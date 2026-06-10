Sport

Control la sânge în SUA! Ipostază umilitoare pentru Kevin De Bruyne și colegii săi din naționala Belgiei

Haos total înainte de startul Cupei Mondiale. După mai multe probleme la granițe cu vizele, nici jucătorii profesioniști nu scapă de controalele amănunțite. Cum a fost surprins Kevin De Bruyne, liderul Belgiei.
Mihai Dragomir
11.06.2026 | 00:24
Control la sange in SUA Ipostaza umilitoare pentru Kevin De Bruyne si colegii sai din nationala Belgiei
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Belgia, supusă la controale aspre înainte de a intra pe teritoriul SUA. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
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Campionatul Mondial este pe cale să înceapă, însă echipele participante se confruntă cu mai multe probleme la intrare pe teritoriul Statelor Unite Ale Americii. Controalele amănunțite s-au înmulțit, iar jucătorii sunt supuși unor verificări cât mai detaliate înainte de a fi lăsați să își continue drumul împreună cu echipele de care aparțin.

Controale aspre la Cupa Mondială

Cupa Mondială din acest an începe joi, 11 iunie, cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud. Competiția este în atenția autorităților, toată lumea fiind controlată înainte de a pătrunde pe teritoriul țărilor gazdă, SUA, Mexic și Canada. După ce golgheterul din Irak a fost interogat preț de 7 ore înainte ca accesul, iar cel mai bun arbitru african a primit interzis, noi imagini uluitoare fac înconjurul internetului.

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Mai exact, Kevin De Bruyne și coechipierii săi din Belgia au trecut prin controalele de imigranți înainte de Cupa Mondială. Jucătorii lui Rudi Garcia au fost căutați până și în încălțăminte, iar expresiile de pe chipurile lor transmiteau starea de disconfort pe care o simțeau în timp ce autoritățile analizau fiecare detaliu posibil.

Uzbekistanul, controlat de autorități chiar și cu câini

Nici echipa Uzbekistanului nu a scăpat de control. Echipa pregătită de legendarul Fabio Cannavaro bifează un ultim meci amical, cu Olanda, înaintea debutului la Cupa Mondială. Forțele de ordine i-au spus pe fotbaliști, dar și pe cei din staff, la un control la care au folosit inclusiv câini care să adulmece posibile pericole, precum explozibilul sau substanțele interzise.

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Postul TV din România care transmite CM 2026

Publicul din România poate urmări la televizor meciurile de la Campionatul Mondial din vara acestui an. Turneul final din acest an, precum și cel din 2030, vor fi transmise de către Antena 1, Antena 3 CNN, dar și pe platforma Antena Play, care necesită realizarea unui cont pentru o anumită sumă de bani.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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