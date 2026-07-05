Sport

Controversă înainte de Mexic – Anglia! Jucătorii au fost nevoiți să înapoieze ceasurile de un milion de dolari

Controversă mare înainte de partida dintre Mexic și Anglia de la Campionatul Mondial. Jucătorii sunt nevoiți să returneze ceasurile în valoare de un milion de dolari.
Iulian Stoica
05.07.2026 | 14:31
Controversa inainte de Mexic Anglia Jucatorii au fost nevoiti sa inapoieze ceasurile de un milion de dolari
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Controversă înainte de Mexic - Anglia! Jucătorii au fost nevoiți să înapoieze ceasurile de un milion de dolari. Foto: Colaj Fanatik
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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se apropie de faza sferturilor de finală. Reprezentativele rămase în competiție luptă pentru un loc mai aproape de finalul turneului final. Mexic se va duela cu Anglia, însă jucătorii au fost puși în fața unei situații inedite.

Controversă înainte de Mexic – Anglia de la CM 2026

Pentru a ajunge în faza optimilor, Mexicul a fost nevoit să treacă de Ecuador. Țara gazdă a reușit să se impună, scor 2-0, golurile înfruntării fiind înscrise de către Quinones și Gimenez. Acest succes a adus o mică avere în conturile YouTuberului american Stephen Deleonardis.

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Cunoscutul streamer a plasat un pariu în valoare de două milioane de dolari pentru ca selecționata „El Tri” să ajungă în optimi. Câștigul a fost pe măsură, acesta încasând nu mai puțin de 3,12 milioane de dolari. În semn de recunoștință, americanul a oferit câte un ceas Rolex tuturor jucătorilor din lotul Mexicului, iar valoarea cadourilor s-a ridicat la aproximativ un milion de dolari.

Pe numele său SteveWillDoIt, acesta s-a pozat cu fotbaliștii după ce a oferit darurile. Ei bine, bucuria jucătorilor a durat foarte puțin. Motivul? Federația Mexicană de Fotbal a ordonat ca ceasurile să fie returnate, asta pentru a evita o posibilă încălcare a regulilor privind pariurile.

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Într-un comunicat publicat pe platforma x.com se arată: „De comun acord, jucătorii noștri au decis să îi returneze creatorului de conținut ceasurile pe care acesta li le dăruise din proprie inițiativă”. Această veste a venit chiar înaintea meciului cu Anglia din optimile CM 2026.

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Când are loc Mexic – Anglia

Partida dintre Mexic și Anglia este programată luni, 6 iulie, de la ora 03:00, iar FANATIK vă va ține la curent cu toate detaliile. Totuși, duelul ar putea cunoaște o amânare de câteva ore, în condițiile în care există mai multe avertizări meteo în jurul legendarului stadion Azteca. Echipa care se va impune o va întâlni pe reprezentativa învingătoare din Brazilia – Norvegia în sferturile de finală.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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