Contre la Fanatik SuperLiga după ce Deian Sorescu a fost scos din nou la pauză în meciul cu Farul: ”La FCSB se fac schimbările la supărare?”

Schimbarea lui Deian Sorescu la pauza partidei cu Farul, motiv de contre între Andrei Vochin și Florin Gardoș

În cadrul celei mai noi ediții a , invitații Andrei Vochin și Florin Gardoș s-au contrat pe tema schimbării lui Deian Sorescu la pauza întâlnirii FCSB – Farul Constanța.

”Farul a jucat în 4-3-1-2, iar acei 3 jucători nu puteau să acopere toată lățimea terenului. Și unde s-au creat ocaziile? În benzi. În special prin prezența lui Sorescu în partea stângă. Sorescu a fost unul dintr cei mai buni jucători din prima repriză, dar probabil că are o problemă fizică și nu poate să joace decât 45 de minute”, a declarat Andrei Vochin.

Momentul a fost speculat imediat de Robert Niță, care nu s-a abținut să nu condimenteze discuția cu o glumă: ”A avut un lipsus muscular”.

Consilierul lui Răzvan Burleanu a continuat cu laudele la adresa lui Deian Sorescu. ”După meciul trecut am criticat toți schimbarea lui Sorescu și cei de la FCSB au venit și au spus că a avut o problemă fizică. Mă gândesc că acest lucru l-a împiedicat pe cel mai bun jucător de pe teren din prima repriză să nu continue.

Și pe un post pe care nu l-am mai văzut. A jucat fundaș dreapta, mijlocaș dreapta, mijlocaș stânga și lipsea fundaș stânga. Acum a făcut-o și a făcut-o chiar mai bine decât în primul meci când a jucat fundaș dreapta”, a mai spus Vochin.

Gardoș se aștepta ca Sorescu să fie înlocuit

În schimb, Florin Gardoș este de părere că Deian Sorescu a făcut foarte multe greșeli în prima repriză a meciul cu Farul și se aștepta ca acesta să fie schimbat la pauză, în ciuda faptului că nu este de acord cu acest lucru.

”Cu vreo 5 minute înainte de pauză am intrat pe aplicația Superbet și mă uitam oare pot alege câte schimbări se vor face sau să aleg jucătorul care va fi schimbat? Eram 100% sigur că Sorescu va fi schimbat.

A pierdut foarte multe mingi. A recuperat, s-a zbătut, dar a pasat greșit. Eu nu-l schimbam, pentru că dacă nu faci vreo greșeală gen Dawa sau să fi supărat chiar rău pe un jucător, nu-l iei așa…”, a explicat Gardoș.

A fost momentul potrivit pentru ca Robert Niță să facă o nouă glumă. ”Păi ce, la FCSB se fac schimbări la supărare?”, a întrebat ironic fostul atacant la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cum făcea Becali schimbările pe vremuri la FCSB

Florin Gardoș a povestit o întâmplare din perioada în care evolua la FCSB și a urmărit un meci din lojă alături de Gigi Becali în care a văzut pentru prima dată cum se făceau schimbările la formația ”roș-albastră”.

”Nu sunt de acord cu astfel de antrenori, mi s-a întâmplat și mie să fiu schimbat că am greșit sau că am început slab meciul. E foarte urât să fi schimbat în prima repriză sau chiar și la pauză. Am pățit-o în Anglia.

Am pățit-o și la Steaua (n.r. – FCSB), la meciul cu Stuttgart. Mi-am pierdut adversarul din marcaj și a dat gol cu capul la corner. M-am simțit oribil. Antrenor era Reghe (n.r. – Laurențiu Reghecampf).

Am avut odată o revelație, un meci la Vaslui când am făcut deplasarea cu echipa și nu am prins lotul. M-a afectat destul de tare și atunci am fost în tribună și am nimerit în lojă cu domnul Becali. Eu fiind destul de tinerel atunci și nu credeam în poveștile cu schimbările am avut un șoc când am văzut că suna să spună bagă-l pe ăla sau pe celălalt.

Vorbesc de a doua repriză, dar eu nu credeam până în acel moment. Nu m-am gândit să plec, mai aveam contract destul de mult și echipa mergea bine. Vorbea la telefon cu cineva, nu știu cu cine, și zicea ‘ce să fac, ce zici, pe cine să schimb?’.

Nu a sunat direct pe cineva de pe bancă, vorbea cu altcineva, se consulta. Apoi nu l-am văzut cum ajungea informația la bancă, probabil dădea mesaj sau transmitea prin altcineva. Am zis să nu mai pun atâta suflet că nu joc, pentru că nu mai este legat de cum mă pregătesc sau ce fac la antrenament”, a precizat Gardoș, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.