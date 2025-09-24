Contre în direct între Victor Angelescu și Vali Moraru pe tema scandalului Alex Dobre! „Nu aveți destui ani în spate? Ne învățați cum să ne facem meseria?”

Rapid a fost învinsă de Hermannstadt în weekend, iar la final, Alex Dobre, căpitanul echipei, a intrat într-un conflict cu galeria. Victor Angelescu, oficialul clubului, a vorbit despre această situație și a intrat într-un schimb de replici acid cu moderatorul TV Vali Moraru.

Victor Angelescu, de partea lui Alex Dobre în conflictul cu suporterii Rapidului

Deși Rapid are un început de sezon foarte bun, apele nu sunt tocmai liniștite în Giulești. Suporterii i-au luat serios la rost pe jucători după înfrângerea în fața celor de la Hermannstadt, iar căpitanul Alex Dobre a mers în fața lor pentru a transmite un mesaj.

Victor Angelescu e de părere însă că fotbalistul a procedat corect, întrucât nu a folosit cuvinte jignitoare, ci doar le-a cerut fanilor mai multă răbdare și respect.

Totuși, oficialul clubului a intrat într-un schimb de replici destul de acid. Acesta l-a atacat pe Decebal Rădulescu, după ce ziaristul l-a întrebat dacă situația ar fi arătat altfel cu Cristi Săpunaru în rolul de director sportiv, iar moderatorul emisiunii Digi Sport Special, Vali Moraru, i-a sărit în ajutor colegului său.

Dialogul tensionat dintre Victor Angelescu și Vali Moraru:

Victor Angelescu: „Căpitanul echipei e normal să vorbească cu suporterii. Nu mai suntem în 1970. Nu i-a înjurat. Ce s-a întâmplat? Domnul Decebal Rădulescu tot timpul bagă bățul prin gard. Ce legătură are căpitanul cu Săpunaru? Poate dacă aveam altfel de ziariști, nu se întâmpla asta”.

Vali Moraru: „Domnul Rădulescu are dreptul să aibă o opinie”.

Victor Angelescu: „Și eu n-am dreptul?”.

Vali Moraru: „Vă dați cu părerea despre opiniile ziariștilor? Ei își fac meseria. Nu aveți destui ani în spate? Ne învățați cum să ne facem meseria? Putem să avem un dialog civilizat”.

Victor Angelescu: „Și noi nu avem dreptul să ne dăm cu părerea? Nu eu am început un astfel de dialog”.

Vali Moraru: „Ce a fost necivilizat în ce a spus Decebal?”.

Victor Angelescu: „Dobre, din punctul meu de vedere, a avut o reacție normală. Dacă era în spate Săpunaru, ar fi gestionat poate mai bine situația. Întrebarea era alta. Eu cred că Dobre a avut o reacție normală. Dacă aveam un director sportiv român, poate ar fi gestionat diferit situația”.