Controversă în direct la TV după eliminarea lui Ricardo Matos în FC Argeș – Petrolul! Concluzia specialistului Fanatik în arbitraj

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Moment controversat în FC Argeș – Petrolul! Ricardo Matos, jucătorul echipei piteștene, a văzut direct cartonașul roșu din partea lui Horațiu Feșnic. Centralul l-a trimis la vestiare după ce fotbalistul grupării din Trivale l-a lovit cu cotul pe Paul Papp. Cristi Balaj a comentat decizia în exclusivitate pentru FANATIK.

Horațiu Feșnic, decizie controversată în FC Argeș – Petrolul. Roșu direct!

însă înainte de finalul primei reprize antrenorul Bogdan Andone a primit o veste foarte proastă. Ricardo Matos, atacantul portughez al celor de la FC Argeș, a fost eliminat de Horațiu Feșnic.

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Portughezul l-a lovit cu cotul pe Paul Papp înainte de executarea unei faze fixe. Deși, pe reluări, intervenția nu pare una foarte dură, centralul partidei a scos imediat cartonașul roșu. Au urmat câteva minute de proteste, însă decizia arbitrului nu a fost schimbată. Vezi video.

Controverse după decizia lui Feșnic. Trebuia sau nu acordat cartonașul roșu

Căderea pare ușor exagerată, detaliu observat și de fostul mare internațional Ilie Dumitrescu, care consideră că Ricardo Matos nu trebuia să fie trimis la vestiare pentru o asemenea intervenție.

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„Mie nu mi se pare de roșu”, a declarat Ilie Dumitrescu. Argumentul fostului internațional a fost susținut și de comentatorul Ionuț Angheluță: „Este prea mult pentru un roșu! Papp amplifică foarte mult lovitura”.

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De cealaltă parte, Andrei Vochin susține că gestul lui Matos se sancționează cu eliminare: „Este roșu de manual. În manual se spune că o lovitură cu cotul, nesportivă, este sancționată cu eliminare. Ce a făcut Matos este de nescuzat”, a precizat acesta la

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Verdictul lui Cristi Balaj după eliminarea lui Matos în FC Argeș – Petrolul

Cristi Balaj, fost mare arbitru român, a analizat decizia lui Horațiu Feșnic în exclusivitate pentru FANATIK. Acesta este de părere că arbitrul a respectat regulamentul, iar acțiunea riscantă a fotbalistului de la FC Argeș trebuia sancționată cu eliminare.

„Atunci când un jucător are o mișcare clară a brațului îndoit și lovește cu cotul adversarul, își asumă riscul de a fi sancționat cu cartonaș roșu pentru comportare violentă. Când lovești un adversar cu mâna întinsă, în general se consideră că este «unealta», mai ales când încerci să te desprinzi de adversar, iar decizia disciplinară este, de regulă, cartonaș galben. Dacă însă cotul este îndoit și lovești (doar dacă lovești) adversarul, acesta este considerat «arma», iar sancțiunea este cartonașul roșu”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.