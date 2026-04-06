Control inopinat! Ce s-a întâmplat imediat după finalul meciului U Craiova – CFR Cluj 2-0. Exclusiv

Emoții pentru jucătorii de la Universitatea Craiova și CFR Cluj. Mai mulți fotbaliști au fost luați în primire de oficialii ANAD. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe stadionul Ion Oblemenco.
06.04.2026 | 22:35
Control inopinat Ce sa intamplat imediat dupa finalul meciului U Craiova CFR Cluj 20 Exclusiv
Patru jucători au fost testați de ANAD după Universitatea Craiova - CFR Cluj
Control antidoping la finalul derby-ului din etapa a treia a play-off-ului SuperLigii României. După fluierul final al partidei dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, oficialii Agenției Naționale Anti-Doping au demarat procedurile standard, iar câte doi jucători de la fiecare echipă au fost selectați pentru testare.

Patru jucători au fost testați de ANAD după Universitatea Craiova – CFR Cluj

Acțiunea face parte din controalele periodice efectuate de ANAD, menite să garanteze corectitudinea competiției și să prevină utilizarea substanțelor interzise. Astfel de verificări sunt frecvente, mai ales în meciurile cu miză. Fotbaliștii au fost nevoiți să ofere probe de urină, conform regulamentelor în vigoare.

FANATIK a aflat că, de această dată, de la Universitatea Craiova au fost selectați Etim și Băsceanu, în timp ce din tabăra celor de la CFR Cluj au fost testați Cordea și Alibek. Jucătorii s-au prezentat în fața oficialilor Agenției Naționale Anti-Doping. Rezultatele acestor teste urmează să fie analizate în laboratoare acreditate.

Universitatea Craiova, la al treilea control antidoping din acest sezon

Nu este prima oară când jucătorii de la Universitatea Craiova sunt nevoiți să meargă la control antidoping după meciurile din Superliga României. De altfel, acesta este chiar al treilea episod de acest gen. În luna ianuarie, după un meci cu FC Botoșani, căpitanul Nicușor Bancu și Vasile Mogoș au oferit probe de urină. Ambii au fost declarați curați.

Și în luna noiembrie, echipa din Bănie a fost testată de oficialii de la Agenția Națională Anti-Doping. La finalul unui duel cu FC Argeș, jucat pe stadionul din Mioveni, chiar primul al lui Filipe Coelho pe banca Universității Craiova, doi fotbaliști ai oltenilor au fost chemați la testare. Nici atunci nu au fost probleme.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
'Hagi s-a răzgândit!'. Anunțul care dă peste cap toate scenariile: 'S-a întâmplat ceva'
iamsport.ro
'Hagi s-a răzgândit!'. Anunțul care dă peste cap toate scenariile: 'S-a întâmplat ceva'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!