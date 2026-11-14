Contre în studio pe subiectul Denis Drăguș: „E consacrat!” vs. „37 de goluri în 10 ani!”

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Denis Drăguș a venit la FCSB drept „salvatorul patriei”, iar Gigi Becali s-a bucurat că l-a ademenit cu un salariu de 1 milion de euro pe an. Din păcate pentru fotbalist și pentru FCSB, atacantul este mai tot timpul accidentat și pare departe de forma bună care să-l facă un jucător de temut în Superliga.

Denis Drăguș s-a accidentat din nou și s-a dus la „vraci” la Belgrad pentru a trece peste probleme

Astfel, experții încep să se întrebe dacă acest transfer își mai are rostul. În studioul Digi Sport, singurul care l-a apărat pe Drăguș a fost Ilie Dumitrescu. „E un jucător consacrat. Este o certitudine”, a subliniat Dumitrescu, atunci când Radu Naum vorbea despre desele accidentări ale lui Drăguș și lipsa sa de eficiență în fața porții.

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Jurnalistul Radu Naum a remarcat : în ciuda faptului că este un atacant foarte lăudat, Drăguș nu prea se lipește de gol indiferent de echipă. „El, la echipa României, are o rată bună, șapte goluri în 21 de meciuri, dar în cariera lui, în zece ani, are 37 de goluri. Nu a reușit să se impună, să rămână în Turcia. Toți ăștia… Uită-te la Polonia, cu ce jucători vin! Ce fac ăia? Cum reușesc ăia să stea? Cum reușește Chivu să ia un polonez? Nici măcar nu se gândește să ia un român. Ia un polonez, croat, sârb”, a remarcat Naum în studioul Digi Sport.

Ianis Zicu e de părere că fotbaliștii români au o mare problemă cu mentalitatea

Antrenorul , nu doar Denis Drăguș. „Noi avem o problemă psihică. Ne dorim toți, în interior, ca mâine să fim mai buni. Dar pe teren și când începe antrenamentul, nu o faci voluntar. E greu să schimbi peste noapte ce n-ai făcut 18 ani, de la copii și juniori”, a explicat Ianis Zicu.