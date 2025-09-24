Sport

Contre în direct între Victor Angelescu și Vali Moraru pe tema scandalului Alex Dobre! „Nu aveți destui ani în spate? Ne învățați cum să ne facem meseria?”

Dialog aprins între Victor Angelescu și Vali Moraru. Ce spune președintele de la Rapid despre gestul făcut de Alex Dobre din finalul meciului cu Hermannstadt.
Alex Bodnariu
24.09.2025 | 20:27
Contre in direct intre Victor Angelescu si Vali Moraru pe tema scandalului Alex Dobre Nu aveti destui ani in spate Ne invatati cum sa ne facem meseria
ULTIMA ORĂ
Vali Moraru și Victor Angelescu, dialog aprins în direct. De la ce a pornit totul

Apar primele tensiuni în Giulești. Rapid a fost învinsă de Hermannstadt în weekend, iar la final, Alex Dobre, căpitanul echipei, a intrat într-un conflict cu galeria. Victor Angelescu, oficialul clubului, a vorbit despre această situație și a intrat într-un schimb de replici acid cu moderatorul TV Vali Moraru.

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu, de partea lui Alex Dobre în conflictul cu suporterii Rapidului

Deși Rapid are un început de sezon foarte bun, apele nu sunt tocmai liniștite în Giulești. Suporterii i-au luat serios la rost pe jucători după înfrângerea în fața celor de la Hermannstadt, iar căpitanul Alex Dobre a mers în fața lor pentru a transmite un mesaj.

Nu toată lumea a văzut cu ochi buni atitudinea lui Alex Dobre. Victor Angelescu e de părere însă că fotbalistul a procedat corect, întrucât nu a folosit cuvinte jignitoare, ci doar le-a cerut fanilor mai multă răbdare și respect.

ADVERTISEMENT

Totuși, oficialul clubului a intrat într-un schimb de replici destul de acid. Acesta l-a atacat pe Decebal Rădulescu, după ce ziaristul l-a întrebat dacă situația ar fi arătat altfel cu Cristi Săpunaru în rolul de director sportiv, iar moderatorul emisiunii Digi Sport Special, Vali Moraru, i-a sărit în ajutor colegului său.

Dialogul tensionat dintre Victor Angelescu și Vali Moraru:

Victor Angelescu: „Căpitanul echipei e normal să vorbească cu suporterii. Nu mai suntem în 1970. Nu i-a înjurat. Ce s-a întâmplat? Domnul Decebal Rădulescu tot timpul bagă bățul prin gard. Ce legătură are căpitanul cu Săpunaru? Poate dacă aveam altfel de ziariști, nu se întâmpla asta”.

ADVERTISEMENT
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la...
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan

Vali Moraru: „Domnul Rădulescu are dreptul să aibă o opinie”.

Victor Angelescu: „Și eu n-am dreptul?”.

Vali Moraru: „Vă dați cu părerea despre opiniile ziariștilor? Ei își fac meseria. Nu aveți destui ani în spate? Ne învățați cum să ne facem meseria? Putem să avem un dialog civilizat”.

ADVERTISEMENT
FOTO Au primit lovitura! Vestea despre ”bijuteria” de 117.000.000€ din București: ”Nu mai...
Digisport.ro
FOTO Au primit lovitura! Vestea despre ”bijuteria” de 117.000.000€ din București: ”Nu mai e valabil”

Victor Angelescu: „Și noi nu avem dreptul să ne dăm cu părerea? Nu eu am început un astfel de dialog”.

Vali Moraru: „Ce a fost necivilizat în ce a spus Decebal?”.

Victor Angelescu: „Dobre, din punctul meu de vedere, a avut o reacție normală. Dacă era în spate Săpunaru, ar fi gestionat poate mai bine situația. Întrebarea era alta. Eu cred că Dobre a avut o reacție normală. Dacă aveam un director sportiv român, poate ar fi gestionat diferit situația”.

ADVERTISEMENT
Haos total la Craiova! Meciul a fost întrerupt după ce fanii au intrat...
Fanatik
Haos total la Craiova! Meciul a fost întrerupt după ce fanii au intrat pe teren să se bată! Terifiați, maghiarii au fugit la vestiare
Apelul lui Mitică Dragomir către judecători a avut efect: Liviu Ungurean „Bocciu” a...
Fanatik
Apelul lui Mitică Dragomir către judecători a avut efect: Liviu Ungurean „Bocciu” a fost eliberat! Update
Cum arată Patricia, fiica lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali...
Fanatik
Cum arată Patricia, fiica lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali a fost socru mic
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
SCANDAL! Vali Moraru vs. Victor Angelescu: 'Ne învățați cum să ne facem meseria?'/...
iamsport.ro
SCANDAL! Vali Moraru vs. Victor Angelescu: 'Ne învățați cum să ne facem meseria?'/ 'Tot timpul bagă bățul prin gard'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!