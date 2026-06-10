Control la sânge în SUA! Ipostază umilitoare pentru Kevin De Bruyne și colegii săi din naționala Belgiei

Campionatul Mondial este pe cale să înceapă, însă echipele participante se confruntă cu mai multe probleme la intrare pe teritoriul Statelor Unite Ale Americii. Controalele amănunțite s-au înmulțit, iar jucătorii sunt supuși unor verificări cât mai detaliate înainte de a fi lăsați să își continue drumul împreună cu echipele de care aparțin.
Cupa Mondială din acest an începe joi, 11 iunie, cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud. Competiția este în atenția autorităților, toată lumea fiind controlată înainte de a pătrunde pe teritoriul țărilor gazdă, SUA, Mexic și Canada. După ce golgheterul din Irak a fost interogat preț de 7 ore înainte ca accesul, iar cel mai bun arbitru african a primit interzis, noi imagini uluitoare fac înconjurul internetului.
Mai exact, Kevin De Bruyne și coechipierii săi din Belgia au trecut prin controalele de imigranți înainte de Cupa Mondială. Jucătorii lui Rudi Garcia au fost căutați până și în încălțăminte, iar expresiile de pe chipurile lor transmiteau starea de disconfort pe care o simțeau în timp ce autoritățile analizau fiecare detaliu posibil.
Nici echipa Uzbekistanului nu a scăpat de control. Echipa pregătită de legendarul Fabio Cannavaro bifează un ultim meci amical, cu Olanda, înaintea debutului la Cupa Mondială. Forțele de ordine i-au spus pe fotbaliști, dar și pe cei din staff, la un control la care au folosit inclusiv câini care să adulmece posibile pericole, precum explozibilul sau substanțele interzise.
Publicul din România poate urmări la televizor meciurile de la Campionatul Mondial din vara acestui an. Turneul final din acest an, precum și cel din 2030, vor fi transmise de către Antena 1, Antena 3 CNN, dar și pe platforma Antena Play, care necesită realizarea unui cont pentru o anumită sumă de bani.