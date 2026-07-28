Sport

Contre la Universitatea Craiova înaintea returului cu Levski: ”Suporterii să nu se cramponeze de această situație”

Universitatea Craiova se pregătește de returul cu Levski Sofia, dar situația este tensionată. Nu atât în plan sportiv, ci mai ales din cauza unei decizii a conducerii clubului.
Traian Terzian
28.07.2026 | 23:17
Contre la Universitatea Craiova inaintea returului cu Levski Suporterii sa nu se cramponeze de aceasta situatie
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Scandal la Universitatea Craiova înaintea returului cu Levski. Sursă foto: Sport Pictures
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Deși suporterii lui Levski au primit interzis din partea UEFA la returul cu Universitatea Craiova, oficialii grupării din Bănie au descoperit că ultrașii bulgari și-au cumpărat bilete pe cont propriu. S-a decis invalidarea respectivelor tichete, lucru care i-a enervat teribil chiar și pe susținătorii campioanei României.

Tensiuni la Universitatea Craiova înaintea returului cu Levski

Fanii ”alb-albaștrilor” au protestat față de decizia clubului și au emis un comunicat extrem de dur. Directorul CS Universitatea Craiova, Pavel Badea, s-a arătat deranjat de implicarea suporterilor olteni în această problemă și consideră că măsura este una în conformitate cu decizia UEFA.

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”Este o decizie pe care UEFA a luat-o și mi se pare firesc să o respectăm. Ceea ce au făcut suporterii lui Levski nu este normal, iar acum suportă consecințele. Este decizia UEFA, putem noi să o contestăm?

Bineînțeles că îmi pare rău pentru suporteri, însă decizia clubului a fost luată din dorința de a evita orice probleme pe stadion. Nimeni nu își dorește să existe persoane infiltrate care să destabilizeze atmosfera. Sincer, nu înțeleg această supărare. Sunt convins că lucrurile se vor liniști, iar majoritatea suporterilor Universității Craiova vor privi această decizie cu înțelegere.

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Meciul de mâine (n.r. – miercuri, 29 iulie) este, fără exagerare, cât un întreg sezon. O eventuală calificare ne-ar asigura, practic, prezența în grupele unei competiții europene, ceea ce este un obiectiv extrem de important. Dacă suporterii noștri se cramponează de această situație, cred că nu este momentul potrivit”, a declarat Badea, la Prima Sport.

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Ce așteaptă de la jucători la partida cu Levski

Oficialul din Bănie este conștient de faptul că trupa lui Filipe Coelho va avea parte de joc dificil cu Levski Sofia și speră ca strategia tehnicianul portughez de a odihni o serie de jucători la derby-ul cu Dinamo să aibă efect la duelul din Champions League.

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”Mi se pare normal ca, din primul până în ultimul minut, toți cei care iubesc Universitatea Craiova să fie alături de echipă. Eu voi fi în tribună, împreună cu familia și prietenii mei, pentru a susține echipa.

Ne așteaptă un adversar foarte puternic. Va trebui să îl învingem prin atitudine, caracter și voință, exact lucrurile care ne-au lipsit în meciul cu Dinamo. Va fi o partidă extrem de importantă pentru parcursul echipei, atât în campionat, cât și în competițiile europene.

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Jucătorii trebuie să fie conectați 100% și să trateze acest meci cu maximă responsabilitate. Decizia antrenorului de a menaja o parte dintre titulari la meciul cu Dinamo poate fi justificată doar dacă mâine obținem calificarea. Înfrângerea cu Dinamo a fost greu de acceptat pentru suporteri.

Meciul de mâine reprezintă momentul ideal pentru a demonstra că strategia antrenorului a fost una inspirată. Este evident că unii jucători au fost odihniți special pentru această partidă. Rămâne de văzut dacă această alegere se va dovedi câștigătoare printr-o calificare în turul următor”, a spus Pavel Badea.

Conducerea Universității Craiova, pusă la zid

Suporterii lui Levski Sofia au primit interzis din partea UEFA să facă deplasarea pentru partida cu Universitatea Craiova din manșa secundă a turului 2 preliminar al Champions League, după ce s-au luat la bătaie cu suporterii lui Borac Banja Luka în faza precedentă a competiției.

În ciuda interdicției, fanii bulgari și-au cumpărat bilete pe cont propriu printre susținătorii olteni. Din informațiile FANATIK, oficialii din Bănie au descoperit aproximativ 300 de tichete achiziționate de oaspeți și au hotărât să le anuleze.

Așa cum era de așteptat, decizia clubului Universitatea Craiova nu a fost primită prea bine de suporterii lui Levski. Aceștia au considerat că este vorba de discriminare, deoarece și-au cumpărat biletele de pe platforma oficială.

Însă, o poziție extrem de dură a avut și Peluza Nord Craiova, care printr-un comunicat și-a exprimat indignarea față de modul în care au ales să se comporte oficialii Universității cu susținătorii campioanei Bulgariei.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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