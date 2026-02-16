Sport

Contre în direct între Mihai Stoica și Victor Angelescu: „Radu Petrescu e cu CFR, nu cu FCSB! / O iei pe coclauri!”. Video

Mihai Stoica și Victor Angelescu s-au înfruntat în direct la Prima Sport 1. Mărul discordiei a fost arbitrul Radu Petrescu, cel pe care, acționarul minoritar al Rapidului, l-a acuzat că e „stelist”
Cristian Măciucă
16.02.2026 | 23:30
Contre in direct intre Mihai Stoica si Victor Angelescu Radu Petrescu e cu CFR nu cu FCSB O iei pe coclauri Video
ULTIMA ORĂ
Contre în direct între Mihai Stoica și Victor Angelescu: „Radu Petrescu e cu CFR, nu cu FCSB! / O iei pe coclauri!” FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Mihai Stoica și Victor Angelescu au stat față în față după atacurile acționarului de la Rapid. În exclusivitate pentru FANATIK, Angelescu a dat de înțeles că FCSB este ajutată de arbitri, în frunte cu Radu Petrescu. „Centralul” bucureștean a fost „omul-negru” de la Petrolul – FC Argeș 2-1.

Mihai Stoica, față în față cu Victor Angelescu. Replici dure date de șefii de la FCSB și Rapid

FCSB și Rapid au avut o etapă neagră în SuperLiga. Cele două rivale bucureștene au pierdut în runda cu numărul 27. Roș-albaștrii au fost învinși la Craiova, scor 0-1, și sunt cu un pas în afara play-off-ului. De celaltă parte, Rapid a pierdut șansa de a ține aproape de locul 1, după 1-3, cu Farul Constanța.

ADVERTISEMENT

Invitați în studioul Prima Sport 1, Mihai Stoica și Victor Angelescu au avut un schimb dur de replici din cauza unui alt meci: Petrolul – FC Argeș 2-1. Partida de pe „Ilie Oană” a fost decisă de o eroare imensă a lui Radu Petrescu, iar acționarul minoritar al giuleștenilor „a dat vina” pe FCSB. Emisiunea a fost prilejul perfect ca Meme să se apere.

Mihai Stoica: Vino cu argumente. Ascultă-mă puțin, 0-0, Rapid – FCSB, Radu Petrescu la centru, Ghinguleac la margine. Manea îl calcă pe Radunovic, nimic! Merg mai departe, același meci. Galben pentru Dawa la simularea lui Koljic, îi dă galben lui Dawa degeaba. Imediat după aia, al doilea galben și jucăm a doua repriză în 10.

ADVERTISEMENT
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat...
Digi24.ro
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”

Victor Angelescu: Simularea nu o mai știu, sincer. Dar dacă erați voi în locul nostru, să fie 1-2 în derby la voi acasă să nu vi se dea penalty… O iei pe coclauri! Radu Petrescu față de noi eu îl simt că este cel mai anti-rapidist arbitru!

ADVERTISEMENT
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei...
Digisport.ro
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”

Mihai Stoica: O fi, dar anti-rapidist nu înseamnă fcsbist, sau stelist. Eu asta vreau să te coving. El cfrist este, că i-a făcut campioni. I-a făcut campioni la Sibiu, la Beto a dat fault. Nu există să fie Radu Petrescu roș-albastru niciodată în viața lui!

Noi avem atât de multe greșeli de arbitraj în defavoarea noastră încât nu pot să cred cineva poate să spună că este de partea noastră. Băi, omul trebuia să iasă din arbitraj de atunci. Am spus-o. Trebuia scos din arbitraj

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu: Aici suntem de acord. Ar trebui să nu mai fie”, a fost dialogul dintre cei doi, în direct la Prima Sport 1.

Radu Petrescu a arbitrat două derby-uri FCSB – Rapid în sezonul trecut

Radu Petrescu a stârnit controverse uriașe în sezonul 2024-2025. „Centralul” din București a fluierat Rapid – FCSB 0-0, din returul sezonului regulat, și Rapid – FCSB 1-2, din returul play-off-ului. 

În primul meci, roș-albaștrii l-au criticat pe Petrescu pentru că l-a eliminat pe Dawa mult prea ușor, că nu l-a eliminat pe Cristi Manea la un duel cu Radunovic și că nu a dictat penalty o ieșire pe centrare a lui Aioani, care l-a lovit cu antebrațul în cap pe Ngezana. La partida din play-off au „urlat” rapidiștii, care au vrut penalty după o coliziune între Târnovanu și Christensen.

1,14 e cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Metaloglobus
Zeljko Kopic, impresionat de George Pușcaș, noul transfer al lui Dinamo: „A fost...
Fanatik
Zeljko Kopic, impresionat de George Pușcaș, noul transfer al lui Dinamo: „A fost foarte sincer! Am vorbit cu el”
”Are Dinamo față de campioană?”. Claudiu Niculescu nu a stat prea mult pe...
Fanatik
”Are Dinamo față de campioană?”. Claudiu Niculescu nu a stat prea mult pe gânduri cu răspunsul
Panică la Dinamo! S-a prăbușit pe gazon după 1-0 cu Unirea Slobozia: „Să...
Fanatik
Panică la Dinamo! S-a prăbușit pe gazon după 1-0 cu Unirea Slobozia: „Să vină medicul mai repede!”. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Ce s-a ales de cunoscutul milionar român care și-a amenițat angajatul că 'îl...
iamsport.ro
Ce s-a ales de cunoscutul milionar român care și-a amenițat angajatul că 'îl bate și îl duce în pădure'. A avut probleme cu legea: 'E un om normal acum'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!