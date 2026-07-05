Controversă înainte de Mexic – Anglia! Jucătorii au fost nevoiți să înapoieze ceasurile de un milion de dolari

ADVERTISEMENT

Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se apropie de faza sferturilor de finală. Reprezentativele rămase în competiție luptă pentru un loc mai aproape de finalul turneului final. Mexic se va duela cu Anglia, însă jucătorii au fost puși în fața unei situații inedite.

Controversă înainte de Mexic – Anglia de la CM 2026

Pentru a ajunge în faza optimilor, Mexicul a fost nevoit să treacă de Ecuador. Țara gazdă a reușit să se impună, scor 2-0, golurile înfruntării fiind înscrise de către Quinones și Gimenez. Acest succes a adus o mică avere în conturile YouTuberului american Stephen Deleonardis.

ADVERTISEMENT

Cunoscutul streamer a plasat un pariu în valoare de două milioane de dolari pentru ca selecționata „El Tri” să ajungă în optimi. Câștigul a fost pe măsură, acesta încasând nu mai puțin de 3,12 milioane de dolari. În semn de recunoștință, americanul a oferit câte un ceas Rolex tuturor jucătorilor din lotul Mexicului, iar valoarea cadourilor s-a ridicat la aproximativ un milion de dolari.

Pe numele său SteveWillDoIt, acesta s-a pozat cu fotbaliștii după ce a oferit darurile. Ei bine, bucuria jucătorilor a durat foarte puțin. Motivul? Federația Mexicană de Fotbal a ordonat ca ceasurile să fie returnate, asta pentru a evita o posibilă încălcare a regulilor privind pariurile.

ADVERTISEMENT

Într-un comunicat publicat pe platforma x.com se arată: „De comun acord, jucătorii noștri au decis să îi returneze creatorului de conținut ceasurile pe care acesta li le dăruise din proprie inițiativă”. Această veste a venit chiar înaintea meciului cu Anglia din optimile CM 2026.

ADVERTISEMENT

Los jugadores de la Selección Mexicana decidieron regresar los relojes Rolex que les regaló el youtuber estadounidense Steve había hecho este regalo como agradecimiento ya que gracias a la clasificación de México a la siguiente ronda ganó una apuesta de 2… — Becky Reynoso (@BeckyReynoso)

Când are loc Mexic – Anglia

, 6 iulie, de la ora 03:00, iar FANATIK vă va ține la curent cu toate detaliile. Totuși, duelul ar putea cunoaște o amânare de câteva ore, în . Echipa care se va impune o va întâlni pe reprezentativa învingătoare din Brazilia – Norvegia în sferturile de finală.

ADVERTISEMENT