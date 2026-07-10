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Controversă totală după penalty-ul ratat de Mbappe. „Dovada că Mondialul e trucat!”

O nouă controversă majoră la Campionatul Mondial 2026. Kylian Mbappe, protagonistul unui moment pus sub semnul întrebării la meciul Franța - Maroc 2-0.
Mihai Dragomir
10.07.2026 | 08:18
Controversa totala dupa penaltyul ratat de Mbappe Dovada ca Mondialul e trucat
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Noi controverse legate de arbitraj la CM 2026. Foto: Hepta.
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Ziua și controversa la CM 2026. De data aceasta, cel care se află în centrul unui moment pus la îndoială este Kylian Mbappe. Superstarul de la Real Madrid i-a șocat pe toți. Despre ce este vorba, de fapt.

Kylian Mbappe și penalty-ul ratat cu Maroc, pus sub semnul întrebării

Franța s-a duelat cu Maroc în sferturile CM 2026. „Cocoșul Galic” s-a impus cu 2-0, însă nu a fost lipsit de emoții. În minutul 28 al partidei, echipa lui Dider Deschamps a primit o lovitură de la 11 metri în urma unui fault clar comis de marocanul Noussair Mazraoui asupra lui Mbappe.

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Deși reluările arătau în mod clar faultul, arbitrul argentinian Facundo Tello a amânat executarea penalty-ului timp de 3 minute și 10 secunde pentru verificări. După această așteptare lungă, Mbappe a șutat slab, permițându-i portarului Bono să rețină mingea.

„Este nedrept să fii nevoit să aștepți mai bine de trei minute. Știu că este vorba despre jucători de clasă mondială, din nou, acea alergare sacadată [la penalty], iar Mbappe va fi dezamăgit. Este o situație de mare presiune. De ce trebuie să aștepte trei minute? Timpul este inamicul unui atacant. Avantajul trece, într-un fel, de partea portarului și a echipei care a comis penalty-ul”, a spus Roy Keane, fostul mare mijlocaș de la Manchester United, potrivit BBC.

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Revolta fanilor la adresa arbitrajului de la meciul Franța – Maroc 2-0

După ce francezii se revoltaseră înaintea meciului când au aflat că vor fi arbitrați de o brigadă argentiniană, acum a venit rândul suporterilor să se plângă. Aceștia au luat cu asalt rețelele de socializare, lansând teorii conform cărora întârzierea a fost o capcană intenționată.

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Potrivit The Sun, reacțiile au curs după ce Mbappe a ratat penalty-ul amintit mai sus: „De ce a întârziat arbitrul atât de mult penalty-ul?! Este aranjat”; „Arbitrul a întârziat intenționat. Meciul ăsta mă scoate din sărite”; „Este atât de aranjat!!! Fac tot ce pot ca Franța să piardă! Doamne, ce a fost cu toată întârzierea aia la penalty?”. 

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Au existat și alte meciuri până acum la CM 2026 suspectate de fani din cauza arbitrajului. Cel mai recent exemplu este optimea dintre Egipt și Argentina, în care sud-americanii au câștigat după ce au revenit de la 2-0.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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