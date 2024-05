După legată de o declarație dată de Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani a oferit o primă reacție pentru oficialul lui FCU Craiova.

Contre între FCU Craiova și Valeriu Iftime, patronul FC Botoșani: “Să terminăm cu discuțiile astea”

Marcel Pușcaș a spus despre Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, că ar fi acuzat blat la meciul FCU Craiova – U Cluj 3-2. Oficialul oltenilor, însă, susține că nu a fost vorba despre așa ceva și că astfel de lucruri nu mai au loc în fotbalul actual din România.

Pe tema acestui subiect, Valeriu Iftime a ținut să ofere o ultimă reacție pentru a închide subiectul. este de acord cu declarația oficialului de la FCU Craiova și susține că lucrurile doar au părut să fie în direcția unui meci aranjat.

Dar finanțatorul moldovenilor este convins de faptul că Ioan Ovidiu Sabău nu ar putea să facă un astfel de gest în fotbal și l-a asemănat cu alți mari foști fotbaliști care antrenează și care nu ar aranja meciuri, datorită mentalității lor.

“Eu am spus că se poate interpreta. Pentru că într-adevăr, a părut că au jucat cu echipa a doua. Dar nu cred că U Cluj nu a făcut mai mult sau nu a putut mai mult. A fost învinsă clar.

Are dreptate Marcel Pușcaș. Eu nu am spus niciodată că se poate discuta despre o lipsă de combativitate, ca să nu o numesc altfel. Asta cred. Eu am văzut doar o parte din meci.

Dar mi-a spus cineva că ‘E nenorocire, Clujul joacă doar cu jumate din echipă’. Într-adevăr, nu jucau unul sau doi. Eu am spus că nu îl văd nicio secundă pe Sabău că s-ar gândi vreodată să atingă un așa subiect.

El așa e făcut, ca toții foștii mari fotbaliști, Dorinel Munteanu, Rednic, toți. Trebuie să încetăm cu discuția asta, pentru că facem un mare deserviciu fotbalului”, a declarat Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.

Marcel Pușcaș, răspuns pentru Valeriu Iftime: “Nu se mai poartă lucrurile astea de 20 de ani”

“Nu cred că au fost contracandidate care și-au câștigat prea ușor punctele. Chiar am făcut o declarație la o afirmație a domnului Iftime cum că U Cluj nu a jucat cu doi titulari la Craiova. Era vorba că Neluțu Ovidiu Sabău nu i-a băgat pe Popa și Chipciu, iar acest lucru ne-ar fi ajutat să obținem victoria.

O afirmație foarte clară, dar mă rog. A vrut să pună puțină presiune pe unii adversari, îl înțeleg pe domnul Intime. Mai poartă chestia asta. Referitor la acel meci, RMN-ul lui Popa ducea la a nu juca. Iar la Chipciu nu știu ce a fost. Dar dacă Sabău ar fi făcut ceva în felul acesta, nu trebuia să îl bage pe Nistor, care avea și o mască pe figură. E și un pion important pentru U Cluj.

Așa puteam să zic și eu că s-a vorbit cu Hanca să se rateze penalty la Ploiești și așa mai departe. Eu nu cred că acum se mai poartă lucrurile astea. Important ca noi să ne facem treaba și facem cele trei puncte, iar jucătorii să joace așa cum au demonstrat că pot înainte”, a mai spus Marcel Pușcaș la FANATIK SUPERLIGA.

Contre între Valeriu Iftime și Marcel Pușcaș