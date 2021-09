Contre între Ionuț Chirilă și Ilie Poenaru: ”Avem de lucrat fizic, tehnic, tactic” / ”Îi prezint datele și rapoartele”

Ilfovenii au fost , scor 2-3, în primul meci al lui Chirilă în Liga 1 pe banca tehnică a celor de la Academica.

Tehnicianul în vârstă de 55 de ani în urmă cu o săptămână, după ce Ilie Poenaru a fost dat afară.

Ionuț Chirilă și Ilie Poenaru, contre la distanță

După ce Academica Clinceni a pierdut întâlnirea cu FCSB, din etapa a Ligii 1, Ionuț Chirilă l-a atacat pe predecesorul său Ilie Poenaru considerând că echipa este nepregătită din toate punctele de vedere, iar contra fostului antrenor al ilfovenilor nu s-a lăsat așteptată.

Întrebat la ce mai are de lucrat pentru a face o echipă competitivă la Clinceni, Chirilă a răspuns: ”Fizic, tehnic, tactic, tot. Uitați-vă la ultimele partide de campionat și modul în care am jucat azi. Am fost inteligenți, nu am aruncat mingi în tribune, am făcut posesie, cu niște jucători cărora le-am spus că doar cu inteligență putem câștiga.

Nu am câștigat, dar pentru mine e important jocul. FCSB are jucători de clasă și a câștigat din momente de joc, nu că ne-au fost superiori ca joc colectiv. Astăzi Clinceniul a demonstrat că începe un nou drum.

Îmi plac lucrurile cu grad înalt de dificultate. Cine lua o echipă ca mine, cu 2 puncte în etapa a 9-a? Nimeni, doar eu că sunt un nebun. Eu trebuie să-mi asum riscul să construiesc. Clinceniul a murit frumos!

Nu au făcut puncte cu echipele accesibile, din zona de jos, trebuia să facă puncte cu Argeș, cu Mioveni, cu Dinamo, care e într-o situație deplorabilă. Acum vine artileria grea, după FCSB vine Botoșani, după părerea mea cea mai puternică echipă din campionat, ca joc”.

Poenaru, acid cu urmașul său de la Clinceni

Replica lui Ilie Poenaru nu s-a lăsat așteptată și este pregătit să-i pună la dispoziție urmașului său toate datele de care are nevoie. ”În momentul în care preiei echipa din mers, îți asumi aceste lucruri. Dar în acel moment, nu trebuie să dai vina pe cel dinaintea ta.

E problema lui, să declare ce vrea, eu știu ce am făcut acolo, știu ce am lăsat. Dacă își dorește să vadă atât de mult la ce nivel era echipa, o să-i prezint toate datele și parametrii. De ce a putut să alerge și să aibă ritm aseară?

Hai să ne gândim puțin la ce s-a întâmplat. Ia puțin meciurile de care vorbești și analizează-le și vezi care au fost factorii care au dus la aceste rezultate. În fine, eu nu vreau să comentez absolut nimic, să declare ce vrea el, eu știu ce am făcut la Clinceni și sunt mândru. Sunt momente la echipe când treci prin anumite perioade care influențează.

Acum, ce să fac, să mă apuc să spun ce factori au influențat? Nu mă apuc, că nu sunt doar de natură fotbalistică. Noi, antrenorii tineri, care am venit cu entuziasm și cu elan, ne dorim să facem performanță mare și să ridicăm fotbalul românesc.

Asta este cel mai important și trebuie să colaborăm cu toții, nu să stăm să căutăm să ne înțepăm unii pe alții sau să dăm unii în alții, pentru că suferă fotbalul românesc din această cauză. În loc să vedem ce se întâmplă cu toate naționalele noastre, noi stăm să aruncăm vina în stânga și în dreapta”, a declarat POenaru la emisiunea .