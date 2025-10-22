Controversă înainte de FCSB – Bologna! Italienii au scris că se duelează cu Steaua în Europa League

ADVERTISEMENT

Partida care contează pentru etapa a 3-a a grupei principale din Europa League se anunță a fi una pe muchie de cuțit, iar italienii au făcut o postare care i-ar putea supăra pe cei de la UEFA, cât și pe rivalii celor de la FCSB.

FCSB e Steaua? Ce a postat Bologna pe site-ul oficial

Cei de la Bologna au publicat pe lotul cu care se deplasează la București, iar în deschiderea anunțului scria ‘convocați pentru meciul cu Steaua București’. De altfel, chiar și la o altă postare de pe site, au scris la fel, în loc de FCSB – Steaua București. Asta ar putea să aducă un val de nemulțumire și un motiv de scandal, după ce, recent, cei de la UEFA au schimbat de pe site-ul oficial palmaresul pe care FCSB îl are în cupele europene.

Concret, campioana României nu mai apare la câștigătoare pentru ediția Cupei Campionilor din 1986, asta după ce Florin Talpan a tot făcut adrese la forul european pentru ca această modificare să fie produsă. De altfel, în dreptul celor de la FCSB apar doar două participări în Champions League, în preliminarii, în 2017 și 2024.

Lotul celor de la Bologna pentru meciul cu FCSB

iar echipa urmează să fie condusă de secundul Niccolini. Italienii vin cu cei mai buni jucători disponibili și tratează meciul serios din câte se pare.

Portari: Pessina, Ravaglia, Skorupski;

Fundași: Casale, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;

Mijlocași: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega;

Atacanți: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Lupta pentru identitate între FCSB și Steaua

legate de istoria clubului, CSA Steaua București este deținătoarea palmaresului echipei Steaua București din perioada 1947–1998, adică de la înființarea clubului și până la momentul desprinderii secției de fotbal. În acest interval, echipa militară a obținut cele mai importante trofee, inclusiv Cupa Campionilor Europeni din 1986.

Între 1998 și 2003, palmaresul nu aparține CSA-ului, întrucât activitatea echipei de fotbal s-a desfășurat sub umbrela AFC Steaua București, o asociație separată juridic de clubul sportiv al armatei. În acea perioadă, echipa funcționa independent, chiar dacă păstra legătura simbolică cu Steaua. Acum, conform deciziilor, FCSB are palmaresul din 2017 și până în prezent.