Controversă la Jocurile Paralimpice! Reacția publicului când steagul Rusiei a apărut la ceremonia de deschidere

ADVERTISEMENT

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 a provocat un val de controverse la nivel internațional după ce steagul Rusiei a apărut în timpul paradei oficiale. Momentul a avut loc vineri seara, pe Arena din Verona, iar reacțiile au fost imediate, atât în tribune, cât și în mediul politic și sportiv.

Sportivii din Rusia și Belarus participă la Jocurilor Paralimpice de iarnă Milano-Cortina

Potrivit relatărilor din presă, momentul a fost întâmpinat în mare parte cu tăcere în arenă, în timp ce alte delegații, precum cea a Ucrainei, au primit aplauze puternice din partea publicului. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

vine după ce Comitetul Paralimpic Internațional a ridicat, în 2025, suspendarea impusă după izbucnirea războiului din Ucraina. Astfel, un număr redus de sportivi ruși și belaruși au primit invitații speciale pentru competiție, iar pentru prima dată după mai bine de un deceniu aceștia au putut defila sub propriul drapel.

Hotărârea a generat însă reacții critice din partea mai multor state europene. Țări precum Ucraina, Polonia, Finlanda, Estonia, Letonia sau Cehia au anunțat că vor boicota ceremonia de deschidere în semn de protest față de participarea delegației ruse cu simboluri naționale. România a ales, totuși, să ia parte la eveniment.

ADVERTISEMENT

😡 The Russian national team was allowed to compete in the Paralympic Games under its flag for the first time since 2014. Ukraine and 14 other countries are boycotting the official opening of the competition. — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA)

Ucraina a reacționat dur după ce Rusia a fost primită la Jocurilor Paralimpice

, chiar și într-un format limitat, subminează sancțiunile impuse în ultimii ani. Oficialii ucraineni au declarat că steagul Rusiei simbolizează agresiunea militară și au amintit că sute de sportivi și antrenori ucraineni au murit sau au fost afectați de război.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, conducerea Comitetului Paralimpic Internațional a apărat decizia, afirmând că readmiterea a fost rezultatul unui vot democratic în interiorul organizației și că Jocurile trebuie să rămână, pe cât posibil, un spațiu al incluziunii și al competiției sportive.

„Sportul oferă lumii o altă cale de urmat, o altă perspectivă. Aceste Jocuri Paralimpice oferă ceva cu adevărat diferit. Aici, diferențele nu sunt un motiv de separare, ci surse de putere; aici, națiunile se adună ca vecini, iar sportivii concurează cu ferocitate și corectitudine, dar uniți în respectul reciproc și pentru regulile sportului”, a declarat Andrew Parsons, președintele Comitetului Paralimpic Internațional.