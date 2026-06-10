Control la sânge în SUA! Ipostază umilitoare pentru Kevin De Bruyne și colegii săi din naționala Belgiei

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Campionatul Mondial este pe cale să înceapă, însă echipele participante se confruntă cu mai multe probleme la intrare pe teritoriul Statelor Unite Ale Americii. Controalele amănunțite s-au înmulțit, iar jucătorii sunt supuși unor verificări cât mai detaliate înainte de a fi lăsați să își continue drumul împreună cu echipele de care aparțin.

Controale aspre la Cupa Mondială

Competiția este în atenția autorităților, toată lumea fiind controlată înainte de a pătrunde pe teritoriul țărilor gazdă, SUA, Mexic și Canada. După ce noi imagini uluitoare fac înconjurul internetului.

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Mai exact, Kevin De Bruyne și coechipierii săi din Belgia au trecut prin controalele de imigranți înainte de Cupa Mondială. Jucătorii lui Rudi Garcia au fost căutați până și în încălțăminte, iar expresiile de pe chipurile lor transmiteau starea de disconfort pe care o simțeau în timp ce autoritățile analizau fiecare detaliu posibil.

Kevin De Bruyne and his Belgium teammates going through immigration checks ahead of the World Cup 🚨 Welcome to the USA 🇺🇸😅 — GiveMeSport (@GiveMeSport)

Uzbekistanul, controlat de autorități chiar și cu câini

Nici echipa Uzbekistanului nu a scăpat de control. Echipa pregătită de legendarul Fabio Cannavaro bifează un ultim meci amical, cu Olanda, înaintea debutului la Cupa Mondială. Forțele de ordine i-au spus pe fotbaliști, dar și pe cei din staff, la un control la care au folosit inclusiv câini care să adulmece posibile pericole, precum explozibilul sau substanțele interzise.

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😳🐕REGISTRO SUPER ESTRICTO HASTA CON PERROS Así fue el protocolo de seguridad con la Selección de Uzbekistán previo al amistoso contra Países Bajos en Estados Unidos.🇺🇿 — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM)

Postul TV din România care transmite CM 2026

din vara acestui an. Turneul final din acest an, precum și cel din 2030, vor fi transmise de către Antena 1, Antena 3 CNN, dar și pe platforma Antena Play, care necesită realizarea unui cont pentru o anumită sumă de bani.