSB. Emisiunea a fost prilejul perfect ca Meme să se apere.

„Mihai Stoica: Vino cu argumente. Ascultă-mă puțin, 0-0, Rapid – FCSB, Radu Petrescu la centru, Ghinguleac la margine. Manea îl calcă pe Radunovic, nimic! Merg mai departe, același meci. Galben pentru Dawa la simularea lui Koljic, îi dă galben lui Dawa degeaba. Imediat după aia, al doilea galben și jucăm a doua repriză în 10.

Victor Angelescu: Simularea nu o mai știu, sincer. Dar dacă erați voi în locul nostru, să fie 1-2 în derby la voi acasă să nu vi se dea penalty… O iei pe coclauri! Radu Petrescu față de noi eu îl simt că este cel mai anti-rapidist arbitru!

Mihai Stoica: O fi, dar anti-rapidist nu înseamnă fcsbist, sau stelist. Eu asta vreau să te coving. El cfrist este, că i-a făcut campioni. I-a făcut campioni la Sibiu, la Beto a dat fault. Nu există să fie Radu Petrescu roș-albastru niciodată în viața lui!

Noi avem atât de multe greșeli de arbitraj în defavoarea noastră încât nu pot să cred cineva poate să spună că este de partea noastră. Băi, omul trebuia să iasă din arbitraj de atunci. Am spus-o. Trebuia scos din arbitraj

Victor Angelescu: Aici suntem de acord. Ar trebui să nu mai fie”, a fost dialogul dintre cei doi, în direct la Prima Sport 1.

Radu Petrescu a arbitrat două derby-uri FCSB – Rapid în sezonul trecut

Radu Petrescu a stârnit controverse uriașe în sezonul 2024-2025. „Centralul” din București a fluierat Rapid – FCSB 0-0, din returul sezonului regulat, și

În primul meci, roș-albaștrii l-au criticat pe Petrescu pentru că l-a eliminat pe Dawa mult prea ușor, că nu l-a eliminat pe Cristi Manea la un duel cu Radunovic și că nu a dictat penalty o ieșire pe centrare a lui Aioani, care l-a lovit cu antebrațul în cap pe Ngezana. La partida din play-off au „urlat” rapidiștii, care au vrut penalty după o coliziune între Târnovanu și Christensen.