Sport

Controversă la Jocurile Paralimpice! Reacția publicului când steagul Rusiei a apărut la ceremonia de deschidere

Steagul Rusiei a apărut la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, iar momentul a stârnit reacții puternice în Europa.
Alex Bodnariu
07.03.2026 | 11:16
Controversa la Jocurile Paralimpice Reactia publicului cand steagul Rusiei a aparut la ceremonia de deschidere
ULTIMA ORĂ
Sportivii din Rusia și Belarus participă la Jocurilor Paralimpice de iarnă Milano-Cortina 
ADVERTISEMENT

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 a provocat un val de controverse la nivel internațional după ce steagul Rusiei a apărut în timpul paradei oficiale. Momentul a avut loc vineri seara, pe Arena din Verona, iar reacțiile au fost imediate, atât în tribune, cât și în mediul politic și sportiv.

Sportivii din Rusia și Belarus participă la Jocurilor Paralimpice de iarnă Milano-Cortina

Potrivit relatărilor din presă, momentul a fost întâmpinat în mare parte cu tăcere în arenă, în timp ce alte delegații, precum cea a Ucrainei, au primit aplauze puternice din partea publicului. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Decizia care a permis revenirea Rusiei la Jocurile Paralimpice vine după ce Comitetul Paralimpic Internațional a ridicat, în 2025, suspendarea impusă după izbucnirea războiului din Ucraina. Astfel, un număr redus de sportivi ruși și belaruși au primit invitații speciale pentru competiție, iar pentru prima dată după mai bine de un deceniu aceștia au putut defila sub propriul drapel.

Hotărârea a generat însă reacții critice din partea mai multor state europene. Țări precum Ucraina, Polonia, Finlanda, Estonia, Letonia sau Cehia au anunțat că vor boicota ceremonia de deschidere în semn de protest față de participarea delegației ruse cu simboluri naționale. România a ales, totuși, să ia parte la eveniment.

Cât de pregătiți sunt americanii și aliații lor pentru un conflict prelungit în...
Digi24.ro
Cât de pregătiți sunt americanii și aliații lor pentru un conflict prelungit în Iran și de ce apare Ucraina în ecuație
ADVERTISEMENT

Ucraina a reacționat dur după ce Rusia a fost primită la Jocurilor Paralimpice

Criticii deciziei susțin că revenirea Rusiei pe scena sportului internațional, chiar și într-un format limitat, subminează sancțiunile impuse în ultimii ani. Oficialii ucraineni au declarat că steagul Rusiei simbolizează agresiunea militară și au amintit că sute de sportivi și antrenori ucraineni au murit sau au fost afectați de război.

ADVERTISEMENT
Lovitură de milioane! Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Digisport.ro
Lovitură de milioane! Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai

Pe de altă parte, conducerea Comitetului Paralimpic Internațional a apărat decizia, afirmând că readmiterea a fost rezultatul unui vot democratic în interiorul organizației și că Jocurile trebuie să rămână, pe cât posibil, un spațiu al incluziunii și al competiției sportive.

„Sportul oferă lumii o altă cale de urmat, o altă perspectivă. Aceste Jocuri Paralimpice oferă ceva cu adevărat diferit. Aici, diferențele nu sunt un motiv de separare, ci surse de putere; aici, națiunile se adună ca vecini, iar sportivii concurează cu ferocitate și corectitudine, dar uniți în respectul reciproc și pentru regulile sportului”, a declarat Andrew Parsons, președintele Comitetului Paralimpic Internațional.

ADVERTISEMENT
„Pentru mine nu mai există acasă”. Marea dramă a vieții lui Belodedici după...
Fanatik
„Pentru mine nu mai există acasă”. Marea dramă a vieții lui Belodedici după divorțul de Sandra: „A pierdut toată averea!”
Naomi Osaka a șocat din nou cu ținuta și accesoriile sale! Cum a...
Fanatik
Naomi Osaka a șocat din nou cu ținuta și accesoriile sale! Cum a apărut nipona la WTA Indian Wells. Foto
Patru transferuri la FCSB după ce a ratat play-off-ul: „Gigi Becali e rănit!...
Fanatik
Patru transferuri la FCSB după ce a ratat play-off-ul: „Gigi Becali e rănit! La cât a investit, nu i-a căzut bine!”. Exclusiv 
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
ȘOCANT! L-a blestemat pe Mihai Rotaru: 'Un om de nimic, mizerabil! O să...
iamsport.ro
ȘOCANT! L-a blestemat pe Mihai Rotaru: 'Un om de nimic, mizerabil! O să ia titlul când învie tata'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!