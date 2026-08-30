Controversa Cătălin Cîrjan în jocul lui Dinamo! Cifrele Wyscout fac lumină după ce Nuno Campos i-a schimbat poziția

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Dinamo are un început foarte bun de sezon, peste așteptări chiar ținând cont de modificările din lot, de schimbarea de antrenor și de sistem. Câinii sunt lideri după ultima etapă și din această postură au și mers la Arad, acolo unde au întâlnit o trupă extrem dificilă și de competitivă, creație a antrenorului Maxim. Rezultatul final i-a nemulțumit pe dinamoviști și, în secundar, a declanșat o nouă discuție despre aportul lui Cîrjan în jocul liderului.

Ce loc are Cătălin Cîrjan în sistemul lui Campos de la Dinamo

Campos a schimbat sistemul la Dinamo, preferând un 4-4-2 în care Cîrjan este (pe hârtie cel puțin) mijlocaș stânga. Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a explicat în dese rânduri faptul că staff-ul lui Dinamo este mulțumit de aportul și randamentul lui Cîrjan, de astăzi. Cum percepțiile pot fi subiective, FANATIK a analizat jocul lui Cîrjan cu cifrele (Wyscout) pe masă. Am pus lupa pe statistica meciului Corvinul – Dinamo, pe cifrele lui Cîrjan din meci și am pus totul în contextul statisticii carierei lui Cătălin. Câteva idei interesante nu au întârziat să apară.

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Corvinul – Dinamo; Wyscout confirmă percepția generală + Campos prezintă simptome acute de antrenor meseriaș

Cu alte cuvinte, rezultatul de egalitate ar putea să o dezavantajeze pe Dinamo, raportat la desfășurarea partidei și la statistica jocului, dar punctul obținut de Corvinul răsplătește pe bună dreptate organizarea, disciplina și efortul hunedorenilor. Cifrele induc însă și o altă concluzie (pur personală de această dată): Campos este un antrenor inteligent, care s-a mulat perfect pe caracteristicile lotului și pe stilul de joc pe care Dinamo deja îl avea din era Kopic.

Schimbarea de substanță adusă de Campos a fost implementarea acestui 4-4-2. În acest sistem sunt cel puțin 3 inovații importante aduse de portughez, toate reușite (cel puțin până în acest moment): utilizarea lui Soro în centrul linei de mijloc, mutarea lui Cîrjan în stânga și urcarea lui Musi în atac (din poziția sa de extremă din sezoanele precedente).

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Astfel, la Arad Dinamo s-a prezentat cu Soro și Mărginean în centru, Armstrong în dreapta și Cîrjan în stânga. Dar rolurile celor doi mijlocași laterali sunt foarte diferite: Armstrong are clar profilul unei extreme (6 centrări și 5 driblinguri cu Corvinul), în timp ce Cîrjan este un mijlocaș lateral care intră constant la interior, coordonând acțiunile de atac din stânga și lăsând banda lui Opruț. Pe faza de atac, Dinamo nu este o echipă “simetrică”, iar asta este o nota bună pentru Campos, care a găsit rolul potrivit pentru jucătorii săi și calitățile lor.

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Este noua poziție optimă pentru Cîrjan? Sau ar trebui mutat în centru?

Să vedem ce spun cifrele la Arad, cei mai frecvenți parteneri de pasă ai lui Cîrjan au fost Opruț – 18 pase schimbate, Karamoko și Soro – câte 11. Practic, partea stângă a funcționat prin triunghiurile Opruț–Cîrjan–Soro și Opruț–Cîrjan–Karamoko. Soro este cel care face legătura între linii, dar Cîrjan este regizorul atacurilor inițiate în jumătatea stângă a terenului. Iar Wyscout nu lasă loc de dubii: centrul de greutate al atacurilor dinamoviste la Arad a fost în mod evident deplasat spre stânga (52% din atacuri acolo s-au întâmplat).

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De altfel, golul lui Dinamo se marchează pe traseul Opruț (repunere de la margine) – Soro – Cîrjan – Karamoko. Ca opinie pur personală, unul dintre motivele pentru care jocul ofensiv al lui Dinamo arată bine este acela că francezul este potențat de prezența lui Cîrjan , chiar și atunci când joacă atacant, se lasă ușor în stânga. Din această poziție a marcat și în Giulești. Mai mult, golul de la Arad este în mare parte opera lui Cîrjan, nu doar prin assist, ci prin poziționarea inteligentă în spatele fundașului lateral, acolo unde primește pasa lui Soro.

Poate face Dinamo o astfel de faza în dreapta? Mult mai greu, pentru că Irimia nu are anvergura lui Opruț, iar Armstrong și Mărginean nu au în portofoliu abilitățile lui Soro și Cîrjan. Acolo fazele de atac înseamnă acțiuni luate pe cont propriu de Armstrong, sau baloane puse în careu de Irimia sau Armstrong. După minutul 70, odată cu ieșirea lui Hintsa, Cîrjan a urcat în poziție de al doilea vârf, poziție din care a și ratat acea ocazie la pasa inventată de Pinto.

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Cîrjan, imprecis în fața porții

Mutarea lângă Karamoko l-a adus imediat în poziții de finalizare, dar i-a scos în evidență acest minus – imprecizia în fața porții. Cîrjan nu are “killer instinct”, iar Campos a înțeles asta. De aceea l-a distribuit în stânga, cu misiunea de a primi între linii, cu fața la poartă și de a construi și tot de aceea caută un vârf cu calități complementare pentru Karamoko pentru situațiile în care trebuie să atace cu două vârfuri de meserie. Ca număr 10 sau al doilea vârf e nevoie și de alte abilitați, pe care Cîrjan nu le are sau, în orice caz, nu sunt printre cele mai importante calități ale sale.

La Arad a avut 3 dueluri (două ofensive, unul defensiv) și le-a pierdut pe toate. În general, are 37.5% dueluri ofensive câștigate și doar 0.94 driblinguri în 90 de minute (doar 42% reușite). În schimb, tot Cîrjan are 2 assisturi din 0.65 xA și a bifat 17 șuturi (pe locul 2 în clasamentul mijlocașilor din SuperLiga).

Concluzii despre Cătălin Cîrjan

Cu Corvinul, Cîrjan a avut cele mai multe “deep completion” (pase către zona aflată la 20 de metri, sau mai puțin, de poarta adversă) – 6. Iată de ce Campos a preferat să îl pună în situația de a primi mingea cu fața la poartă, într-o zonă în care intensitatea duelurilor e mai mică, pentru a-i oferi spațiul și timpul necesare pentru pasa decisivă sau șut.

Cîrjan nu este un mijlocaș de duel, de recuperare (locul 66 printre mijlocașii din SuperLiga la acest capitol) sau o extremă care elimină adversari în mod repetat prin dribling sau viteză. De aceea l-a scos din centru și din zona careului și l-a trimis în stânga. Ce lipsește din această analiză, bazată exclusiv pe cifre, este termenul de comparație. Și asta pentru că din lotul lui Dinamo lipsește o dublură de mijlocaș ofensiv. Singurul care ar putea juca acest post fiind Soro (folosit însă mijlocaș central). Tarbă, unul dintre favoriții suporterilor, este un fotbalist cu un profil complet diferit, nepotrivit pentru rolul interpretat astăzi de Cîrjan .

Dincolo de percepții, Cîrjan este astăzi un jucător important pentru jocul lui Dinamo, iar poziția în care a fost distribuit de Campos îl avantajează. Mijlocaș lateral care intră în centru este (cifrele o spun), o poziție mai potrivită decât număr 10, pentru că nu excelează la capitolul dueluri și nici nu se descurcă cu spatele la poartă. Intrând din stânga însă, Cîrjan își pune mai ușor în valoare calitățile – viziune de joc, destabilizare prin pătrundere sau pasa, apariție la finalizare din linia a doua.

Ce spune Andrei Nicolescu despre cifrele lui Cîrjan

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre evoluțiile lui Cătălin Cîrjan din ultima perioadă. Oficialul clubului din Ștefan cel Mare a scos în evidență faptul că, meci de meci, mijlocașul se numără printre jucătorii cu cele mai bune cifre de pe teren.

„Nu știu ce să zic. Se vorbește despre Cîrjan că nu mai joacă. Opinia publică a preluat această idee. Nu se mai apreciază obiectiv jocul lui. Dacă aseară (n.r. meciul cu Corvinul) ar fi dat gol, era omul meciului. Din păcate, nu a dat. E o nereușită pentru el. Cred că a făcut un meci bun. E apreciat de cei care analizează statistic meciurile. La final, se plasează mereu în primii 4-5 jucători de pe teren. Suporterii așteaptă să dea gol și pasă de gol în fiecare meci.

Per ansamblu, cred că e la același nivel ca anul trecut și poate să progreseze și mai mult. Cîrjan este o rotiță pe care Mister o vede foarte importantă. Dacă dădea gol, era omul meciului”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.