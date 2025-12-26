Controversa FC26! La ce să te aștepți de la noua vedetă din lumea gamerilor

ADVERTISEMENT

De fiecare dată este agitație în lumea gamerilor atunci când EA Sports își lansează deja celebrul joc de fotbal. Pe 26 septembrie s-a lansat FC26 și deja a creat foarte multe discuții între jucătorii consacrați ai celebrei serii. FANATIK a căutat opinii printre gameri și publicații de profil pentru a înțelege cu ce vine nou FC26. Care sunt plusurile și care sunt minusurile pentru cea mai nouă versiune a celui mai îndrăgit simulator de fotbal.

O veste importantă pentru fanii din România este că SuperLiga nu va lipsi din FC26. Este una dintre puținele ligi din estul Europei pe care le poți alege. Din zonă ar mai fi Grecia și Cehia. Sunt actualizate toate echipele cu transferurile realizate în vară.

Pentru cei care au ratat ultimii ani ai jocului oferit de EA Sports, numele FC26 ar putea suna destul de ciudat. De ce nu mai este FIFA? Ei bine, între forul care conduce fotbalul internațional și dezvoltatorii de la EA Sports a avut loc o ruptură în 2023. Astfel, FIFA 23 a fost ultimul joc care a purtat acest nume devenit celebru încă din anii ’90.

Mai exact, FIFA a vrut mai mulți bani pentru a continua să le acorde licența celor de la EA Sports pentru a-i folosi numele în joc. Șefii de la Electronic Arts au decis să oprească orice negocieri. Au ales să folosească brandul propriu pentru celebrul joc, începând cu 2024. Astfel că am avut Electronic Arts FC începând cu 2024. Cu denumirea de FC ca prescurtare de la Football Club. Între timp s-a hotărât să se rămână doar la FC26, din rațiuni de marketing.

EA Sports, probleme serioase cu FC25. Ce s-a întâmplat cu precedenta ediție a jocului

FC26 vine cu o reală presiune, după ce versiunea 2025 a fost mai degrabă un eșec. Vânzările au fost, mai ales în primă fază, mult sub așteptările generale. Inclusiv sub cifrele pe care le realizase FC24. Proiecțiile financiare ale celor de la EA Sports nu au putut fi îndeplinite, astfel că luna ianuarie a acestui an a adus o scădere considerabilă la bursă pentru Electronic Arts. Un comeback puternic a fost reușit în luna iunie, când FC25 a fost cel mai vândut joc pe Playstation. Dar asta s-a întâmplat ca urmare a unei scăderi masive de preț, oferta ajungând la 13,99 dolari.

Jurnaliștii de la au oferit un review amplu pentru FC26. Și primul lucru care a fost punctat a fost legat de o corectare a unor erori care dădeau prea multe bătăi de cap. Varianta din 2025 venea cu prea multe goluri pe contraatac și după cornere, cu media de goluri din șuturi de la distanță mult prea mare și de asemenea o rată de conversie a loviturilor libere nerealist de mare. Toate acestea au fost reconsiderate, a remarcat sursa citată.

Cu ce vine nou FC26. EA Sports penalizează „rage quitting”

O altă abordare nouă pe care dezvoltatorii jocului FC26 au gândit-o este modul „Authentic” care a fost inaugurat la FC26. Este o variantă a jocului care se dorește a fi mult mai realistă, cu apărări mult mai greu de trecut. Inclusiv jucătorii cu viteză foarte mare, de multe ori imposibil de oprit în varianta normală de joc, au dificultăți să pătrundă prin toată defensiva în varianta „Authentic”. Conform „The Athletic”, este chiar mai greu să joci în modul „Authentic”, decât varianta „Legendary” la stilul de joc normal.

O altă noutate este penalizarea pentru ceea ce EA Sports numește „rage quitting”. Adică acei jucători care părăsesc jocul mai devreme, înainte de fluierul final, nemulțumiți de scor, de vreo decizie a arbitrului sau orice alt motiv. FC26 a introdus penalizări pentru astfel de situații, iar jucătorii care vor face asta vor fi banați pentru câteva minute. Mai exact, nu vor putea intra direct într-un alt joc, ci vor trebui să stea să se „liniștească” pe tușă înainte. În final, cei de la „The Athletic” au dat o notă pozitivă și spun că FC26 a venit cu multe îmbunătățiri și este un joc atractiv.

Musiala și Bellingham, povestea coperții FC26. Neluțu Sabău, singurul reprezentant al României

Coperta jocului este mereu de mare importanță pentru cei care au urmărit evoluția EA Sports încă din perioada FIFA. Iar românii se pot lăuda că au avut și ei un reprezentant, pe Ioan Ovidiu Sabău, în 1996. David Ginola în 1997, Dennis Bergkamp în 1999, Thierry Henry în 2002, trioul Roberto Carlos, Ryan Giggs și Edgar Davids în 2003, Wayne Rooney și Ronaldinho în 2006 și apoi din nou în 2009, , sunt câteva din coperțile considerate memorabile.

Mbappe în 2023, Haaland în 2024 și Bellingham în 2025 sunt ultimele apariții pe coperta EA Sports. Bellingham revine și pentru FC26, alături de Jamal Musiala. Cei doi au fost colegi la naționala U21 a Angliei, înainte ca jucătorul lui Bayern München să aleagă să reprezinte Germania.

Pentru coperta FC26 Ultimate Edition, EA Sports l-a ales pe Zlatan Ibrahimovic și a recreat o poză celebră a suedezului. Zlatan apare în camera sa citind o carte despre idolul copilăriei sale, brazilianul Ronaldo. Pe perete sunt mai multe postere cu Ronaldo, un fanion cu Ajax și un tricou al lui Ibra din perioada PSG.

Ce valori au cei mai cunoscuți jucători în FC26

O altă mare curiozitate pe care gamerii au avut-o a fost legată de valorile pe care le vor primi cei mai importanți jucători din fotbalul european. Și mai ales între cei tineri a existat o reală dezamăgire în ceea ce privește scorul lui Lamine Yamal, care a primit 89 overall. Mulți jucători s-ar fi așteptat ca starul Barcelonei, locul 2 în cursa pentru Balonul de Aur, să aibă valori mai mari.

Kylian Mbappe și Mo Salah sunt cei mai buni jucători din FC26, ambii cu rating overall de 91. Sunt și 5 jucători cu rating 90 la overall: Ousmane Dembele, Erling Haaland, Virgil van Dijk, Rodri și Jude Bellingham. Și aici au existat contestatari, mulți jucători au considerat că Dembele, Haaland și chiar Van Dijk ar fi meritat un scor mai mare, în timp ce Rodri și Bellingham ar fi supraevaluați.

Printre jucătorii cu scor 89, în afară de Lamine Yamal, mai sunt staruri ca Vinicius jr., Pedri, Harry Kane, sau Florian Wirtz. Mai ales în legătură cu scorul mare al ultimului au fost multe critici, date fiind cifrele extrem de modeste pe care le are în primele meciuri la Liverpool.

Ovidiu Pătrașcu critică cele mai enervante lucruri în FC26

Pe forumurile de specialitate există și critici. Ovidiu Pătrașcu, fost campion mondial și european de FIFA, a vorbit pe contul său de Youtube, Ovvy FC, despre cele mai mari probleme pe care le-a întâmpinat la FC26. „EA a distrus de tot ceva ce deja era rău în acest joc. Și mă refer aici la loviturile de start. Este pur și simplu prea ușor să dai și să iei gol imediat după lovitura de start. Asta pentru că jucătorii din defensivă nu au agresivitate în primele secunde, pur și simplu așteaptă adversarul să vină până în apropierea careului”, s-a plâns Ovidiu Pătrașcu.

El a mai adăugat că FC26 a dat abilități mult prea mari, în opinia sa, pentru fotbalul feminin. Și a mai remarcat că jucătorii și jucătoarele mici de înălțime sunt aproape imposibil de oprit. De asemenea, Pătrașcu a apreciat că există clar îmbunătățiri la nivel de pasare, de șut, și chiar de mișcare în teren a echipelor.

Electronic Arts s-a vândut pentru 55 miliarde de dolari. Ginerele lui Trump, printre cei care au făcut achiziția gigant

Electronic Arts, compania care prin EA Sports produce FC26 și în trecut celebra serie FIFA, a fost vândută pentru 55 miliarde dolari. Un acord a fost anunțat încă de la sfârșitul lunii septembrie. Cumpărătorul este un consorțiu format din Silver Lake, un fond de investiții publice din Arabia Saudită, și Affinity Partners, o firmă condusă de Jared Kushner, un miliardar american în vârstă de 44 de ani. Jared Kushner este căsătorit cu Ivanka Trump, fiica președintelui SUA, Donald Trump.

„Este pur și simplu prea ușor să dai și să iei gol imediat după lovitura de start. Dar există îmbunătățiri la nivel de pase, de șut și de mișcare în teren a echipelor” (Ovidiu Pătrașcu, fost campion mondial și european de FIFA)

900 de milioane de dolari este profitul pe care cei de la EA Sports estimează să îl facă datorită FC26