Controversă înainte de Slovacia – România: fotbalistul s-a accidentat și a părăsit lotul. Selecționerul cunoștea situația jucătorului

După ce România a fost învinsă de Turcia, iar Slovacia de Kosovo, cele două vor juca un meci amical. „Tricolorii” și-ar fi dorit să anuleze această partidă din cauza problemelor medicale ale lui Mircea Lucescu, însă UEFA nu a fost de acord, iar meciul va avea loc marți seară. Selecționerul slovacilor a intrat într-o mare controversă înaintea meciului.

Francesco Calzona, în centrul unui scandal cu Feyenoord înainte de Slovacia – România

Francesco Calzona este selecționerul Slovaciei, însă mandatul său se va sfârși odată cu ratarea obiectivului de a participa la Campionatul Mondial de fotbal. Partida amicală contra României va reprezenta ultimul său meci, însă chiar înainte de „adio” a intrat într-o controversă uriașă.

Leo Sauer, fotbalistul celor de la Feyenoord, a fost convocat la lot și folosit titular, în ciuda faptului că formația olandeză ar fi transmis că el nu este complet recuperat. Calzona nu a ascultat de sfaturile batavilor și l-a aruncat în luptă din primul minut contra Kosovo, însă acesta a fost nevoit să iasă înainte de pauză.

În urma unui RMN, s-a constatat că fotbalistul în vârstă de 20 de ani nu mai poate ajuta naționala Slovaciei în meciul cu România, așa că a fost lăsat să părăsească lotul echipei naționale și să se întoarcă la echipa sa de club. Conform site-ului , dedicat formației din Rotterdam, Feyenoord este extrem de îngrijorată că Sauer va fi indisponibil pentru următoarele săptămâni și nu va putea fi folosit pentru a securiza un loc de Champions League în Eredivisie, campionat unde

Selecționerul Slovaciei nu dă înapoi și va folosi toți jucătorii buni cu România

Conform declarațiilor sale, sau care au evoluat mai puțin pentru echipa națională. Selecționerul slovacilor a explicat că va alege cei mai buni 11 fotbaliști din următoarele antrenamente, așa cum o face de fiecare dată înaintea meciurilor oficiale:

„Suntem cu toții profesioniști și trebuie să abordăm la fel și meciul cu România. Așa cum am făcut mereu, avem 5 antrenamente în față, iar cine mă va convinge cel mai mult va juca pentru această echipă. Aici se joacă pe merit, pentru că este echipa națională. Cine mă va convinge va intra pe teren. Nu voi accepta o abordare necorespunzătoare a meciului. Trebuie să respectăm oamenii care vin pe stadion și, de aceea, trebuie să jucăm la un nivel înalt”, a declarat Francesco Calzona, selecționerul naționalei Slovaciei.