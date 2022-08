Contre în direct la tv între Adrian Mititelu și Radu Naum: „Aveți timp să spuneți că sunt nebun!” / „V-am lăudat de la începutul campionatului”

FANATIK și cu Justin Ștefan, secretarul general al LPF, cu privire la nemulțumirile lui Adrian Mititelu.

Contre în direct la tv între Adrian Mititelu și Radu Naum

și Radu Naum s-au contrat în direct la TV , patronul lui FC U Craiova fiind de părere că moderatorul emisiunii „îi face jocurile lui Orlando Nicoară”.

ADVERTISEMENT

„E normal să am și eu părerea mea. Nu îi faceți jocurile domnului Nicoară. Nu s-a făcut nicio plată, nicio plată.

Nu se plătește 100.000 de euro pe meci. E a șaptea sau a opta adunare a domnului Nicoară, dar nimeni nu ia legătura cu LPF, trebuie să se ia și părerea Ligii”, a început Adrian Mititelu discursul.

ADVERTISEMENT

Dialogul dintre Adrian Mititelu și Radu Naum

Radu Naum – Nu mai avem timp să luăm și legătura în emisiunea asta cu LPF! Nu putem să facem toată emisiunea asta, avem cupele europene, domnule Mititelu!

Adrian Mititelu – Acum nu mai e timp, dar e timp să spuneți că …

Radu Naum – Doamne ferește, vă laud de la începutul campionatului, să fim oameni serioși. Dar spuneți acum, să nu mai pierdem timpul!

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu – Au plătit o sumă infimă! Banii nu au ajuns și la cluburi, chiar dacă Digi a plătit banii.

Radu Naum – Meciul va fi sau nu televizat?

Adrian Mititelu – Mai mult ca sigur nu va fi transmis meciul la TV. După că că am cheltuit banii mei și am adus bani de-acasă, acum mai trebuie să trec și cu vederea niște chestiuni. Din ce am vorbit eu la Ligă, contractul a ieșit din termen, nu mai e valabil din punct de vedere juridic.

ADVERTISEMENT

Radu Naum – Sunteți sigur că lucrurile sunt în regulă? Dacă nu va fi întrerupeți televizarea?

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu – Cu tot respectul pentru televiziunea dumneavoastră, care a plătit banii, dar banii nu au ajuns la cluburi.

„Nu e o hotărâre definitivă a noastră. Vă dau cuvântul de onoare că nu am făcut acest gest ca să vindem noi bilete, pentru că meciul se va juca oricum cu casa închisă. Niciodată nu m-a sunat domnul Nicoară.

Astăzi s-au vândut cel puțin 4.000 de bilete, au plecat încă 7.000 de bilete la CSU și se vor vinde cel puțin 20.000 de bilete”, a mai spus Adrian Mititelu.

„ Nu vreau să intru într-un conflict cu domnul Mititelu, văd că este foarte supărat, se ceartă cu toată lumea, iar când un om e supărat, încerci să vezi ce are. Eu l-am sunat, nu mi-a răspuns și nu a revenit cu un apel.

L-am lăsat în supărarea lui și mi-am văzut de ale mele. Televiziunile nu pot acoperi tot bugetul unui club de fotbal, că atunci ne-am face cu toții echipe de fotbal și ar plăti televiziunile. Să plătim mai mult de 100.000 de euro un meci?

Tot începutul acestui campionat a produs spectacol, inclusiv în tribune. Meciurile din această etapă și cele din următoarea etapă sunt deja plătite, pentru că noi plătim în avans. E o încălcare a regulamentului media ce s-a întâmplat după FCSB – FC U Craiova. Trebuie să existe consecințe.

Cei de la Ligă trebuie întrebați ce se va întâmpla dacă nu va fi televizat meciul, avem contract cu LPF, nu cu domnul Mititelu.

Vor exista penalizări pentru toate cluburile de fotbal din România, asta cred eu, probabil se va face o reunire a Consiliului LPF”, a declarat Orlando Nicoară.